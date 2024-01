Conviértete en una estrella de TikTok con la IA de CapCut

Los contenidos de TikTok son cada vez mejores, y a nadie le pasa desapercibido que esta popular red social de videos cortos es la que está creciendo más deprisa a nivel mundial. TikTok está incluso marcando la tendencia de muchas otras plataformas online, y es muy evidente que el lanzamiento de los Shorts en YouTube o los Reels en Instagram son una respuesta al auge cada vez mayor de TikTok.

Por eso no es de extrañar que era la mayoría de la gente quiera convertirse en influencer en TikTok, y no en otras plataformas más antiguas. Sea donde sea donde quieras triunfar, sin embargo, lo que está claro es que vas a tener que dominar el formato de los videos cortos si quieres que tu perfil tenga relevancia para cualquier algoritmo. ¡Por eso resulta esencial contar con una herramienta de edición de video como CapCut Online!

Un editor de video en la nube con todo lo que necesitas para tus videos

Además de contar con un excelente editor de videos gratis –perfecto para cualquier red social–, CapCut Online es una plataforma que funciona desde la nube, así que no vas a tener que preocuparte si tienes un ordenador con poca potencia o un móvil donde ya no cabe ni una sola app. Bastará simplemente con que tengas acceso a un navegador web para registrarte con tu correo electrónico en la página de CapCut. ¡Así de fácil!

¡De hecho, ni siquiera tendrás que pagar nada para usar CapCut Online! Y no se trata de una de esas pruebas gratuitas que al cabo de un mes dejan de estar a tu disposición. Tampoco se trata de una versión limitada donde las herramientas más avanzadas están detrás de un paywall. CapCut Online es simplemente gratis, como también lo son TikTok, Instagram o Facebook. ¡Por eso son tantos los influencers que usan esta plataforma de edición!

La IA más avanzada con las 'herramientas mágicas'

Una de las características que hacen que CapCut destaque frente a otras plataformas son sus herramientas de inteligencia artificial, conocidas como herramientas mágicas. Si quieres convertir foto en caricatura, eliminar el fondo de tus videos, estabilizar los videos más movidos o, incluso, generar imágenes a partir de texto, ¡estas herramientas son perfectas para ti! Se trata de herramientas IA de gran potencia que son muy fáciles de usar.

Elimina el fondo de tus imágenes fácilmente

Una de las más destacadas es la herramienta para quitar fondo imagen online. Con esta herramienta, todo lo que tienes que hacer es subir una imagen o un video y pulsar un botón para que capte online detecte cuáles son los elementos principales que aparecen en ella. ¿Para qué? Para detectar también qué elementos componen el fondo, y poder eliminarlos con solo un clic. Esto te permite centrar tu atención en la imagen principal.

Esta característica es mucho más avanzada que un chroma key tradicional. El chroma key es un recurso donde se utiliza un patrón cromático –la clásica pantalla verde o azul– para reemplazarlo por una proyección, pero, en este caso, no es necesario que el fondo sea del mismo color. ¡Ni siquiera que sea uniforme! CapCut Online es capaz de detectarlo y eliminarlo para que los sujetos del video destaquen por encima de todo.

Estabiliza tus videos para que luzcan todavía mejor

En TikTok es frecuente que publiquemos videos que no tienen una buena estabilización. La estabilización se puede conseguir utilizando complejos sistemas de hardware como un gimbal, pero no todo el mundo dispone de ellos, y, además, en ocasiones simplemente no nos apetece usarlos. Para poder estabilizar esos videos que presentan una vibración excesiva, todo lo que necesitas es hacer uso de la estabilización de software de CapCut Online.

Esta estabilización de software es capaz de detectar los elementos centrales del video, y eliminar el resto de la vibración con solo un clic. Al hacerlo conseguirás unos videos mucho más fluidos y agradables a la vista. ¡Los resultados son excelentes! Lo mejor de todo es que no es necesario que tengas ningún tipo de conocimiento técnico para hacer esto. ¡Tus videos estabilizados estarán listos en apenas unos segundos!

Cambia la relación de aspecto para publicar en otras redes

Por último, otra de las funciones más interesantes que te ofrece CapCut Online es la posibilidad de cambiar el aspecto de los videos con un solo clic. Eso te permite adaptar un video grabado originalmente para TikTok –es decir, con una relación de aspecto de 9:16– y reconvertirlo en un formato horizontal o cuadrado, en el caso de que quieras publicarlo también en YouTube, Facebook, o en tu feed de Instagram.

Gracias a esta herramienta, vas a poder aprovechar el mismo video para potenciar todas tus redes sociales de manera simultánea. Si realmente quieres convertirte en un influencer, o si quieres vender productos online, este tipo de herramienta es ideal para abarcar todas las redes sociales posibles sin necesidad de estar grabando diferentes versiones de los videos para cada una de ellas. ¡Con solo un par de clics tendrás todos los videos que necesitas!

¡CapCut Online es el aliado perfecto para TikTok!

Con todas estas herramientas de inteligencia artificial que acabamos de ver, y muchas otras características de edición de video y retoque fotográfico, CapCut Online es una de las herramientas más poderosas para llevar tu TikTok a lo más alto. ¡Y, definitivamente, la selección de herramientas de inteligencia artificial avanzada que CapCut online pone tu alcance no la encontrarás en ninguna otra plataforma!

¿Y sabes qué es lo mejor? Sí que lo sabes, porque te lo hemos dicho al comienzo. ¡CapCut Online es gratis! No tienes que pagar absolutamente nada, ni para instalar un software, ni para acceder a los servicios en la nube de CapCut Online. Todas las herramientas que acabamos de ver, y muchas otras más, están a tu disposición de manera 100% gratuita desde el momento en que te registres con tu correo o tu teléfono. ¡Hazlo ahora, y descubre todo su potencial!