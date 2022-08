Los favoritos de la nueva temporada de LaLiga

LaLiga 2022/2023 arrancará el fin de semana del 12, 13 y 14 de agosto y terminará el del 2, 3 y 4 de junio, como quedó aprobado en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el pasado mes de mayo. LaLiga SmartBank, donde competirá el CD Lugo, comenzará el mismo fin de semana que la máxima categoría del fútbol español, pero se extenderá hasta el 18 de junio, cuando finalice la fase de ascenso. El calendario de Primera División está marcado por la celebración del Mundial de Qatar entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, que provocará un parón en el campeonato nacional (del 9 de noviembre al 29 de diciembre).

El Real Madrid, vigente campeón de Liga, debutará en el campeonato liguero el domingo 14 de agosto en el Power Horse Stadium ante la UD Almería, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol español. Mientras, el FC Barcelona recibirá en el Camp Nou al Rayo Vallecano el sábado 13 de agosto. El Atlético de Madrid, por su parte, visitará el Coliseum Alfonso Pérez el lunes 15 de agosto para enfrentarse al Getafe CF en la primera jornada. Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a ser los principales favoritos en las apuestas deportivas, como se puede comprobar en Bet365, para ganar LaLiga 2022/2023. A continuación, analizamos las opciones de cada equipo.

Real Madrid

El club blanco afronta la temporada 2022/2023 con el objetivo de revalidar el título liguero y conquistar su segunda liga consecutiva, algo que no consigue desde hace 14 campañas, con los títulos conseguidos por Fabio Capello (2006/2007) y Bernd Schuster (2007/2008). A pesar del fallido intento de fichar a Kylian Mbappé, que terminó renovando su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2025, Florentino Pérez ha renovado la columna vertebral de la plantilla y ha realizado dos nuevos fichajes: Antonio Rüdiger, que llega libre procedente del Chelsea FC, y Aurélien Tchouameni (AS Mónaco), por quien el Real Madrid ha pagado 80 millones de euros.

No cabe duda de que el proyecto blanco para la nueva temporada 2022/2023 es básicamente continuista. Carlo Ancelotti tiene a su disposición una plantilla de primer nivel, con Karim Benzema como principal estrella del equipo. El técnico italiano espera recuperar la mejor versión de Eden Hazard, que no ha rendido como se esperaba desde que llegó en el verano de 2019 procedente del Chelsea FC a cambio de 100 millones de euros. De hecho, el futbolista belga solo ha aportado seis goles y ocho asistencias en 66 partidos con la camiseta blanca. Independientemente del rendimiento de Hazard, el Real Madrid tiene todo lo que necesario para ganar LaLiga 2022/2023. Por este motivo, no es de extrañar que las apuestas deportivas sitúen al conjunto blanco como el principal favorito para alzarse con el título liguero.

FC Barcelona

Tras una temporada 2021/2022 para olvidar, el FC Barcelona quiere recuperar la competitividad y volver a luchar por el título liguero. Para ello, Joan Laporta, que fue elegido presidente del club azulgrana hace cuatro meses tras ganar las elecciones a la presidencia, ha activado las famosas palancas económicas para reforzar la plantilla de cara a la nueva temporada. Hasta ahora, el conjunto catalán ha realizado cuatro fichajes: Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessié y Andreas Christensen. Además, Ousmane Dembélé ha vuelto a firmar con el club culé como agente libre, principalmente por el deseo de Xavi Hernández.

La llegada de los nuevos fichajes ha generado una gran ilusión entre el barcelonismo, que confía en que Xavi saque el máximo rendimiento a la plantilla para competir y ganar el título liguero. La incorporación de Lewandowski supone un gran salto de calidad para el conjunto azulgrana. El delantero polaco es el fichaje estrella. Llega para convertirse en el referente ofensivo del equipo, aportar carácter ganador y, por supuesto, garantizar una gran cantidad de goles por temporada. A sus 34 años, la última temporada marcó 50 goles en 46 partidos con la camiseta del Bayern de Múnich. Más allá de las nuevas incorporaciones, tampoco podemos olvidarnos de Ansu Fati y Pedri, que confían en dejar atrás las lesiones que han sufrido en la última temporada para disfrutar de muchos más partidos y hacer soñar al barcelonismo.

Atlético de Madrid

Real Madrid y FC Barcelona han conquistado 16 de los últimos 18 títulos ligueros. El Atlético de Madrid ha sido el único club que ha conseguido romper el binomio Madrid-Barça en los últimos años, concretamente en la temporada 2013/2014 y la edición de 2020/2021. Diego Pablo Simeone intentará esta nueva temporada volver a sus orígenes y devolver la solidez defensiva al equipo, algo fundamental para luchar por el título de Laliga 2022/2023. El conjunto rojiblanco apuesta por una línea continuista, conservando el mismo bloque, pero con pequeños retoques para reforzar la plantilla. Hasta ahora, Luis Suárez, Héctor Herrera y Benjamin Lecomte han sido los futbolistas que han abandonado el club. Mientras que Álvaro Morata, que vuelve tras su cesión en la Juventus de Turín, y Axel Witsel, que llega libre tras acabar contrato con el Borussia Dortmund, son los nuevos refuerzos.