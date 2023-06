Editar un PDF online gratis y sin registro: Es fácil si sabes cómo

Editar un archivo PDF no siempre es una tarea sencilla, especialmente si no se cuenta con un software especializado. Sin embargo, gracias a la tecnología, hoy en día existen herramientas en línea que permiten hacer esta edición de forma gratuita y sin necesidad de registro. Una de estas herramientas es SmallPDF.com.

Esta es una plataforma en línea que ofrece una amplia variedad de herramientas para trabajar con archivos PDF, incluyendo la posibilidad de editarlos. En este artículo, te mostraremos cómo editar un PDF online gratis y sin registro utilizando SmallPDF.com, paso a paso.

Paso 1: Acceder a la página de SmallPDF.com

El primer paso para editar PDF online gratis con SmallPDF.com es acceder a su página web. Para hacerlo, simplemente abre tu navegador web y escribe "SmallPDF.com" en la barra de direcciones.

Cuando estés dentro de la página, podrás encontrar una amplia variedad de herramientas para trabajar con archivos PDF, como convertidores, compresores, editores, entre otros. En este caso, lo que nos interesa es la opción de "Editar PDF".

Haz clic en esa opción y se abrirá una nueva ventana con la herramienta de edición que te brinda la plataforma.

Paso 2: Seleccionar el archivo PDF a editar

Habiendo accedido a la herramienta de edición de PDF de SmallPDF.com, el siguiente paso es cargar el archivo PDF que deseas editar. Para hacerlo, tienes varias opciones:

Arrastrar y soltar el archivo PDF en la ventana de la plataforma. Para ello, simplemente abre la carpeta donde se encuentra el archivo PDF en tu equipo, arrástralo y suéltalo en la ventana de SmallPDF.com. Hacer clic en el botón "Elegir archivo" y seleccionar el archivo desde tu equipo. Para ello, haz clic en este botón y se abrirá una ventana en la que podrás seleccionar el archivo PDF que deseas editar desde tu equipo. Cargar el archivo desde una nube, como Google Drive o Dropbox.

Una vez que hayas seleccionado el archivo PDF que deseas editar, SmallPDF.com comenzará a cargarlo en la plataforma. Este proceso puede tardar unos segundos, dependiendo del tamaño del archivo y de la velocidad de tu conexión a Internet.

Al estar listo, podrás comenzar a editarlo utilizando las herramientas que ofrece SmallPDF.com. En el siguiente paso, te explicaremos cómo utilizar estas herramientas.

Paso 3: Editar el archivo PDF

Al cargar el archivo PDF que deseas editar en SmallPDF.com, podrás comenzar a editarlo utilizando las herramientas que ofrece la plataforma. SmallPDF.com cuenta con una variedad de herramientas de edición para PDF, que te permitirán modificar el contenido del archivo de forma sencilla y rápida.

Entre las herramientas de edición que ofrece SmallPDF.com se encuentran:

Agregar texto: Puedes seleccionar la fuente, el tamaño y el color del texto.

Puedes seleccionar la fuente, el tamaño y el color del texto. Eliminar texto: Solo debes seleccionar el texto que deseas eliminar y presionar el botón "Eliminar".

Solo debes seleccionar el texto que deseas eliminar y presionar el botón "Eliminar". Agregar imágenes: Puedes elegir la imagen desde tu equipo y arrastrarla a la posición deseada.

Puedes elegir la imagen desde tu equipo y arrastrarla a la posición deseada. Eliminar imágenes: Selecciona la imagen que deseas eliminar y presionar el botón "Eliminar".

Selecciona la imagen que deseas eliminar y presionar el botón "Eliminar". Modificar tamaño de página: Puedes elegir entre una variedad de tamaños predefinidos o establecer uno personalizado.

Puedes elegir entre una variedad de tamaños predefinidos o establecer uno personalizado. Agregar formas: Como líneas y rectángulos, al documento.

Como líneas y rectángulos, al documento. Agregar enlaces: Puedes colocar la URL del enlace y el texto que lo acompañará.

Puedes colocar la URL del enlace y el texto que lo acompañará. Combinar y dividir páginas: Permite combinar varios documentos en uno solo o dividir un documento en varias páginas.

Paso 4: Guardar el archivo PDF editado

Al haber terminado de editar el archivo en la plataforma, es importante que guardes los cambios para que no se pierdan. SmallPDF.com te permite guardar el archivo editado de varias formas:

Descargar el archivo: Haz clic en el botón "Descargar" en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona la opción "Descargar PDF" para guardar el archivo editado en tu equipo. Guardar en la nube: Si tienes una cuenta en Google Drive o Dropbox, puedes guardar el archivo editado directamente en la nube. Para ello, haz clic en el botón "Guardar en la nube" y selecciona la opción de la nube que desees utilizar. Ingresa tus credenciales para acceder a ella y guarda el archivo editado. Compartir el archivo: Puedes hacerlo a través del botón "Compartir". Se te ofrecerá la opción de compartir el archivo a través del correo electrónico o de las redes sociales.

Es importante destacar que SmallPDF.com no guarda copias de tus archivos en sus servidores una vez que los has editado. Por lo tanto, tienes que guardar el archivo editado en tu equipo o en la nube para asegurarte de que no se pierda.