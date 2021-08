¿Dónde encontrar ofertas de renting de coches?

El mundo de la compra online ha llegado también al alquiler de coches con la existencia de infinidad de renting empresas. El renting o alquiler de coches se ha postulado como una alternativa cada vez más utilizada en viajes, aunque también por motivos laborales.

Las webs de renting coches te permiten personalizar cada aspecto del futuro coche que se va a alquilar; marca, potencia del motor, modelo dentro de la marca, color, número de puertas, tamaño del maletero, etc.

Consejos para encontrar la web de renting adecuada

Reservar un coche es más sencillo que nunca desde el nacimiento de Internet, aunque hay que tener cuidado con ciertas estafas y limitaciones que ofrecen algunas webs, que a primera vista no parecen fiables.

Lo más común es que una parte de los coches que se muestran en la web no están disponibles. A menudo, las webs no actualizan tan rápido como deberían su stock de coches disponibles y es común que en el momento de la reserva del coche todo vaya bien (lo seleccionas, la web marca el precio y se hace efectiva la reserva) pero a la hora de recogerlo no lo pueden entregar. Ante esto, muchas empresas de renting ofrecen un coche de precio estimado similar al de la compra efectuada.

Una empresa que basa su desempeño en el medio online requiere de un buen servicio de atención al cliente, en muchos casos esto no sucede. En algunas webs es posible que no exista teléfono de atención al cliente ante cualquier problema, otras tienen escasez de personal en este ámbito. Esto puede ser un quebradero de cabeza si usaste el renting de coches online para ahorrar tiempo.

La transparencia en el precio es algo que se debe mirar con lupa. En la mayoría de empresas de renting no encontramos problemas demasiado graves en este aspecto, pero es común que el precio marcado al inicio no sea el precio final. Hay que tener en cuenta que dentro del alquiler de un coche entran factores que pueden hacer que el precio suba como la edad del conductor, la entrega del vehículo con el depósito de gasolina lleno, el kilometraje ilimitado o el seguro de viaje.

La distancia entre la ciudad de origen de la empresa de renting y el concesionario de los coches es algo a tener en cuenta y que puede afectar a la disponibilidad de los vehículos. También influye al alza en el kilometraje con el que el cliente recibirá el vehículo.

Por otro lado, las empresas de alquiler de coches suelen situarse en las estaciones o aeropuertos de las ciudades, hay que valorar si el desplazamiento compensará, la dificultad para acceder a estos lugares y las facilidades o no que ponga la empresa en la entrega y recogida.

Empresas como coches.com ofrecen un servicio de renting de coches totalmente personalizables. Cualquier empresa o particular puede alquilar un coche ya sea por motivos vacacionales, personales o laborales. El plazo de los alquileres es hasta un máximo de 60 meses y con seguro.