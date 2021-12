Consejos apostar de forma divertida y responsable

Con el objetivo de prevenir problemas de ludopatía o de bancarrota, el top de casas de apuestas advierte constantemente de la necesidad de jugar de forma responsable, conscientes de los problemas que existen alrededor del juego y, concretamente, de las apuestas deportivas. Un sector que cada día que pasa está más en auge.

Conscientes de ello, a continuación, te vamos a dar una serie de consejos para apostar de forma divertida y responsable, que si los aplicas, evitarás los posibles riesgos que puede suponer apostar de forma compulsiva y sin ningún objetivo fijo. Porque no es necesario dejar de apostar, siempre y cuando se apueste de forma responsable.

Tips para apostar de manera responsable

Mentalidad

El primer paso antes de comenzar a realizar apuestas deportivas y jugar online es mentalizarnos de que se trata de un juego, y solo eso. Porque, al fin y al cabo, apostar debe ser algo divertido y que nos sirva de entretenimiento, pero que no vaya más allá. Por ello, debemos tomarnos el juego como un motivo de ocio más, como podría ser ir al cine, al teatro, hacer deporte, ver una serie, etc.

Así mismo, debemos ser conscientes de que al apostar no hay nada seguro, ya que las apuestas están sujetas a una serie de variables de azar que harán que, por mucho empeño o dedicación que pongamos, unas veces ganemos y otras perdamos.

Por ello, es fundamental aceptar que perder forma parte de este juego, del mismo modo que puede perder nuestro equipo de fútbol favorito, y que hay que tratar de disfrutar tanto cuando se gana, como cuando se pierde. Esto significa que no hay que obsesionarse con ganar siempre, básicamente porque no es posible, e incluso cuando creamos que existe una apuesta segura, es posible que perdamos.

Infórmate

Aunque es cierto que es un juego de azar, mantenerte informado puede ayudarte a aumentar tu porcentaje de ganancias, ya que siempre tendrás más posibilidades de ganar cuando estás informado, que cuando apuestas sin ningún tipo de conocimiento, ¿no crees?

Si por ejemplo vas a apostar a un partido de fútbol, conocer los pronósticos de fútbol de hoy o los jugadores que hay lesionados en el momento del encuentro, así como las victorias y derrotas que acumula cada equipo, etc., pueden darte información muy valiosa a la hora de realizar tus apuestas. Aún así, como acabamos de comentar, siempre estamos expuestos a perder, y hay que ser conscientes de ello.

Márcate un tiempo límite

Con el objetivo de no obsesionarte, es fundamental marcarte un tiempo de juego límite al día, ya que de lo contrario es probable que antes de que te des cuenta, lleves muchas horas al cabo del día. Y, el problema es que son horas que no estarás dedicando a trabajar, descansar, estar con tu familia, hacer deporte, etc.

Nuestro consejo es que establezcas un tiempo determinado para divertirte jugando, e independientemente de que vayas ganando o perdiendo, no exceder ese tiempo. Así mismo, también es importante utilizar aquellos momentos de total despreocupación y liberación en los que no tienes ningún tipo de obligación para jugar, para así no sentirte mal por estar haciendo algo que no deberías.

Establece un presupuesto máximo

Partiendo de la base de que es un juego, debes establecer un presupuesto máximo para apostar, y no sobrepasarlo bajo ningún concepto. Esto es lo más importante para evitar gastar más de lo debido y acabar sufriendo problemas económicos, e incluso caer en la bancarrota.

Esto es una de las cosas más complicadas, especialmente cuando pierdes, ya que al perder, tu instinto solo piensa en recuperar ese dinero. Pero, esto es un gran error que debes evitar cometer, ya que como hemos comentado, existen las mismas posibilidades de ganar que de perder, y por tanto, tienes muchas probabilidades de acabar aumentando aún más tus pérdidas.

Apuesta a lo que conozcas

Son muchas las personas que apuestan a absolutamente todo, sin tener ninguna idea ni conocimiento de lo que están apostando. Esto es un error más habitual de lo que debería, ya que aunque hay ocasiones en las que puedes tener suerte, por lo general, si apuestas sin conocimiento, al 99% tu porcentaje de pérdidas será superior al de ganancias.

Por ello, nuestra recomendación es que únicamente apuestes a aquellos deportes que te gustan y sobre los que tienes conocimiento. Esto, además de permitirte realizar apuestas de forma más segura, hará que te lo pases mucho mejor, ya que las apuestas serán un añadido para disfrutar aún más de tus deportes favoritos.

Diviértete

Por último, apuesta únicamente cuando te estés divirtiendo y, en el momento en que dejes de hacerlo, deja de apostar, al menos, durante un tiempo. El juego debe ser algo agradable que te permita desconectar y pasar un rato agradable, pero si esto no es así, no merece la pena.