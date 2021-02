¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los casinos online?

Seguramente habrás escuchado acerca de los casinos online, una modalidad de apuesta que ya lleva un par de años en el mercado. Son bastante populares entre los apostadores; sus características incluyen el permitir a millones de usuarios de todo el mundo reunirse digitalmente y tratar de ganar en cientos de juegos diferentes. ¿Suena genial verdad? Nos centraremos en dos vertientes de este tipo de plataformas: sus ventajas y desventajas. Estate atento/a para que aprendas sobre el tema.

En 2020 la pandemia del COVID-19 ha generado mucho aturdimiento en el área económica global, la cual implica también cambios en la forma de entretenerse. Los diferentes sitios de apuesta han tenido una mayor cantidad de internautas dispuestos a apostar la cantidad que sea para generar ganancias. Los negocios han también migrado desde lo físico a lo digital, incluyendo a los casinos.

Existen varios tipos de casinos online:

· Casinos online de navegador: Antes de abordar sus ventajas, queremos decir que hay dos tipos de casinos online. Uno de ellos es en donde se juega plenamente desde cualquier navegador web. Simplemente el usuario deberá navegar desde un smartphone, Tablet o PC, y con una buena conexión apostar para tratar de ganar.



· Casinos online por software: Por otro lado, existen los del tipo que requieren descargar un software externo para poder utilizarles. Son online, pero no se ejecutan dentro de un navegador. Muchas veces debes hacer uso de una app en Android o iOS, o bien en Windows. Eso sí, se debe tener cuidado puesto que, si el sitio no es seguro, podrías tener riesgo de malware (programa malicioso en tu dispositivo).

Ventajas y desventajas de los casinos online

Como todo en la vida, cada cosa tiene su lado positivo y negativo. En este sentido, nos centraremos en los casinos online denotando sus ventajas y desventajas, así que estate muy atento/a ya que alguno de esos aspectos podría ser crucial para ti a la hora de apostar en ellos o no, y esperar a volver al modelo físico.

Ventajas

· No habrá que moverse de ningún sitio, todo será desde la comodidad de tu casa y usando tu smartphone o gadget preferido.



· Existen un sinfín de promociones u ofertas para la compra de fichas. Es que se trata de un nicho que aún se encuentra en periodo promocional, sobre todo durante la pandemia, y por lo tanto usan mucho este tipo de campañas para atraer clientes.



· Los juegos están disponibles las 24 horas del día sin excepción alguna, por lo que hay mayor libertad para escoger a que hora quieres apostar. La variedad de juegos disponibles es exorbitante.



· Puedes pagar de diversas maneras, por ejemplo, usando tarjetas de crédito, PayPal, u otras plataformas de pago online. Toda transacción es extremadamente segura.



Desventajas

· La primera desventaja es la más evidente: no hay más que disfrutar que solo los juegos. Eso quiere decir que no habrá restaurantes, o sitios donde relajarse. Todo será desde casa, lo cual es un arma de doble filo.



· Puede que muchos sitios web de casinos sean estafa, por ende, asegúrate de que dispongan de certificado SSL al navegar en ellos.



· No hay diferencia del espacio de juego, por lo que a veces el apostador suele abrumarse y no se percata del mejor sitio para jugar. Esto también puede generar algo de descontrol y dar pie a loto-manías o apuestas desmedidas.



· Siempre es requerida una conexión a internet bastante estable para evitar fallos al apostar.



¿Qué te parece? En relación a los espacios físicos hay claras desventajas, pero tampoco puedes ignorar las ventajas presentadas. Toma tu tiempo a la hora de escoger un casino online, ya que hay muchos. Puedes conseguir una buena selección de ellos visitando a Casino Seleccionar desde allí podrás revisar análisis detallados de cada sitio por separado. Es una buena alternativa para quienes no dispongan de tiempo para investigar por si mismos/as.

Antes de finalizar, se debe denotar que los sitios de apuestas online disponen de sus propias regulaciones en cada país. Ante todo, lee las leyes correspondientes a las casas de apuestas y así evitar posibles problemas. Además, analiza opiniones de otros usuarios antes de generar tu primera apuesta. Se consiente al hacer tus apuestas y considera todas las ventajas y desventajas que en esta ocasión se te ha presentado.