Implika: opiniones sobre su metodología híbrida

Implika, centro de FP referente a nivel nacional, apuesta por la metodología de formación híbrida para adultos y se posiciona como líder en empleabilidad a través de su Agencia de Colocación integrada en el SEPE.

La satisfacción de los alumnos es uno de los grandes logros de Implika. El 99,8% de los estudiantes consultados tras finalizar su formación afirman sentirse “Muy satisfechos” y destacan, sobre todo, su experiencia en las prácticas y la rápida inserción laboral. También en el portal especializado en educación eMagister un 94% de los alumnos de Implika tienen una opinión positiva y recomiendan sus estudios.

El secreto de este éxito es en gran parte la metodología híbrida que pone en práctica Implika, que genera buenas opiniones, y que combina la formación presencial con la flexibilidad de la formación online. En Implika es posible, por ejemplo, estudiar Formación Profesional online con el refuerzo de la formación presencial en su red de centros de Bilbao, Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Valladolid, Donostia-San Sebastián y Murcia. Pronto abrirán sus puertas también centros en Granada y Jerez de la Frontera (Cádiz).

Fundada en 2009, en sus 13 años de historia Implika ya ha formado a más de 50.000 alumnos. Implika es un Centro Oficial de Formación Profesional que, además de cursos de FP 100% oficiales, también ofrece Cursos Profesionales de especialización y preparación a las Pruebas Libres de FP. Las titulaciones oficiales impartidas por Implika y su red de colaboradores son reconocidas en todo Europa y permiten a los estudiantes trabajar en el ámbito público y privado.

Implika: opiniones sobre la metodología

Si estás buscando un centro privado con todas las garantías, las opiniones de los alumnos de Implika señalan claramente que ésta es una elección segura. Tanto en eMagister como en Trustpilot y en Google en las opiniones de implika los alumnos destacan la flexibilidad, la calidad y actualización de las herramientas de trabajo y estudio, el trabajo de tutoría y el expertise de los profesores.

Implika ha desarrollado un innovador y flexible método formativo propio que garantiza el aprendizaje de los alumnos combinando la práctica con la teoría y dándoles herramientas que les sirvan en el futuro. Cada experiencia se personaliza y se adapta a las circunstancias de cada alumno y le permite estudiar a su ritmo.

Ainhoa Rubio opina en Trustpilot: "Buena escuela, dan mucha flexibilidad. Son muy comprensivos y pacientes. Me saqué dos títulos con ellos y estoy trabajando desde hace ya 3 años y medio en el sector. ¡Buenos profesores y muy amables sobretodo!"

En cuanto a la formación online, Rebe Ross afirma en Google: "Sorprendida con la calidad de la formación. Todas las ventajas y la flexibilidad de la formación en el aula pero desde casa. Buena plataforma virtual, con muchos ejercicios y contacto constante con el tutor".

En este sentido, hay que destacar que Implika logró en 2019 tres premios a la Excelencia Educativa concedidos por la prestigiosa Fundación Gala en el ámbito de la innovación y la enseñanza online. En concreto, Grupo Implika obtuvo el Premio a la Mejor Innovación en el Aprendizaje, el Premio al Mejor Centro de Formación Online Nacional y el Premio al Mejor Campus Virtual.

El nivel de compromiso de los profesores y el seguimiento continuo del progreso del alumno son factores muy destacados en las opiniones sobre Implika. La enseñanza para cada alumno es personalizada. “Hacía varios años que no estudiaba y no sabía si iba a ser capaz de titularme, pero los profesores de Implika y mi tutora me ayudaron en todo momento y me lo pusieron muy fácil”, explica la ex alumna Laura Núñez.

9 de cada 10 alumnos de Implika encuentran trabajo en seis meses

Pero cuando se les pregunta a los alumnos de Implika sus opiniones sobre qué es lo que más valoran de su formación, un servicio sobresale por encima de todos los demás: la experiencia profesional de las prácticas en empresa y la rápida inserción laboral. Hay una estadística que lo dice todo: 9 de cada 10 alumnos de Implika logran un empleo en los seis meses posteriores a su formación.

En Implika el acompañamiento al alumno va mucho más allá de la simple obtención de una titulación. Un Departamento de Orientación Laboral le asesora, informa y prepara para que supere con éxito un proceso de selección dentro de su sector profesional, y la Agencia de Colocación de Implika multiplica sus opciones para acceder a un empleo. Se trata de una entidad regulada por el Ministerio de Empleo y acreditada por el SEPE que sirve de puente directo entre los alumnos y las empresas.

Implika se centra en ayudar a los alumnos a lograr el empleo que desean. El objetivo es en todo momento conseguir un puesto de trabajo. En sus centros, tras la teoría existe un periodo de prácticas formativas en empresa, en las formaciones que lo requieren, para poner en práctica todo lo aprendido y conseguir una valiosa experiencia que facilita en gran medida la posterior búsqueda de empleo.

Adrian Martin destaca en Trustpilot que existe “mucha libertad para compaginar los estudios con un trabajo”. En la actualidad, más de 5.000 empresas colaboran con Implika como puente entre el mundo formativo y el laboral.