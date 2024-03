¿Cuáles son los tipos de frigoríficos más vendidos en la actualidad?

Cada vez que daña un frigorífico, todo parece ser una pesadilla, ya que no solamente se dañan los alimentos que necesitan refrigeración, sino que hay que invertir dinero en la reposición o reparación.

También, es probable que sea imposible elegir entre tantas opciones en el mercado debido a la infinidad de características que poseen. Por este motivo, se recomienda hacer una pausa y conocer cuáles son los tipos de frigoríficos más buscados hoy en día para cualquier cocina u hogar:

4 frigoríficos tendencia en España

Existen muchas neveras o frigoríficos en el mercado, pero la principal tarea es seleccionar aquella cuyas características se adapten a las necesidades del usuario. Para evitar pérdidas de tiempo en este proceso y reponer el equipo dañado en el hogar, en esta lista se muestran cuatro versiones buscadas por calidad/precio en el país:

1- Indesit INFC9 TO32X

Este modelo cuenta con una tecnología Push&Go que conserva la temperatura interna aunque el equipo esté al máximo de su capacidad. Además, no genera escarcha en el refrigerador ni en el congelador, pues su sistema Total No Frost previene la humedad para que los productos congelados no se adhieran entre sí y evitar descongelarlos de manera manual.

Adicionalmente, trae dos cajones especiales, el primero trabaja a 0 °C para preservar pescados, quesos y carnes a la temperatura adecuada y otro FreshSpace+, el cual controla la humedad para crear un ambiente ideal para verduras y frutas. Cada uno de estos alimentos conservan sus propiedades gracias a la tecnología del frigorífico Indesit INFC9 TO32X.

Su bandeja Pick&Go es ideal para colocar snacks o alimentos muy utilizados, además de que le permite al usuario trasladarla a dónde desee. La misma se desliza de manera horizontal para aprovechar el espacio disponible en el frigorífico.

Con esta nevera ya no será un problema mantener las botellas ordenadas y evitar caídas accidentales gracias a su botellero. También es posible controlar la temperatura externa sin tener que abrir la puerta, al igual que apagarla sin necesidad de desconectar el cable de alimentación eléctrica.

2- Bosch KGF56PIDP

En segundo lugar, figura este frigorífico, una versión conocida como la Bosch Serie 8 KGF56PIDP. Actualmente, integra el nuevo catálogo de productos de NoFrost, una marca que ha adquirido prestigio por su diseño atractivo y funcionalidad. Cuenta con una puerta de vidrio de alta calidad y un vidrio frontal en negro para atraer la atención de quienes la observan.

Además, implementa un nuevo estilo de iluminación en su interior por medio de una banda de luz con orientación vertical para mejor calidad. Su proyector en el techo dirige la luz de manera precisa, lo que le permite al usuario controlar los niveles de humedad en el compartimento VitaFresh Pro.

También, permite conservar mejor los alimentos con la temperatura adecuada para que permanezcan consumibles. Algunas de sus especificaciones técnicas más destacadas son su eficiencia energética A +++, una capacidad neta de 480 litros y 42 decibelios de ruido.

La compatibilidad con Home Connect la convierte en una de las mejores del mercado, pues los usuarios pueden controlar su interior desde el teléfono. Asimismo, la tecnología de refrigeración NoFrost conserva la temperatura sin tener que hacer el proceso de descongelación de manera manual.

3- Miele KFN 4375 DD

Este modelo es ideal para cualquier cocina que quiera lucir atractiva y moderna al mismo tiempo. Ya que, combina la calidad con la tecnología Miele que le brinda multifuncionalidad a cualquier espacio.

Entre sus características más importantes destacan su volumen XL para brindar más confort y capacidad de almacenamiento. La capacidad total es de 330 Lts de los cuales 103 Lts pertenecen al congelador y el resto al refrigerador. Además, viene con tres cajones en la sección del congelador y cuatro estantes, 1 cajón para colocar alimentos frescos y 3 baldas ubicadas en la puerta principal.

Es fácil de instalar, pues trae de fábrica unas bisagras localizadas en el lado derecho y sus puertas son reversibles. De este modo, no hay limitación alguna para colocarlo en la cocina.

Por otra parte, su tecnología NoFrost distribuye el aire seco y frío de manera efectiva por todos sus compartimientos, lo que combate la formación de hielo y escarcha en los alimentos.

También, la Miele KFN 4375 DD conserva la temperatura de manera uniforme para preservar cualquier producto por más tiempo. Su sistema de iluminación LED permite estar alerta sobre el estado de descomposición de los alimentos.

Su alarma por puerta abierta evita la pérdida de los alimentos, especialmente ante descuidos pequeños. El cajón Daily Fresh para verduras y frutas está diseñado para conservarlas igual que el primer día, con un periodo de duración del doble de lo normal.

4- Whirlpool W7X 820

Este frigorífico libre de hielo evitará que los usuarios estén pendientes de la descongelación de los alimentos de forma manual gracias a su tecnología 6th sense. Así, puede conservar una temperatura adecuada, tanto en su cajón de 0°c como en el verdulero. Este último viene equipado con un controlador de humedad y balcones que se ajustan según las necesidades de espacio.

Entre las características técnicas del Whirlpool W7X 820 están su display exterior que se apaga y enciende, regula la temperatura y pone en marcha el mecanismo de descongelación rápida sin tener que abrir la puerta principal. Además, es posible apagarla sin desconectar el cable alimentación cuando sea necesario.

La tecnología 6th sense permite conservar los alimentos por más tiempo y trabaja de manera automática. Se desactiva cada vez que el usuario coloque nuevos alimentos, esté la puerta abierta de manera accidental o suceda un corte eléctrico.

El cajón Fresh Box de 0°c es ideal para pescados y carnes, y cuenta con la temperatura más baja de todo el refrigerador. De este modo, los alimentos conservan sus propiedades y textura por más tiempo.

Para elegir entre los modelos más buscados del mercado español, lo más recomendable es evaluar el espacio disponible en el lugar que se tiene pensado instalar. Después, hay que valorar las características que posee, capacidad de almacenamiento, el ruido que genera, la eficiencia energética y el valor para así finalmente establecer una relación precio/calidad.