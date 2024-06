Cuáles son los bañadores tendencia del 2024

Nos encontramos en pleno verano y debemos tener a la mano esa prenda reina de la temporada. No es otra que el bañador. Estos son perfectos para todo tipo de cuerpo, desde los más delgados hasta para los más voluptuosos. La ventaja es que ofrecen mucha más seguridad a quien lo luce.

Los bañadores mujer son tendencia este verano y la razón es por sus diseños sexis, elegantes y a la vez, muy favorecedores. Dependiendo del alto de la cadera y de los colores de la pieza podrás disimular esas zonas con las que no te sientes muy cómoda. Y si no quieres mostrar el abdomen y al contrario, buscas que esa parte sea más discreta, esta prenda es ideal.

Solo será cuestión de saber elegir el diseño, el color y el estampado. Por suerte, hay mucha variedad para elegir, así que no hay razones para no tener a disposición por lo menos un par.

El negro es el color rey

Podemos hablar mucho rato de moda, de tendencias y de la magia de los colores en prendas veraniegas, pero nadie puede negar que el negro es el color de la elegancia y es, sencillamente el más favorecedor para esconder esos detalles que no quieres sacar mucho a la luz.

Un bañador negro es elegante, es sensual y tiene estilo, solo tienes que elegir el modelo. Para ello, debes aprender a elegir lo que te queda bien. Si eres una chica de muchas caderas, un bañador de corte bajo es perfecto porque te ayudará minimizarlas. Por el contrario, si eres una chica de pocas caderas, elige un bañador de corte alto, que llegue a la zona de la cintura. De esta forma lograrás marcar un poco más la silueta.

Para las chicas de baja estatura, un bañador de corte alto también es conveniente porque ayuda a crear la ilusión de tener las piernas más largas y estilizadas. Otra opción interesante para las chicas que quieren añadir volumen a la zona de las caderas es elegir un bañador con volantes en esa área. Te ayudará a crear una silueta de reloj de arena.

Para las mujeres de poco escote, son perfectos los bañadores sin tirantes. Son muy sexis y cómodos y lo mejor es que no tendrás que preocuparte por las marcas que deje el sol. Por otro lado, la combinación de negro con el blanco es elemental si quieres destacar como la más elegante y acertada en la playa o la piscina.

Bañadores sin aros

La comodidad es algo que todas buscamos a la hora de vestir y no es diferente cuando se trata de elegir un buen bañador. Una de las zonas en las que más nos preocupamos, no solo por cómo luce sino por la comodidad que debemos sentir es la del busto. Un bañador sin aros es ideal porque no sentirás la presión que soportamos con un sujetador convencional.

En la playa debemos olvidarnos un poco de las posturas y disfrutar del sol, la arena y del ambiente en general, así que un bañador libre de estas sujeciones es perfecto.

Animal print: el estampado de la temporada

Si quieres apostar por un estampado es imposible ignorar el animal print. Es lo que más se está llevando en la temporada y añadirlo en el diseño de un bañador es una idea fabulosa y divertida. Tanto los motivos de cebra como los de leopardo se ven muy elegantes y sofisticados.

Los colores sólidos

Si buscas algo más sencillo, pero con impacto, la mejor idea es elegir un bañador en colores sólidos. Solo tienes que echar un vistazo a esos tonos que se están llevando con más fuerza. En este caso, debes saber que el azul y el amarillo están de primeros en la lista, seguidos por el naranja y el fucsia.

Sin embargo, hay que tener claro que en estos escenarios de frescura y diversión veraniega, la mejor prenda será aquella con la que te sientas más cómoda, segura y bonita.