Los momentos turísticos, si bien es cierto que son perfectos para disfrutar, conocer y relajarse, también nos pueden causar estrés o ansiedad debido a que muchas veces al ser un lugar completamente desconocido, nos preguntamos: ¿qué actividades hacer? ¿Qué lugares conocer?

Es por esto que Miguel Ángel Pérez Oña, creador de la web de viajes en3días.net, nos cuenta todo lo que necesitamos saber si estás buscando qué ver en Galicia en 3 días o nuestra guía de Roma en 3 días, para que tu familia y tú solo os preocupéis por disfrutar y atesorar cada lugar que recorran de la mano de una de las mejores guías posicionadas para viajar.

¿Quién es Miguel Ángel, creador de en3días.net?

Miguel Ángel no sólo es el creador de este portal al que muchos turistas acuden buscando información sobre escapadas a Galicia y otros lugares, sino que además, es originario de Almería, tiene 39 años y asegura que su prioridad número uno es compaginar la vida diaria y sus obligaciones con viajar y contar todas sus experiencias en su sitio web, en3días.net.

Así nace la web viajes en 3 días

La idea de en3días.net nace cuando un Miguel Ángel de veintipocos años contaba con pocas obligaciones tanto personales como laborales, lo que le permitía viajar constantemente.

Con el pasar del tiempo, al igual que miles de personas, Miguel comenzó una jornada laboral que, aunque le impedía viajar con la misma frecuencia, le permitía planear y pagarse diversas escapadas o viajes cortos, bien fuera fines de semana, puentes, o días acumulados de vacaciones.

Pensando en las muchas personas que se encontraban con las mismas obligaciones e impedimentos que Miguel Ángel, este decidió crear un portal web cuyo fin último fuese el de especializarse en guía de viajes cortos, del tipo "¿qué ver en 3 días?".

Es así como nace en3días.net, un sitio web especializado en orientaciones sobre visitas de localidades, hospedajes, etc, ideal si no puedes vacacionar por periodos largos, pero buscando que puedas planificar fines de semana o puentes y sacarles el máximo provecho, y es que ¿quién no quiere conocer y explorar sus ciudades favoritas en 3 días?

¿Qué destinos recomienda Miguel Ángel Pérez Oña para este diciembre?

Si buscas planificar tu próximo puente en diciembre, no hay mejor persona que el propio Miguel Ángel Pérez para recomendarte los mejores lugares para conocer.

En ese sentido, él recomienda destinos con ambientes navideños, donde sólo hace falta estar abrigado y tener la disposición de pasarlo bien. Alsacia y Bélgica son sus mejores opciones para estas navidades, en gran parte debido a sus famosos mercados navideños.

Si por el contrario, lo que buscas es un destino menos conocido pero que de igual forma resultan maravillosos en épocas navideñas, los sitios ideales para ti son el Valle del Mosela y Gruyere en Suiza.

Sea cual sea tu preferencia, en3días.net estará esperando por ti, para asegurar que tu puente, fin de semana o festividad la vivas al máximo, aunque sea en 3 días.

