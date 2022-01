¿Es posible hacer amigos a través de chats en línea?

Tanto si recién te has mudado a una nueva ciudad y deseas hacer nuevos amigos, como si deseas conocer personas afines a ti, pero que estén en otra parte del mundo, para conocer nuevas culturas y distintos puntos de vista, los chats en línea son un excelente lugar para encontrar eso que estás buscando.

Es natural que luego de terminados los años universitarios o escolares sintamos que nos resulta más difícil hacer clic con alguien nuevo. De niños nos es mucho más fácil entablar juegos con otros pequeños a los que tal vez no vamos a volver a ver. Sucede que de adultos, surgen millones de obstáculos: un horario complicado, abarrotado de responsabilidades y compromisos, obligaciones, o sencillamente: temor de salir de nuestra zona de confort.

En vista de ello, los chats en línea siguen vigentes, porque representan un espacio cómodo, seguro, virtualizado, donde podemos explorar o entrever desde una distancia segura, si acaso estamos realmente interesados en conocer más a fondo a alguien, o si mejor enfocamos nuestra atención en otro asunto. Además, si lo que buscamos es un chat gratis, encontraremos que la mayoría lo son.

Son muy populares las aplicaciones de citas, pero no todos están interesados en conocer el amor de su vida a través de internet. Muchos sencillamente desean poder expresarse, compartir temas de interés mutuo, exponer sus ideas, desahogarse sobre temas de actualidad y política, conocer nuevos artistas, nueva música… las posibilidades son bastante amplias.

Como nunca antes, hoy día, es posible vivir en México y conocer personas que viven en la India, Estados Unidos, Reino Unido o Filipinas, solo por mencionar algunos países, sin tener que salir del tuyo. Y es algo sencillo debido al internet y gracias, de manera más específica, a los chats que reciben millones de usuarios de todas partes del mundo. También es posible considerar buscar personas en la misma ciudad, por si llega a existir un interés en conocerse en persona, como es el caso del chat nuevo leon.

Una muestra de la efectividad de estos espacios virtuales es la amplia oferta que existe. Muchos inversionistas y desarrolladores están colocando su capital en el crecimiento de las salas de chat, y esto se debe a que se trata de un nicho de mercado que nunca para de crecer. Un ejemplo de esto, es el clásico Chat de Terra, que continuamente se renueva; una de sus salas de chat más populares y recomendadas, en la actualidad, es la de quierochat.

¿Cómo hablar con alguien nuevo en un chat?

Una sala de chat, como ya hemos dicho, es una ventana más que interesante para conocer personas, sin las barreras convencionales. Aún sí, queda una duda al aire al respecto: ¿cómo hablo con alguien que no conozco en Internet?

Cara a cara, es más fácil iniciar una conversación con alguien a quien no conocemos, gracias al contexto que se comparte. Esto sucede también en actividades online, como los videojuegos o los foros, que son formas de hacer comunidad y una entrada para entablar comunicación personal con alguien en particular. Pero sigue la cuestión: ¿cómo puedo hablar en un chat con alguien que no conozco?

El primer paso es saber que a nadie se le hace fácil comenzar. Y, una vez que el primer mensaje es enviado, no hay marcha atrás, lo cual termina siendo una ventaja porque el inicio es lo más difícil. Sabiendo que lo más conveniente es tener algo en común con lo que conversar, elegir algunos temas de antemano puede ser una opción. Preséntate, saluda y haz una pregunta al respecto. Así sabrás si la otra persona está interesada en hablar de ello, o de alguno de los intereses que tienes.

Las quejas y los asuntos negativos generan inquietud y rechazo en alguien que no conocemos. La recomendación es evitar estos tópicos en los primeros contactos con una persona nueva. Para hablar de cosas personales, sería cuestión de contar algo que haya pasado en el día, sin que comprometa la intimidad.

Puedes continuar la conversación con preguntas, memes al respecto o recomendaciones de vídeos en YouTube. Estas son maneras de dar pie a que tanto tú como la otra persona se animen a hablar con naturalidad.

¿Son reales las relaciones que se establecen en los chats online?

Pensar que los chats online son un sustituto de las relaciones presenciales, no es una visión completa del asunto. Hay para quienes, en efecto, funcionan como una vía de escape de las relaciones personales cara a cara. Sin embargo, también es cierto que hay quienes ven esta vía como una que más se acomoda a su personalidad y a sus necesidades.

Sabiendo esto, saber si las relaciones que se entablan aquí son reales o no va a depender de quiénes sean los involucrados. Es fácil caer en conversaciones que se basen en identidades falsas (el mayor peligro del anonimato en la red) o en aquellas que son superfluas. Entonces, el medio, en realidad termina siendo eso, un medio.

El punto de esto es, que deben tomarse medidas preventivas cuando la relación on line pasa a ser una relación en la vida real; si una persona que hemos conocido a través de un chat nos invita a conocerla en persona, debemos ser precavidos. Por ejemplo: procurar conocerle en un área pública, como una plaza o café, y si está en otra ciudad, no planificar una estadía en su residencia desde el primer encuentro. También es recomendable notificar a amigos y familiares de nuestra actividad y ubicación.