¡Es la eterna duda que siempre genera un sinfín de opiniones! ¿Es mejor el vaper que fumar tabaco? Ya dicho así, quizás nos hacemos una idea de la respuesta, pero no es tan sencillo y como nos gusta explicar bien las cosas, en este caso no será una excepción. Te mereces saber todo con lujo de detalles y es lo que vamos a intentar a continuación.

Porque es sabido que fumar es uno de los hábitos más dañinos que existen. Ya que puede afectar tanto a cuerpo por dentro pero también por fuera. Mientras que el vaper nos permite ver una luz en el horizonte de forma más optimista. Así que hablaremos de todo ello y más. ¿Te lo vas a perder?

¿Cuáles son las diferencias entre el vaper y fumar tabaco?

Seguro que ya sabes que, siempre que enciendes un cigarro, con el simple gesto de encenderlo ya comienzan a quemarse una serie de sustancias totalmente dañinas, porque son químicas todas ellas. De manera que solo con inhalar el humo del tabaco, estarás introduciendo en tu cuerpo alrededor de 4000 sustancias que son tóxicas. Entre las más conocidas nos encontramos con la nicotina o el alquitrán. Te suenan, ¿verdad? Aunque no fumes de manera directa, si estás cerca y te llega el humo, también estarás recibiendo parte de dichas sustancias. Así que a modo de resumen, hay que decir que el fumar tabaco es realmente dañino.

Por eso, si quieres comenzar a frenar esta situación y a dejar de lado el tabaco, debes comenzar con un sencillo paso que es buscar en tu tienda vaper opciones en forma de vaper sin nicotina. De manera que puedas ir reduciendo el consumo de esa sustancia que nos hace tan ‘adictos’ a fumar tabaco. Porque hay que decir que una de las grandes diferencias entre el vaper y fumar tabaco es que el primero no produce tantas reacciones tóxicas porque no tiene ese tabaco que quemar. Sobre todo cuando te decantas por una opción sin nicotina, claro está. Tampoco contiene monóxido de carbono ni alquitrán, así que estaremos reduciendo el número de sustancias.

Los efectos de tabaco a corto y largo plazo son peores

Ni qué decir tiene que, después de saber que tiene tantas sustancias tóxicas, los efectos de fumar tabaco son muy conocidos. Tanto a corto como a largo plazo son casi innumerables. Porque por un lado podemos mencionar problemas en la salud reproductiva pero también en nuestros pulmones, garganta o boca. Sin olvidar los problemas circulatorios que pueden desembocar en riesgos para nuestra salud cardiovascular. El desarrollo de cáncer también será otro de los graves problemas a tener en cuenta porque puede ser más frecuente en las personas que fuman tabaco. Así que, si quieres reducir y eliminar ese consumo, siempre puedes comenzar por una alternativa mejor y hacerte con vapers desechables al por mayor . De manera que siempre tengas una opción menos dañina para darle carpetazo al hábito de fumar y de todos los problemas que esto conlleva.

El vaper también tiene sus riesgos, aunque menores

Si hemos mencionado los de fumar tabaco, ahora le toca el turno al vaper desechable. En comparación con los riesgos del tabaco, estos serán mucho menores. Por lo que ya son buenas noticias. Claro que también hay que aclarar que no hay estudios demasiado profundos sobre el tema porque, relativamente, lleva mucho menos tiempo en el mercado. Aún así, puedes eliminar en su totalidad los problemas derivados de la nicotina cuando eliges un vaper sin nicotina. Aunque dependiendo de su uso sí que puede hacer que el sistema inmunitario se debilite o que sufras algún tipo de daño pulmonar a la larga. Todo lo que se hace con un poco de precaución y cabeza, hará que todos estos problemas se puedan reducir todavía más.

Te puede ayudar a dejar el hábito de fumar tabaco

Como todo en esta vida, siempre debemos mantener un buen equilibrio. De manera que si quieres dejar el hábito de fumar pero no te ves capaz de hacerlo de la noche a la mañana, el vape te puede echar una mano. No decimos que sea la solución definitiva y la mejor entre las mejores pero sí una alternativa para que la nicotina no sea quien controle tu vida. Hay un alto porcentaje de fumadores que, hoy en día les llamamos ex-fumadores, gracias al cigarrillo electrónico. Puede ser uno de esos métodos que calma el cerebro y en él, la sensación de necesitar de la nicotina. Quizás no a largo plazo, pero verás cómo en poco tiempo notas los resultados y te olvidas para siempre de uno de los peores hábitos, tanto para tu cerebro, como para tu cuerpo y tu piel.

Así que, en este punto también podemos decir que gana el vaper ante el tabaco. Porque el primero se ofrece como una ayuda para vencer al segundo. Y no lo decimos nosotros, sino que las estadísticas están sobre la mesa.

¿Es mejor el vaper que fumar tabaco?

Pues sí. Llega el momento de contestar a la pregunta de una manera concisa y tenemos que dar la respuesta afirmativa sin lugar a dudas. Volvemos a insistir en que también tiene sus contraindicaciones y que no es tan saludable como podríamos imaginar, pero se trata de un buen método para ayudarnos a ser ex-fumadores. Además de evitar enfermedades importantes y a deshacernos del hábito de fumar tabaco.

Ya que los líquidos que nos encontramos con el vapeo no llevan tabaco. A veces hay que hacer hincapié en que, aunque mencionan que no llevan nicotina sí que la podemos encontrar en cantidades inferiores al tabaco. Pero es que si estás dejando de fumar puede ser la alternativa que haga que vayas disminuyendo las cantidades. Para que así la ansiedad no se apodere de tu vida.

Ahora ya sabes que ambas opciones generan mucha polémica, que pueden ser perjudiciales para tu cuerpo. Pero si las ponemos en una balanza, ya sabemos hacia cuál se posicionará cuando hablamos de un efecto totalmente dañino y cuál todavía se merece una oportunidad, aunque sea durante un tiempo preciso.