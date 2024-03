Etiquetado nutricional frontal: historias de influencia y reformulación fallida de productos

Incrementar la oferta de productos alimenticios saludables que ofrece Nestlé. Este es el objetivo detrás de la demanda formal iniciada por una coalición de accionistas que le exigen a la compañía que establezca un objetivo para incrementar la proporción de ventas de alimentos más saludables. “Nestlé dice que quiere mejorar la salud mundial, pero la mayoría de sus ventas mundiales de alimentos y bebidas son productos no saludables. Retamos a Nestlé a ayudar a las personas a tomar decisiones más saludables", reza el comunicado difundido por uno de los accionistas, la organización sin fines de lucro ShareAction.

Esta no es la primera vez que los productos del gigante multinacional suizo están bajo la lupa. En mayo de 2021, un documento interno enviado a los directivos de la compañía y difundido por el Financial Times, encendió las alarmas. En él, la compañía reconocía que más del 60% de sus productos no cumplen con los estándares para ser considerados saludables. A su vez, señalaba que algunos de sus productos “nunca serán saludables por mucho que se reformulen”.

Estas revelaciones se contradicen con la postura pública que ha adoptado la compañía en el último tiempo, concretamente, en lo que respecta a sus esfuerzos por reformular sus productos para hacerlos “más saludables”. Entre las políticas que defiende la empresa hay una que llama particularmente la atención y que en este contexto cobra un significado diferente. Se trata de la defensa de uno de los modelos etiquetado nutricional de los alimentos: el Nutri-Score.

Nestlé se opuso históricamente a la adopción de un etiquetado en la parte frontal de sus productos alimenticios. De hecho, en México, la compañía enfrentó a acusaciones de haber interferido en el proceso de adopción del etiquetado nutricional. Según un informe de la ONG Public Eye difundido por el diario francés Le Monde, Nestlé habría presionado a las autoridades mexicanas para evitar que sus productos comercializados en dicho país, llevasen el etiquetado.

En esa misma época, la elección de un etiquetado nutricional comenzaba a resonar en la Unión Europea. En ese entonces, Nestlé, junto a otras compañías del sector, se juntaron para presentar un modelo de etiquetado: el Etiquetado Nutricional Evolucionado. Un sistema que no tuvo mucho éxito debido a que muchos criticaron el hecho de que la industria alimentaria estuviera envuelta en la regulación de sus propios productos. Es en ese momento donde se produjo el cambio en la estrategia de la compañía suiza que en 2019 y tras años de combatirlo, anunció que finalmente adoptaría el modelo NutriScore.

“No es casualidad que ahora Nestlé abrace sin reservas la implantación del Nutri-Score”, escribía en 2020 en El País, el dietista-nutricionista, biólogo, consultor, y divulgador, Juan Revenga. Revenga se preguntaba si el Nutri-Score era un sistema para blanquear ultraprocesados. Al mismo tiempo, Nestlé lanzaba sus primeros productos con etiquetado Nutri-Score en España y sus clasificaciones sirvieron para responder la pregunta que se hacía Revenga. El reconocido cereal Chocapic Bio, ostentaba una etiqueta Nutri-Score B y eso le sirvió a la empresa como argumento para sus campañas de marketing en redes sociales.

Sin embargo, los problemas no tardaron en salir a la luz. En España, fue el Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y divulgador científico, Miguel Ángel Lurueña, quien destapó lo que escondía la clasificación B de los Chocapic Bio, producto que “tiene un 25% de azúcar”. “Se trata de otro ejemplo más que pone en evidencia al Nutriscore: falla porque ‘lo positivo’ enmascara ‘lo negativo’ aunque a la hora de la verdad no compense”, concluía Lurueña.

La publicación reveló uno de los principales problemas que escondía el modelo y sus desarrolladores, activos en las redes sociales, no tardaron en salir a responder. El caso de los Chocapic “representa uno de los agujeros del Nutri-Score”, afirmó el creador del Nutri-Score. Mientras tanto, Nestlé aprovechaba para anunciar que sus Chocapic “reformulados”, tendrían una nota A en Nutri-Score.

El problema no son los cereales, escribía una periodista de El País, “sino que la naturaleza del sistema se presta a estas trampas para los consumidores”. Con el tiempo quedó claro que no se trataba de un caso aislado. Numerosas críticas de expertos en toda Europa lo confirmaron, incluido un grupo de más de 60 investigadores españoles que consideran que “el Nutri-Score elude algunos problemas graves de nuestros crecientes hábitos alimentarios, saltándose evidencias científicas probadas”.

Ante la presión por parte de expertos y científicos, los desarrolladores del Nutri-Score se vieron obligados a modificar el algoritmo del sistema. Lo que muchos interpretaron como una confirmación de que los problemas eran más que pequeños “agujeros”.

“Ahora NutriScore A. A partir de enero: NutriScore C. ¿Significa que van a cambiar la composición y van a ser más insanos? No, lo que va a cambiar es el modo en que se calcula el Nutriscore”, escribió Lurueña a fines de 2023. Según una explicación publicada en el blog de los promotores del Nutri-Score, “esta clasificación como C los distingue de los cereales que no contienen o contienen poco azúcar, mientras respetan el esfuerzo de reformulación”. Lo que no queda claro es cómo el algoritmo identifica y mide ese “esfuerzo” y cuál es el cálculo que se utiliza para comparar los esfuerzos de distintas compañías.

Hay algo que no cuadra. Mientras que Nestlé, una compañía previamente acusada de intentar influir en la regulación del etiquetado nutricional, recibe un trato especial en el Nutri-Score por sus "esfuerzos", los desarrolladores del Nutri-Score celebran que esta empresa haya adoptado el etiquetado y denuncian que las críticas hacia su sistema carecen de fundamento y son resultado de los esfuerzos de cabildeo de las multinacionales.

Mientras tanto, las actualizaciones constantes del sistema generan confusión debido a que durante el período de adaptación de dos años, un mismo producto podrá llevar etiquetas NutriScore distintas con la antigua clasificación y la reciente. A su vez, los productores temen que se siga modificando el algoritmo y que las nuevas normas no sirvan para traducir sus esfuerzos de reformulación. Es por ello que algunas empresas como Bjorg o Berief Food, han decidido sacarlo de sus productos.

¿Quién determina cuáles son las empresas que deben ser favorecidas? ¿Se le da un mejor tratamiento a aquellas que están a favor del etiquetado? ¿Se perjudica a aquellas que tienen reservas sobre la evidencia científica que respalda el modelo? Son muchas incógnitas y pocas respuestas.