¿Cuánto ahorro energético permiten las puertas automáticas en los negocios y comercios?

Tras la publicación del último decreto ley, los comercios se han visto entre la espada y la pared. Tienen dos opciones, ofrecer una temperatura agradable a sus clientes a cambio de instalar puertas automáticas o no instalarlas y no ofrecer un sistema de climatización. La nueva normativa está provocando un gran debate entre los comercios, debido a que muchos de ellos se quejan de que no tienen la capacidad económica de hacer frente a la instalación de la puerta automática.

¿Qué puerta automática se puede instalar en el negocio o comercio?

Para sacar el máximo provecho a la instalación, siempre debemos realizar la instalación adecuada. Si dudas, te invitamos a visitar el catálogo de puertas automáticas de MetalBlinds.es. En el mismo podrás encontrar una amplia variedad de puertas entre las que elegir, por lo que conseguirás una instalación adecuada a tus necesidades.

Como vamos a mostrar a continuación, este tipo de instalación no solo se debe realizar para cumplir la normativa de ahorro energético, también para consumir menos. Eso quiere decir que, aunque en un primer momento la instalación va acompañada de una inversión, la misma se puede amortizar a medio plazo gracias al ahorro.

¿Cuánto se puede ahorrar con una puerta automática?

Con la ayuda de los expertos de MetalBlinds hemos podido saber que el ahorro puede llegar incluso al 25%. A algunos comercios el ahorro les puede parecer pequeño, pero es más grande de lo que pensamos, sobre todo ahora que estamos viviendo una época en la cual el precio de la luz se encuentra en niveles récord. Por ese motivo, podemos concluir que la inversión se amortiza mucho antes de lo que se podría pensar.

Por otra parte, las empresas más concienciadas con el medio ambiente también están optando por los motores que funcionan con energía solar. Como puedes imaginar, este tipo de instalación siempre es más cara, pero el ahorro es todavía más grande. Si quieres ofrecer una buena imagen ecologista a tus clientes y además ahorrar mucho más en la factura de la luz, este tipo de instalación puede ser una buena opción a lo que necesitas.

Lo que está claro es que la empresa que va a realizar el cambio tendrá que hacer un pequeño análisis de sus necesidades para conseguir instalar una puerta adaptada a sus necesidades. Por ese motivo, lo más recomendable sigue siendo ponerse en contacto con las empresas profesionales, las cuales asesorarán e instalarán la puerta más adecuada a cada negocio.

Principales beneficios de las puertas automáticas

Pero este tipo de instalación no solo se debe realizar con el objetivo de cumplir la nueva normativa de ahorro energético y así evitar las fuertes sanciones. Como leemos en el artículo de Pymespedia.com, las puertas automáticas ofrecen muchas ventajas a las oficinas y empresas. Te vamos a mostrar algunas de las más importantes con el objetivo de que puedas ver este tipo de instalación con mejores ojos.

1- Comodidad

Sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes de esta variedad de puertas es la comodidad. Son puertas que han sido diseñadas para que se abran y se cierren de manera automática. Eso quiere decir que cuando el cliente se acerca a la puerta, la misma se acciona y se abre. Así el mismo puede acceder sin tener que hacer una parada ni empujar una puerta. Si realmente quieres ofrecer la mejor comodidad a tus clientes, tanto en verano como en invierno, sin lugar a dudas las puertas automáticas se presentan como la opción que necesita tu negocio.

2- Más higiénicas

Gracias a que los clientes pueden acceder de manera automática, ya no tienen que tocar la puerta para empujarla. Eso significa que estamos ante una modalidad de puerta que es mucho más higiénica.

Desde el Covid, son muchas las personas reacias a tocar las cosas que tocan muchas otras personas. Esas personas no entrarían en el negocio en caso de que la puerta fuese manual. Pero al ser automática, no tienen dudas y entran sin problemas. La higiene cada vez es más importante y esta modalidad de puerta ayuda a conseguirla.

3- Mejoran la seguridad

Actualmente hay muchos modelos de puertas automáticas entre las que elegir, pero sin lugar a dudas, todas coinciden en los mismo, son muy seguras. Cuentan con mecanismo de detección de movimiento muy eficaces que impiden que la puerta se cierre en el momento en el cual una persona está pasando. Además, este sistema ayuda a que la apertura sea ágil, es decir, permite que la puerta esté abierta en el mismo momento en el cual el cliente va a acceder o salir del comercio u oficina. Son muy ágiles, de aquí que ayuden a que el movimiento de clientes sea mayor.

4- Ofrece un buen aislamiento

Gracias al gran aislamiento que ofrecen estas puertas, la ley de ahorro energético ha decidido incluirlas como método de ahorro. Estas puertas cuando están cerradas impiden que la temperatura climatizada del comercio salga al exterior. Todo eso permite que el ahorro energético sea muy grande, sobre todo en los negocios en los cuales la puerta no tiene que estar abriendo y cerrando todo el rato.

5- Ofrecen una buena accesibilidad

Como hemos comentado anteriormente, hablamos de una variedad de puerta que ofrece una gran accesibilidad, lo que hace que el cliente se pueda sentir cómodo desde el primer momento.

Para que un cliente quiera consumir, es importante ofrecerle una buena comodidad y las puertas automáticas ayudan a conseguirlo.

6- El mantenimiento es básico

Como nos indican los expertos, este tipo de puertas destacan por ser muy fáciles de mantener. Con los cuidados mínimos pueden durar mucho tiempo y la probabilidad de fallos es muy baja. Además, en caso de que dicho fallo se produjese, se puede desbloquear el motor y dejar la puerta abierta hasta que el técnico realice la reparación.

Está claro, los negocios que buscan ofrecer la máxima comodidad a sus clientes y quieren evitar las multas, lo mejor que pueden hacer es instalar la puerta automática lo antes posible. Eso sí, muchas empresas tienen lista de espera porque el número de pedidos ha crecido con fuerza.