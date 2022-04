Disponibles las subvenciones para instalar placas solares este 2022

Más allá de los beneficios medioambientales directos que se derivan de la instalación de sistemas de energías renovables, la presencia de subvenciones para autoconsumo constituye un importante incentivo. Muchos usuarios conocen las ventajas económicas a largo plazo que van asociadas a la instalación de placas solares.

No obstante, la inversión inicial que requiere su instalación supone un paso que no todos pueden asumir por no disponer de suficientes recursos. Afortunadamente, las administraciones autonómicas, estatales y europeas desarrollan planes de ayuda periódicos para contribuir a la transición verde en aras de construir un futuro más saludable y sostenible. De hecho, el plan de recuperación económica basado en una línea de ayudas europeas focalizan una parte importante de sus esfuerzos en dicha transición.

Las ayudas disponibles entre 2021 y 2023 proceden del plan Next Generation European Union. En España, son administradas y reguladas a partir del IDAE y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En última instancia, su gestión se lleva a cabo a nivel autonómico. Además, los ayuntamientos también proporcionan bonificaciones en el ICIO o el IBI haciendo que el nivel de rentabilidad sea aún superior.

Pero, ¿hasta qué punto son accesibles estas ayudas al usuario medio? En realidad, no existen condiciones demasiado restrictivas. Estas subvenciones son de carácter integral y están orientadas tanto al uso residencial como industrial, así como a administraciones públicas y entidades sociales.

La cobertura de las ayudas abarca el concepto de instalación de plantas de generación de energía renovable (por ejemplo, placas solares o fotovoltaicas), pero también la integración de sistemas de conservación y almacenamiento o, en otras palabras, baterías solares.

¿Qué cuantía queda subvencionada? Estos programas ofrecen una cobertura variable. Por ejemplo, en el caso de los usuarios particulares, pueden cubrir entre el 30 y 40% de la inversión requerida. En el caso de las compañías y personas jurídicas, esta cifra alcanza una horquilla que se sitúa entre el 45 y el 60% del presupuesto total.

Al tratarse de un procedimiento que queda tramitado por las administraciones autonómicas o los ayuntamientos, el proceso puede experimentar ciertos cambios dependiendo del ámbito geográfico. En consecuencia, la documentación a presentar puede variar ligeramente. No obstante, al tratarse de un programa unificado y gestionado por el Gobierno estatal, los procesos son muy similares. Los requerimientos más comunes son:

Documentación personal del solicitante.

La solicitud.

Presupuesto desglosado de la empresa y firmado por un profesional técnico competente o, en su defecto, por la empresa instaladora.

Facturas y justificantes bancarios de pago.

El proceso puede desarrollarse de forma presencial o en modalidad telemática. Además, existen plataformas online como SotySolar especializadas en la ejecución de este tipo de instalaciones y que proporcionan apoyo administrativo durante la solicitud de subvenciones.

Aunque todas las ayudas concedidas finalizan el 30 de diciembre de 2023, pueden agotarse con anterioridad. Es importante tener en cuenta que las solicitudes son tramitadas por orden de presentación hasta que los fondos se agoten, por lo que es recomendable agilizar los procedimientos tanto como sea posible y solicitar asesoramiento especializado en caso de que sea necesario.