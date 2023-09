El turismo de lujo es mucho más que un simple descanso en el lugar correcto. Representa un enfoque integral de exploración, la inmersión cultural y el compromiso con la sostenibilidad. EMIN Capital es consciente que los turistas de lujo buscan experiencias personalizadas y auténticas, donde la comodidad se combina con la conciencia ambiental y el apoyo a las comunidades locales. Este nuevo paradigma ha impulsado un cambio en la mentalidad del viajero, donde cada acción tomada durante el viaje tiene un impacto duradero en el planeta.

España se erige como un ejemplo destacado en Europa en lo que respecta al turismo de lujo. Su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del 2% supera la media europea del 0,9% en turismo de alta gama. Con perspectivas optimistas, se proyecta que los ingresos relacionados con el turismo de lujo podrían triplicarse en la próxima década, alcanzando la asombrosa cifra de 520.000 millones de euros.

En un mundo donde los viajeros anhelan travesías exclusivas y sostenibles, el sector turístico está viviendo un auge sin precedentes. La Asociación Española del Turismo de Lujo pronostica un aumento del 26% en comparación con 2021, impulsado por una demanda insaciable de viajes a medida. La clave reside en la capacidad del sector para adaptarse, ofreciendo alojamientos personalizados que satisfagan las nuevas expectativas.

Asimismo, EMIN Capital subraya la importancia de las alianzas estratégicas a largo plazo, como la colaboración con Four Seasons, para garantizar la exclusividad y los servicios premium que buscan los viajeros, manteniendo al mismo tiempo la herencia local intacta.

Estos hoteles representan auténticas joyas de la cultura local, enriqueciendo las comunidades visitadas. Con enfoque en el bienestar, brindan espacios de ocio que permiten a los turistas desconectar y relajarse, todo mientras implementan medidas sostenibles que integran a la perfección con el entorno.

Características del turismo de lujo, según EMIN Capital

El viajero de lujo se distingue por su búsqueda de exclusividad y la disposición a invertir más en su comodidad y experiencias únicas. EMIN Capital sabe que los hoteles de lujo deben ofrecer personalización para invitarlos a explorar su entorno. Las reservas de paquetes premium han aumentado en un 88% en comparación con el año anterior a la pandemia, lo que demuestra que priorizan la oferta exclusiva sobre el precio, según Weekendesk.

La excelencia es un desafío en el turismo de lujo. Se necesitan certificaciones y distintivos para satisfacer las necesidades del turista. El nuevo hotel Formentor busca la certificación medioambiental Leed Gold, garantizando prácticas sostenibles desde la construcción hasta el uso eficiente del agua y la energía.

La digitalización es una prioridad en el sector de lujo, con proyectos innovadores en tecnologías emergentes como IoT, 5G, big data y ciberseguridad. En Emin Capital, buscamos revitalizar nuestros servicios con iniciativas vanguardistas.

La sostenibilidad también es esencial. Alianzas con socios como Four Seasons aseguran exclusividad y servicios premium, preservando la herencia local y protegiendo el hábitat, como en el nuevo Four Seasons Resort Mallorca at Formentor.

Por ello, EMIN Capital se basa en criterios de sostenibilidad y en la integración de proyectos en la herencia cultural, contribuyendo a la riqueza local. Seguimos comprometidos con iniciativas sostenibles y ecológicas a través de alianzas estratégicas para ofrecer las experiencias que el turista de lujo busca.