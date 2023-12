iLevante celebra sus 18 años con pantallas de iPhone y Samsung

En iLevante están de enhorabuena, pues llevan 18 años en el sector de los repuestos móviles. Para celebrarlo, rompen el mercado con un descuento donde más lo valoran los usuarios: los gastos de envío.

Las ventajas de los repuestos: desde iPhone hasta Samsung

Recientemente se ha solucionado un problema que tenían los usuarios de los móviles de alta gama como son los iPhone, desde sus modelos como la pantalla iPhone X, iPhone 12, y recientemente y en concreto, las pantallas de iPhone 14 y pantalla de iPhone 15.

Estos problemas aparecían cuando querías cambiar la pantalla del iPhone. Resulta que era muy complicado y comenzaban a aparecer mensajes de incompatibilidades aunque compraras una pantalla original.

El problema también se encontraba presente en Samsung, con sus teléfonos insignia, como han sido estos:

Samsung S20 5G: la pantalla original costaba cerca de 250 EUR y ahora puedes obtener una OLED por mucho menos.

Samsung S22 5G: Misma situación, cambiar la pantalla era una operación que costaba más del 50% de lo que te costaba el teléfono nuevo.

Pantalla de Samsung S23: Si querías comprar la pantalla original, tenías que preparar hasta 300 EUR para cambiarla.

Este problema ya no será tal a partir de 2024: Están comenzando a lanzar al mercado repuestos compatibles, con altas calidades que sortean las limitaciones de marcas como Apple o Samsung estaba imponiendo a sus clientes, que en pocas palabras era: "Si se te rompe la pantalla, te va a costar un dineral".

Misma película con las baterías

Todos lo hemos experimentado. Te compras tu flamante móvil nuevo y cuando pasan aproximadamente 2 años, notas que la batería no dura lo mismo. Y a partir del tercer año, te encuentras que te dura mucho menos y tienes dos opciones: Cambiar la batería de tu móvil o comparte uno nuevo.

Decides cambiar la batería, porque tu teléfono te funciona perfectamente. Pero oh, sorpresa. La batería, si la quieres original, te puede costar unos 100 EUR. Si la quieres compatible, unos 20 EUR.

Compras la compatible y pese a que te funciona bien, a las pocas semanas empieza a durar menos y menos... hasta que te hartas y cambias de móvil.



Esta situación ya es historia: Las baterías que vienen certificadas por iLevante son de alto rendimiento y duran lo mismo que las originales (excepto algunos pocos modelos, que duran mas!). Écha un ojo a las nuevas baterías PREMIUM, que te sorprenderán.



iLevante.com, ya es un clásico

La fundación de iLevante.com parte de diciembre de 2005 y llevan 18 años dedicados al sector de los repuestos y de los recambios para los móviles. Una empresa que es líder en España en este sector.

Una empresa que celebra su buena trayectoria entre diciembre y marzo del 2024. ¿Como lo celebran? Pues de la manera que mejor lo aprecian los clientes, un DESCUENTAZO en gastos de envío. De 6.95 euros, se bajan a solo 2 euros.

El sector de la reparación de teléfonos móviles vive una época estupenda con las nuevas normativas que, defendiendo a los usuarios, permiten que puedan reparar por sí mismos los teléfonos. Con ello, en la actualidad, es posible comprar algunos de los repuestos de mayor calidad en el mercado.

En este sentido, pueden ser útiles algunos ejemplos que hemos recopilado:

Pantalla de iPhone 14 de nueva generación por menos de 100 euros.

Pantalla del nuevo iPhone 15, con tamaño 1:1 original y gran brillo, por menos de 200 euros (que seguramente no hará mas que bajar y bajar a lo largo de los próximos meses).

En el caso de la pantalla del iPhone X, por solo 20 euros con una resolución y tamaño semejante a la original con todo tipo de garantías.

Con Samsung nos encontramos también con numerosas ventajas, las cuales pueden ser de gran ayuda para los dueños de algunos de los últimos modelos de Samsung, caso del S20 5G, S21 Ultra o Samsung S22 5G, existiendo también una serie de repuestos que van a resolver la complicada situación que viven los dueños de este tipo de modelos, donde casi cuesta más reparar su móvil que adquirir uno nuevo.

La solución a los repuestos más económicos se encuentra en la versatilidad de iLevante, uno de los expertos más adecuados del mercado que recientemente se han afianzado como mayoristas de repuestos para móviles.

Si deseas adquirir buenos recambios para móviles, no lo dejes para más adelante, puesto que merece la pena aprovechar las promociones y no estar así con un móvil defectuoso al que no le puedas dar el uso que se merece.

Confía siempre en un centro de calidad que te ofrezca profesionalidad, experiencia, así como garantías y prepárate para seguir disfrutando de tu móvil como si nada hubiera pasado.