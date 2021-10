Conoce cuáles son los juegos más esperados en 2022

El entretenimiento es fundamental en nuestro día a día. Gracias a nuestros hobbies tenemos la oportunidad de desconectar y abstraernos de las obligaciones profesionales. Dependiendo de la persona, optará por una tipología de ocio u otra. Entre las más comunes, encontramos las de leer, salir a pasear, entretenerse con las tragaperras en Internet o los videojuegos. En estos dos últimos aspectos, hallamos una gran variedad de maneras de divertirse. En el caso de los juegos online relacionados con el casino, cada vez podemos disfrutar de nuevas funcionalidades, llenas de emoción y temáticas de actualidad. Por otro lado, 2022 viene muy cargado en cuanto a videojuegos, pero en este artículo haremos una selección de los más destacados.

Leyendas Pokémon Arceus es uno de los más esperados por los fans de la saga Pokémon

Tal y como hemos comentado anteriormente, el sector de los juegos online y de los videojuegos, está experimentando un gran crecimiento. Las nuevas tecnologías han permitido que sean cada vez más realistas y es un aspecto que quienes hacen uso de ellos, agradecen. En cuanto a juegos de casino, las temáticas de las tragaperras cuentan con series de televisión actuales, artistas musicales e incluso, programas de televisión muy conocidos como “Sálvame”.

Entrando en el mundo de los videojuegos, si hay uno que se está esperando “como agua de mayo” es el de Leyendas Pokémon Arceus, que saldrá el 28 de enero de 2022 para Switch. El videojuego de Game Freak se desarrollará en la región de Sinnoh, pero con la particularidad de que se hará en una época pasada. En diversos trailer, ya hemos podido conocer algunas especies de Pokémon completamente nuevas y ha hecho que las ganas de jugarlo aumenten todavía más.

En marzo de 2022 saldrá el juego Gran Turismo 2 para PS5 y PS4. La séptima entrega del juego de conducción llegará para ofrecer mejoras audiovisuales que harán que la experiencia sea única. Por otra parte, en Switch tendremos otro de los títulos que más fervor causará entre sus fans: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Aunque la fecha aún no se ha determinado, sí que se sabe que será a lo largo del año 2022 y que llevará al protagonista a un mundo tan extenso como oscuro.

Por otro lado, también sin fecha confirmada, llegará a PS5 Final Fantasy XVI, la nueva entrega. En este caso, podremos jugar en un escenario medieval y una época protagonizada por plagas y guerras. Un juego que combina rol y acción como ninguno y que promete dar mucho de qué hablar.

El último de los juegos más esperados es el de Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Sí, aún está en desarrollo, pero ya han confirmado que llegará en 2022, aunque se desconoce todavía para qué plataformas. De nuevo, nos acompañará tras haberlo hecho durante décadas para hacer disfrutar a sus seguidores de uno de los mejores juegos de rol.

Una vez hemos conocido las sorpresas que nos depara 2022 en cuanto a videojuegos, estamos seguros de que habrá más ganas todavía de que llegue el nuevo año. Como podemos ver, el entretenimiento tanto en el mundo de los juegos de casino online como en el de videojuegos está en pleno auge y por ello, es momento de disfrutarlo.