La familia Vicini hace crecer la COLECCIÓN INICA con el lanzamiento de 'Aquí y Allá'

INICIA, firma líder en la gestión de activos en la República Dominicana y propiedad de la familia Vicini, ha lanzado su libro institucional número doce, titulado "Aquí y Allá" parte de la Colección INICIA. Este proyecto es un tributo al impacto cultural y económico de la diáspora dominicana; plasma la mirada del fotógrafo Winston Vargas, quien ha sido parte de sus orígenes en Washington Heights.

Colección INICIA es una iniciativa de la Familia Vicini, que decidió convertir su tradicional presente navideño en un regalo de valor intangible: la documentación editorial, de la mano de reconocidos expertos locales e internacionales, de las riquezas inmateriales que han moldeado la cultura dominicana.

En conjunto, esos tomos anuales se han convertido en una de las colecciones más ricas sobre el recorrido que hemos dado como pueblo, desde nuestros primeros pobladores hasta los visionarios que con sus hazañas nos muestran las posibilidades de nuestro futuro. Y ahora, por primera vez, los libros de la colección están disponibles en su totalidad en esta biblioteca abierta digital.

El lanzamiento de este nuevo tomo de la Colección INICIA contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y Felipe Vicini, presidente ejecutivo de INICIA. Ambos encabezaron la presentación de esta obra que explora la evolución del icónico barrio neoyorquino de Washington Heights a lo largo de seis décadas. Desde los primeros días de la diáspora dominicana hasta la actualidad, donde se le conoce como "Little Dominican Republic", el libro "Aquí y Allá" captura la esencia de una comunidad que ha dejado una huella imborrable en la historia cultural de la República Dominicana.

Felipe Vicini destacó en su discurso de apertura, la importancia de "Aquí y Allá" como un tributo vivo al impacto que la diáspora dominicana ha tenido y continuará teniendo en el desarrollo de la República Dominicana. Este libro no solo es un testimonio visual y narrativo, sino también un reconocimiento a las contribuciones significativas de la diáspora a la riqueza cultural y al progreso económico del país. Se trata de un viaje a través del tiempo que celebra la diversidad y la resiliencia de la diáspora dominicana, destacando su papel fundamental en la construcción del tejido social de la nación.

El congresista y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Adriano Espaillat, aportó un toque adicional de prestigio al escribir el prólogo de la nueva publicación de la familia Vicini. Espaillat expresó, en un conmovedor vídeo, su orgullo y profunda conexión con las fotografías de Vargas, y destacó cómo estas imágenes evocan los desafíos y logros de la diáspora dominicana, que ha dejado una marcada impronta en el Alto Manhattan.

El ministro de la presidencia, Joel Santos, tuvo el honor de clausurar el evento y se unió a las palabras de elogio de Felipe Vicini. Señaló que el libro no solo documenta la historia, sino que celebra el orgullo, el talento y las historias de la comunidad dominicana en Washington Heights. Con un toque de humor, afirmó que en cada rincón de este barrio aún se siente el espíritu dominicano, concluyendo con la afirmación de que "no existe dominicano en el exterior que no sueñe con un sancocho o una casita en el campo".

El último libro de la familia Vicini es también un reconocimiento por parte de líderes destacados de la importancia y el impacto duradero que esta comunidad ha tenido en la trama cultural y económica de la República Dominicana. Un homenaje en imágenes y palabras que captura la esencia de una comunidad vibrante y resiliente que ha forjado su identidad en el corazón de Nueva York.

Colección INICIA es una biblioteca virtual que recoge todos los proyectos editoriales de la compañía de la familia Vicini. Este repositorio constituye una celebración de la identidad dominicana, que pone de manifiesto las riquezas que unen a la comunidad y que ahora comparten con el resto del mundo. Todos los libros de la colección están accesibles de manera gratuita y pueden descargarse en Coleccioninicia, en formatos Kindle y epub para Apple Books.