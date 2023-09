Consejos para aprovechar al máximo un crédito de consumo

Los créditos de consumo se han hecho bastante populares. Ante una situación financiera de la que no podemos tirar en un momento determinado, conviene que haya pequeñas alternativas en las que podamos apoyarnos, opciones con las que podamos atender a esos gastos de rutinas que sufren todas las personas.

Como préstamos que conceden las entidades financieras a los clientes para bienes y servicios, nos encontramos ante una cobertura que no tiene uso comercial, un pequeño bono que se usa para temas familiares o relacionados con el hogar. ¿Te gustaría saber por qué tienen una demanda tan fuerte?

¿Cómo podemos aprovechar un crédito de consumo en condiciones?

Pedir un crédito de consumo puede resultar muy útil para ciertos aspectos de nuestro día a día, para esa temporada en la que no tenemos suficiente cash pero igualmente queremos cubrir ciertas necesidades. Comprar un coche, hacer la reforma del baño o comprar ciertos electrodomésticos funcionan como ejemplos.

Con diferentes opciones para que el cliente pueda escoger el que más le convenga de todos: libranza, cupos rotativos, sobregiro, tarjetas de crédito… estamos ante una buena variedad de alternativas de entre las que podremos escoger pero, ¿qué hacemos para aprovecharlo sin desperdicio alguno?:

Revisar la capacidad del pago

Uno de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta es revisar la capacidad del pago que hemos recibido. Hacer un balance entre los ingresos que tenemos cada mes y las cantidades que gastamos resulta fundamental para ver cuáles son nuestros tiempos, si realmente estamos en la temporada justa para ello o si en un futuro habrá algo que lamentar.

En este punto, valorar si el resultado es que vamos a pagar más de lo que hemos recibido con el crédito de consumo nos hará ver que no es nuestro momento, que igual conviene esperar unos meses más para hacer vigente la cobertura. De lo contrario, si la resolución final es que no habrá que abonar cantidades X extra, sí que podemos hacernos con la misma sin problema. ¿Lo tienes ya mirado?

Escoger bien el crédito de consumo

Si tenemos tantos créditos de consumo para escoger es porque cada uno de los modelos está hecho para un tipo de cliente, para que valores qué es lo que necesitas y puedas disfrutar de las garantías que tiene aquel con el que te quedaste. Con características muy diferentes, resulta fundamental saber los aspectos que tienen a favor y la manera en la que los podemos utilizar. ¡No te quedes con ninguna duda!

Controlar la tasa de interés

El interés que habrá que pagar por solicitar el préstamo también es importante. Además de que tendremos que devolver aquello que pedimos al banco o la entidad en cuestión, suele existir un porcentaje que responde al uso del servicio. Controlar que éste no sea demasiado alto es la única manera de salir ganando, de conseguir que aquello que pedimos trabaje únicamente por y para nuestras necesidades. ¿Lo tienes?

Evitar pedir (este) préstamo para saldar deudas

Aunque existen créditos que ayudan al ciudadano con sus deudas, cuando hablamos del de consumo debemos evitar que éste sea su cometido. Sin ofrecer facilidades que vemos en otros modelos, conviene que lo tengamos especialmente para gastos del hogar, para cosas de la rutina diaria que se nos escapan con nuestra nómina pero a las que igualmente hay que atender.

Al solicitar este tipo de préstamos para deudas que haya pendientes, igual nos metemos en un callejón sin salida, no sabemos cuándo parar a la hora de seguir con los números que dan vueltas en nuestra cabeza. Esto, que tenemos que pensarlo bien antes de actuar, es un aspecto que no debemos pasar por alto, que no conviene que se haga insostenible de la noche a la mañana. ¿Nos quedó claro?

Pagar a tiempo

Pagar el crédito que pedimos a tiempo evitará la demora. Con bastante por delante, conviene que no nos durmamos, que pensemos en la fecha límite que nos dieron y que, a partir de aquí, hagamos el abono que nos corresponde. Si no atendemos a la tregua no solo subirá el tipo de interés sino que, dependiendo de las condiciones del contrato monetario, habrá que responder con una cifra adicional. ¡No te quedes atrás!

En cualquier caso, el crédito de consumo es un activo que podemos utilizar siempre que la situación acompañe. En ocasiones, es tan alta la necesidad de poder hacer pequeños cambios en el hogar o invertir en ciertos contenidos que ni siquiera pensamos en lo que puede venir después. Teniendo bien atado todo lo que se comentó aquí, seguro que tú también puedes hacer buen uso del mismo.

¡No te lo pienses! Si estás pendiente de cambiar la lavadora o simplemente necesitas agregar una serie de números para los gastos habituales que tenemos en casa, el modelo de cobertura que hay aquí es el mejor de todos los que vemos actualmente en el mercado para ello. ¿Te vas a quedar sin lo que realmente precisas?