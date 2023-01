Empezó el año y así está el mercado de fichajes

El Mundial de Qatar modificó bastante la posición de algunos jugadores y demoró un poco el habitual mercado de pases en Europa. Escandalosa salida de Joao Félix del Atlético de Madrid. ¿Messi y CR7 vuelven a enfrentarse?

Messi renueva con el PSG y está por verse con un antiguo rival

En el Mundial de Qatar cada uno venía por una llave y si Portugal hubiese avanzado hacia la final, podrían haberse visto las caras en una final épica: la disputa final de estos dos jugadores eternos. Sin embargo, aunque esto no se dió, la afición podrá volver a verlos en un enfrentamiento amistoso del Al Nassr contra el PSG.

Lionel está por renovar en los próximos días con el club francés por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2014. Messi busca continuar en el PSG y por eso se estaría dando forma final a un acuerdo que tiene de palabra con los dirigentes del club parisino. Si no hay mayores cambios, esta misma semana sería anunciada su continuidad.

Joao Félix, a subasta

El Manchester United, el Arsenal y el Chelsea tienen el ojo puesto en el delantero portugués. El CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, reconoció que la relación entre Joao Félix y el entrenador Diego Simeone no es buena y que lo mejor era dejar marchar al jugador.

Aunque tiene mercado en toda la Premier League, el favorito para hacerse del Menino es el Arsenal. El Atlético ha tasado su cesión en 21 millones de euros. Todo indica que el atacante portugués está cada vez más lejos del club madrileño.

César Montes, inscrito en LaLiga

El jugador internacional mexicano ya fue anotado y podrá jugar en el Espanyol el próximo partido de la Copa del Rey. El fichaje se hizo oficial el 26 de diciembre pasado, pero el jugador aún estaba a la espera de su inscripción en la sede de LaLiga. Llega directo al club catalán en forma de cesión del Monterrey.

El Chelsea recalcula con Enzo Fernández

Según trascendidos periodísticos, el Chelsea no está dispuesto a pagar 120 millones por el jugador argentino, lo cual sería un récord de fichaje en el fútbol inglés. Por lo tanto, esperarían al mercado de verano para decidirse por un mediocampista. Esto no es problema, ya que el Benfica no tiene apuros por vender a Fernández. El club inglés también está viendo a jugadores como Mac Allister o Declan Rice.