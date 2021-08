Disfrutar de la mejor comida nunca fue tan fácil

No podemos negar que estamos en un momento en el que la comida a domicilio se ha vuelto algo de lo más común. La comodidad de disfrutar de una comida o cena en casa, sin necesidad de cocinar y sin salir a la calle, puede salvarnos más de un día. Sí, hay muchas opciones de comida a domicilio ¿pero hay opciones de calidad? Si buscamos comida italiana de verdad, de esa que ofrece pizza y pasta, incluso postres, al más puro estilo italiano, quizá las opciones no sean tantas. Afortunadamente tenemos Muerde la Pasta, una cadena de restaurantes italianos que han ganado toda su fama gracias a las exquisitas recetas que ofrece, su precio y trato con el cliente. ¿Lo mejor de todo? Que encima tiene su propia app.

Una gran variedad de opciones

Con la app de Muerde la Pasta no sólo podemos disfrutar de nuestra pasta o pizza a domicilio. Lo cierto es que tenemos muchísimo más. Podemos localizar el restaurante más cercano de esta cadena, y si nos interesa, reservar el buffet con antelación para no tener que hacer colas una vez lleguemos.

Ya de por sí, son dos buenas opciones para apostar por esta cadena y su app, pero es que, además, podemos pedir comida y recogerla. Una buena salida para los que comen en la oficina, sin duda. Asimismo, podemos revisar las recetas de la carta para poder ver absolutamente todos los ingredientes e incluso hacer una selección por alérgenos, poniéndolo mucho más fácil a las personas con intolerancias.

Un menú completo

¿Por qué Muerde la Pasta es una opción de calidad dentro de las comidas a domicilio? Precisamente por su carta. Sorprende que un restaurante buffet pueda tener opciones tan variadas, sin perder ni un ápice de calidad, incluyendo ensaladas, pizzas de mil tipos, carnes, pescados, platos de pasta gratinados, deliciosas guarniciones para la carne o el pescado, una carta de postres bastante extensa e incluso opciones de buffet infantil. Es posible que no encontremos otro restaurante italiano con la misma calidad y variedad de platos que sirva a domicilio.

Una app con privilegios

A simple vista, podemos ver una app interesante, pero en Muerde la pasta no quieren únicamente parecernos interesantes. Quieren, además, conseguir que sus clientes se sientan especiales. Por este motivo, además de regalar 3 euros al descargar la app, una vez te registras, pasas a formar parte del club "Gente con Pasta". No, no te convertirás en millonario, pero sí disfrutarás de beneficios que otros clientes que consumen sus productos de manera tradicional no tienen.

De esta forma, al ser parte de “Gente con Pasta” recibirás todas las ofertas y promociones exclusivas de los restaurantes Muerde la Pasta para que no se te pasen nunca.

También cuentan con programa de fidelización por puntos, que es algo muy interesante que las grandes cadenas implementan para premiar la confianza de sus clientes. Así, cada vez que hagas un pedido, podrás acumular puntos y canjearlos por descuentos en siguientes visitas a cualquier restaurante de Muerde la Pasta.