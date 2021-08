¿Gastamos mucho en ropa de invierno y verano?

En España se ha hablado mucho de desarrollo sostenible y del cambio climático por parte del Gobierno y otros sectores como el ministerio del consumo. ¿Es el sector textil una de las causantes más graves del cambio climático?

Sin entrar en el debate sobre los efectos del cambio climático y su impacto verdadero en nuestra sociedad no se puede negar que las grandes tiendas textiles low-cost han sido durante muchos años un ejemplo de un capitalismo salvaje descontrolado. ¿Pero es cierto?

Las marcas de ropa y el algodón reciclado

Al contrario de las creencias populares, las tiendas textiles occidentales se han adaptado bien a las nuevas vertientes de sostenibilidad y medioambiente. Prueba de esto es que podemos ir a muchas tiendas de ropa como Primark o H&M y ver que casi toda su producción de ropa es 100% sustainable cotton; es decir, algodón reciclable y biodegradable.

Estas alternativas eco-friendly están ayudando mucho a mejorar la opinión que tenemos hoy en día de las grandes tiendas de ropa. Siempre recuerda que como cliente tienes la responsabilidad de informarte de donde viene la ropa, si las prácticas laborales de esta empresa son buenas y las condiciones laborales de sus fábricas se respetan.

¿Cómo se hace esto? Las herramientas las tienes claras en internet a través de muchas webs digitales de opiniones y experiencias online.

¿Gastamos mas en Ropa de lo que necesitamos?

La respuesta a esto es indudablemente que sí, pese a que las alternativas ecológicas estén ahí, eso no significa que en momento de rebajas deberíamos comprar todas las camisetas y ropa que veamos solo porque sea relativamente barato. La respuesta que deberias plantearte cuando vayas a comprar ropa es:

¿Realmente queremos esa prenda de ropa?

¿La vamos a utilizar durante todo el año?

¿Ya tenemos muchas prendas similares a la que queremos comprar?

Si tras todo esto piensas que es una buena idea comprar en esa tienda de ropa entonces definitivamente deberías comprarte ese vestido que te gusta o el conjunto que piensas que puedes triunfar en tu siguiente evento.

Por lo tanto queremos mantener una posición neutral y objetiva al respecto y no poner ninguna excusa de que el algodón u otro tejido es sostenible y amable con el medioambiente. Deberíamos reducir nuestro consumo de ropa, pero no solo por el planeta, sino por nuestro bolsillo y por nosotros mismos. ¿No estás harto de tener todo el armario lleno que te cuesta encontrar lo que recuerdas que te gusta por que tienes mucha ropa que no te gusta?

Acabemos con la tendencia de comprar por comprar y empezaremos a ahorrar y a comprar lo que solo sea necesario para nosotros por muy suculento y barato que nos pueda parecer la ropa de temporada que nos ofrecen las marcas de ropa de diseño hoy en día.

Aprovecha las rebajas

La mejor recomendación que te pueden hacer es que en temporada de rebajas compres toda la ropa que necesites y valores para que así puedas olvidarte durante el resto del año de comprar más ropa y no sentir la tentación de comprar colecciones y conjuntos que solo los vas a utilizar una vez.

Otra opción menos conocida o popular es buscar a través de tiendas online otros estilos de ropa diferente para empezar a crear tendencia por ti mismo a un precio que seguro que es igual o menor de lo que te ofrecen las mayores tiendas textiles hoy en día.