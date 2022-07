Diagnóstico rápido y trato cercano, claves de la nueva clínica de Vitaldent en Lugo

UN DIAGNÓSTICO rápido y un trato cercano. Estas son las máximas de la nueva clínica de Vitaldent en Lugo, ubicada en el número 173-175 de la Avenida de A Coruña, que ofrece una atención integral que compatibiliza la mejor asistencia sanitaria con la optimización de los planes de tratamiento, siempre que el diagnóstico lo permita.

La asistencia sanitaria está avalada por la experiencia del cuadro de doctores colaboradores, auxiliares e higienistas del centro, todos vecinos del barrio. María Saavedra es la directora y la encargada de controlar los resultados y velar por el cumplimiento de los protocolos de funcionamiento.

En la recepción se encuentra Lorena Castro, la primera y última persona con la que tienen contacto los pacientes y encargada de informarles de forma clara y transparente, así como de resolver todas sus dudas.

La auxiliar Iria Diaz realiza otra labor esencial, ya que una vez que el paciente toma asiento, lo prepara y le transmite confianza para que esté tranquilo.

Por último, cabe destacar el equipo de doctores colaboradores, se encargan de diagnosticar, evaluar y tratar a los pacientes. Ellos son Bárbara de las Heras, prostodoncista y generalista; Helena Labrada, generalista; Juan Carlos Álvarez, cirujano implantólogo; Flor Moya, ortodoncista; y Celia Rodríguez, endodoncista.

"Estamos muy contentos con la respuesta de los vecinos, ya que el equipo casualmente vive por la zona y ya trabajaba en la otra clínica Vitaldent de Lugo, situada antiguamente en Obispo Aguirre (actualmente San Marcos) por lo que ya nos conocen. Además, es una clínica con un trato muy cercano y familiar, tanto es así que puedes encontrarte fácilmente a los pacientes comprando el pan, en el gimnasio o tomando café", destaca María.

Pero quien mejor puede hablar de la experiencia y del buen hacer de Vitaldent Lugo son sus pacientes. Como Pilar González, quien ha querido destacar la labor de la Dra. De las Heras, quien le explicó detalladamente el tratamiento y resolvió todas sus dudas: "Vitaldent ofrece buenas posibilidades de financiación, algo que viene muy bien, pero sin duda lo que me ha hecho volver ha sido la cercanía y el buen trato de todo el equipo. Yo era paciente ya en la otra clínica, pero esta me queda al lado de casa. Llamé para que me atendieran de urgencia un día que me hacía falta y Lorena me dio cita rápidamente. De eso ya hace varios años y aquí sigo con ellas".

Vitaldent dispone de más de 360 clínicas en toda España y cuenta con tecnología de vanguardia y tratamientos punteros en odontología, implantología y ortodoncia.

Una de las bazas de las Clínicas Vitaldent es la inclusión de todos los servicios odontológicos en un mismo centro, donde el paciente puede ser atendido en todas las áreas de la odontología que precise: odontología general, ortodoncia, implantología, periodoncia, odontopediatría y estética dental.

La red de clínicas también cuenta con una app específica en la que los pacientes pueden consultar su historial médico o sus citas, así como informarse de otras cuestiones como nuevos tratamientos o consejos de salud bucodental.

Con más de 30 años de experiencia, Grupo Vitaldent lleva jugando un papel fundamental en la salud bucodental de nuestro país desde sus inicios a principios de la década de los años 90: gracias a su modelo de financiación, abrió la posibilidad a miles de ciudadanos de tratar su salud bucodental de manera integral.

Desde entonces, esta compañía continúa acumulando logros que ponen de manifiesto la total confianza que sus pacientes depositan en ella y en el equipo de profesionales que la integran.