¿Es la aerotermia energía renovable? El equipo especializado de Tsclima nos lo aclara

Mucho se ha hablado de las bondades de la aerotermia y las ventajas que presenta su implementación en comparación con otros sistemas de climatización, pero hay un debate abierto en torno a si puede ser considerada una energía renovable o, simplemente, un tipo distinto de energía más eficiente que las demás.

Los expertos en climatización se pronuncian acerca de esta cuestión, poniendo sobre la mesa todos los datos que sustentan su afirmación y dejando claro al consumidor qué tipo de energía es la aerotermia.

¿Realmente es la aerotermia una energía renovable?

Se entiende por energía renovable aquel tipo de energía que se obtiene de fuentes naturales. Normalmente, estas fuentes son virtualmente inagotables y, por tanto, se producen por sí mismas en la naturaleza en cantidad suficiente como para no incurrir en labores de producción, que suelen ser las responsables del deterioro del entorno natural y las que acarrean graves consecuencias para el estado de salud del medio ambiente.

Algunos tipos de energías renovables son la eólica o la solar, que utilizan el viento y el calor del sol respectivamente para producir energía. Son, por sí mismas, fuentes inagotables de energía y su uso supone un paso adelante en comparación con otros métodos de obtención de la misma.

Ahora bien, al hablar de aerotermia existe cierta controversia entre si se debe considerar como una energía renovable por sí misma o no, pese a las características que presenta. “El principal escollo de la aerotermia para que sea considerada por una parte del sector como energía renovable es que no procede en sí misma de una fuente natural e inagotable, pero sí es un tipo de energía que se obtiene de procesos que tienen lugar de forma natural en el medio ambiente y, por tanto, debe entenderse como tal al cumplir el resto de características, ya que no produce residuos y puede ser utilizada sin tener en cuenta la cuantía de una determinada materia prima”, explican los expertos de Tsclima, una de las firmas de referencia en la instalación de equipos de aerotermia en Valencia capital y alrededores.

Y es que la aerotermia se obtiene a partir del intercambio que una bomba de calor produce utilizando el aire del ambiente, lo que sí casa con la definición de energía renovable. “Si bien es cierto que es un proceso artificial que se lleva a cabo gracias al uso de una bomba de calor, no es menos real que este proceso tiene lugar en la naturaleza de manera natural bajo determinadas condiciones y que, por tanto, sí puede ser considerada como energía renovable, ya que se está utilizando el aire del entorno para modificar su temperatura y climatizar una vivienda o un local”, afirman los expertos.

De hecho, la propia Tsclima ha tratado el tema de las bondades que presenta la aerotermia y ha explicado cómo trabajan estos equipos en la sección de su portal web dedicada a la instalación de sistemas de aerotermia, que acaba siendo una carta de presentación de lo más completa para aquellos usuarios que todavía no conozcan la dinámica de los dispositivos de aerotermia.

Ventajas de utilizar un sistema de aerotermia

La primera ventaja de utilizar un equipo de aerotermia es más que evidente: utiliza una fuente de energía que no se agota. Al hacer uso del aire del entorno, la bomba de calor solo tiene que amoldar la temperatura del mismo para repartirlo por el interior del recinto en el que esté instalado el equipo.

Otro punto fuerte de la aerotermia es que, al contrario de lo que en principio muchos pensaban, es un sistema que trabaja tanto en condiciones de frío como de calor, pudiendo calentar o enfriar el aire. Esto es gracias a su tremenda versatilidad, haciendo que sea un equipo 100% recomendable tanto en los meses más fríos del año como en los más calurosos.

La aerotermia es una energía que se produce sin generar ningún tipo de residuos y, por tanto, es mucho más respetuosa con el medio ambiente. En cuanto a la sostenibilidad, es una de las grandes apuestas de futuro para fomentar el uso de equipos capaces de reducir las emisiones contaminantes y producir un tipo de energía mucho más saludable, un cambio que el planeta empieza a exigir.

"Lo cierto es que la aerotermia ha tenido una gran acogida entre el sector en general, y es que presenta múltiples ventajas en todos los frentes que lo convierten en una alternativa muy completa a la par que sostenible, presentando además un precio realmente competitivo para las avanzadas prestaciones que ofrece", explican desde Tsclima.

"Se trata de equipos muy eficientes, notablemente más respetuosos con el entorno natural, 100% versátiles y que usan un método de energía limpia y segura, además de garantizar un reparto más equitativo y homogéneo del aire climatizado por toda la casa, mejorando las sensaciones y evitando que las diversas estancias de un mismo recinto presenten diferencias térmicas entre ellas", sentencian.

Con todo, la aerotermia se ha convertido en una apuesta de futuro en el campo de la climatización debido a sus excelentes prestaciones, a su ambivalencia y a su alta eficiencia, así como por ser uno de los sistemas más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente de todos cuanto se pueden encontrar a día de hoy en el mercado.