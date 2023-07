La Fundación ’’la Caixa’’ fomenta con sus becas la equidad social y el acceso a la universidad

LAS BECAS de la Fundación ’’la Caixa’’ tienen como objetivo promover la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación universitaria. Combinan el apoyo a la excelencia académica con el impulso a la equidad social. En sus tres primeros años en funcionamiento, este programa ha posibilitado que 150 jóvenes accedan a la universidad gracias a estas ayudas.

Ainhoa Baldonedo Vila es una de estas jóvenes. Cursa Derecho y Criminología en la Universidad de Salamanca. "Un día mi madre vio un anuncio de las becas en Facebook y me animó a intentarlo. Lo intenté y aquí estoy", explica. La beca "incluye una dotación de 600 euros mensuales, una gran ayuda para las familias con rentas más bajas, que es a quien va destinada ", explica, así como un programa de acompañamiento "con orientadores con los que nos reunimos online una vez al mes, por Zoom, Meet o la plataforma que escojan. Son un apoyo muy importante para gestionar el esfuerzo que supone estudiar una carrera, hacen un seguimiento académico y dan consejos sobre qué método de estudio puede ir mejor. Son como psicólogos orientados al ámbito académico", añade.

La beca incluye un programa de habilidades "muy útil", sobre todo orientado hacia el mundo de la empresa o la investigación. "Sirve para desarrollar la inteligenia interpersonal e intrapersonal, ayudar a mejorar la autoestima y gestionar las emociones, y a establecer redes de contactos en Linkedin, entre otros".

También proporciona estudios en la Escuela de Idiomas Modernos de Barcelona "del idioma que quieras, durante medio año o un año entero. Se recomiendan terminar la carrera con un nivel C1 de Inglés y en el momento que lo tienes puedes estudiar el idioma que desees en la escuela", indica.

Ainhoa solicitó la beca al finalizar segundo de BAC y estudió inglés en primero y segundo de carrera, mientras continúa estudiando su carrera vocacional porque, afirma, "siempre tuve claro que me gustaría dedicarme al mundo del Derecho y, de hecho, mi objetivo desde hace mucho tiempo es opositar para jueza".

La beca para esta joven "ha resultado impresicinble y no solo por la dotación económica, pues vengo de una familia monoparental con una renta bastante baja y no podría haber ido a estudiar fuera de casa si no fuera por la Fundación ’’la Caixa’’. También por la red de contactos con los que cuentas con una beca de una entidad como esta, que además tiene un prestigio que cualquier otra beca no tiene. Creo que cualquier persona que solicite la beca, si cumple los requisitos, debería aplicarse".