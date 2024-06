¿Conoce cómo proceder cuando ocurre un despido objetivo?

La Ministra de Trabajo ha manifestado su deseo de establecer mejores condiciones para los trabajadores, ante un despido. Por ejemplo, disertó ante el Senado que es necesario reforzar las causas que derivan en un despido objetivo. Además, se prepara una estrategia que establecerá que la indemnización por despido sea más elevada, con el fin de disminuir los despidos improcedentes. Mientras tanto, vale la pena conocer qué hacer cuando ocurre un despido y cómo calcular la indemnización correspondiente.

Cuando ocurre un despido objetivo ¿qué debo hacer?

Una empresa tiene potestad legal de despedir a un empleado cuando las circunstancias económicas del negocio son desfavorables. Esta modalidad de despido se conoce como objetivo y está contemplado en el artículo 53 del Estatuto de Trabajadores.

Ahora bien, en caso de que un trabajador sea despedido bajo este concepto jurídico debe asegurarse de que el proceso se cumple bien. Será preciso que el empleador haga una notificación escrita al trabajador, donde se exprese la razón por la que se le está despidiendo. Además, es importante asegurar al trabajador que se cumplirá con la indemnización apropiada, para esto se puede utilizar una calculadora indemnización que determinará el monto que corresponde.

La empresa debe considerar un plazo de 15 días desde que se realiza la notificación del despido hasta que el contrato se extinga de manera definitiva. Es posible que el trabajador despedido, en ese plazo tenga dudas sobre cuánto pagan por despido y cómo proceder cuando se ha efectuado la notificación. En tal caso, es necesario acudir a un experto en materia legal, antes de firmar cualquier finiquito.

¿Por qué solicitar ayuda ante un despido objetivo?

Si el trabajador no está conforme con el despido objetivo, requerirá de un abogado quien conciliará y mediará su estatus con la empresa. Por otro lado, Como el despido objetivo no se lleva a cabo por causas atribuidas al empleado, este tiene derecho a que se pague una indemnización. Entonces, un profesional del derecho podrá velar para que se pague la indemnización por años de servicio, en caso de que se firme como conforme a la notificación de despido.

Los abogados también se aseguran de que el despido no esté injustificado, por cuanto evaluará que la notificación y la causa que se ha descrito esté contemplada entre las causas justificadas por ley. Algunas de las causas que justifican que se realice un despido objetivo son:

Falta de capacidades del trabajador para cumplir las tareas de su cargo laboral.

para cumplir las tareas de su cargo laboral. Incapacidad del trabajador para adaptarse a las condiciones laborales.

Pérdidas económicas de la empresa .

. Cambios técnicos, productivos y organizativos de la empresa, que justifiquen la necesidad de disminuir la cantidad de trabajadores.

Consignación presupuestaria insuficiente en la empresa.

Es importante destacar que NO se procede un despido objetivo asociado a las inasistencias laborales que se han justificado, en 2020 se derogó esta causa y en caso de que una empresa considere esta razón, un abogado puede intervenir para aclarar el asunto.

La indemnización legal tras un despido objetivo

La legislación laboral establece que debe hacerse el cálculo del salario anual y los salarios brutos de los 12 meses anteriores, dividido entre los días del año. Es importante que a este cálculo se añadan las pagas extraordinarias. Este cálculo permitirá que se identifique el salario diario del trabajador, y será el punto de inicio para establecer cuánto será la indemnización a pagar.

Otro factor a tener en cuenta es la antigüedad del trabajador en la empresa, que se establece en la cantidad de meses totales. Y, finalmente, el despido objetivo establece que se deben pagar 20 días de salario por cada año que el trabajador ejerció sus labores en la empresa, hasta un máximo de 12 meses.

Ahora bien, en caso de que el proceso de despido objetivo no cumpla con los requisitos, el trabajador tiene el derecho de impugnar el despido. Esta impugnación debe realizarse en un plazo no mayor a los 20 días hábiles. Deberá presentar una conciliación y, si la empresa no está dispuesta a conciliar, entonces se procederá a interponer una demanda.

La asesoría de un abogado es crucial en este proceso, puesto que la demanda interpuesta se presentará ante un Juez quien será la figura legal que determine si procede o no el despido objetivo.