La importancia económica y medioambiental de la industria del zumo de naranja

España es el país líder en producción de cítricos de la Unión Europea y uno de los seis mayores productores a nivel mundial. De acuerdo con los datos oficiales, se puede concluir que, en comparación con otras actividades económicas del sector primario, la citricultura tiene un papel protagonista dentro del sistema agroalimentario español y un peso muy destacado en términos económicos. En este sentido, alrededor de 350 empresas en nuestro país se dedican a la recolección, selección, acondicionamiento y comercialización de cítricos, y las cifras de generación de empleo rondan los 280.000 empleos directos entre producción, manipulado y recolección.

Asimismo, la citricultura representa una pieza clave en el desarrollo de diversas regiones de España, contribuyendo a la estabilidad y el desarrollo económico a nivel local o autonómico. Los empleos que genera abarcan desde agricultores y trabajadores de campo hasta empleados de las plantas de manipulado, pasando por aquellos puestos de trabajo encargados del transporte, la comercialización y la venta de cítricos, entre otros.

Sin embargo, la citricultura no solo se caracteriza por su impacto socioeconómico, sino que también juega un papel fundamental en la soberanía alimentaria y en la diversificación de la agricultura. Las naranjas o las mandarinas y, por supuesto, el zumo de naranja por su versatilidad y su atractivo aporte nutricional, contribuyen de forma significativa a la promoción de una alimentación saludable y equilibrada. No hay que olvidar el peso y la proyección internacional de la dieta mediterránea como una de las más reconocidas del mundo.

El papel del zumo de naranja en la lucha contra el desperdicio alimentario

En promedio, cada campaña citrícola genera una producción que varía, de forma aproximada, entre 6 y 7,5 millones de toneladas de fruta con un valor de producción de 4.000 a 4.700 millones de euros, siendo el zumo de naranja una parte clave de tal volumen de producción, ya que alrededor de 1,3 y hasta 1,5 millones de toneladas se destinan a la producción de zumo.

Y es que, en términos generales, el sector citrícola se enfrenta cada año a un volumen de fruta no comercializable en fresco de aproximadamente el 15% o 20% del total de la producción, el cual se ve obligado a retirar del mercado de productos frescos debido a una serie de desequilibrios entre la oferta y la demanda, motivados por diversas razones.

Entre estos motivos se encuentran cosechas abundantes debido a fenómenos como la alternancia o la vecería, la falta de demanda provocada por elevadas temperaturas en los mercados de destino, el desplazamiento de la distribución a otros orígenes por pérdidas de competitividad, inconvenientes climáticos, así como otros factores como defectos en la piel o tamaños reducidos de las frutas.

Así pues, en lugar de permitir que este volumen de fruta se convierta en desperdicio orgánico, la industria del zumo los aprovecha para su transformación en zumo de naranja 100% exprimido, también conocido como NFC (Not From Concentrate) o zumo de frutas de acuerdo con la denominación legal en España. De esta forma, se logra evitar el desperdicio de alimentos y al mismo tiempo se regula el mercado de productos frescos al absorber la fruta no comercializable y dar valor agregado a la totalidad de la cosecha.

Por otro lado, durante el proceso de transformación en zumo también se aprovechan las otras partes del fruto, como son las pieles y membranas, para obtener subproductos de valor añadido tales como celdillas, aceites esenciales o pelets deshidratados para alimentación animal.

En definitiva, la actividad que desempeña la industria del zumo cumple un papel esencial desde una perspectiva medioambiental y en el marco de la conocida como economía circular, ya que reintegra a la cadena de producción y distribución millones de toneladas de producción que, de lo contrario, se convertirían en residuos orgánicos.