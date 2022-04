Conductor Novel, lo que debes saber al empezar a conducir

Normas para el conductor Novel

La letra L en la parte izquierda de la luna trasera: el primer año un conductor Novel ha de llevar siempre visible la señal L (V-13), para que pueda ser identificado por el resto de conductores. Esta placa tiene características específicas reglamentadas por la DGT. No llevar esta señalización durante el período que es obligatorio supone una falta leve que conlleva una multa de 100 euros. Tasa máxima de alcohol 0,15/l de aire espirado, durante los dos primeros años de la obtención del carné de conducir. Se considera una infracción muy grave, si se supera el límite establecido, de igual forma que a los conductores profesionales, supone la pérdida de puntos y una multa de 1,000 euros. En el caso de los conductores noveles: Entre 0,16 y 0,30 mg/l supone perder 4 puntos y 1,000 euros de multa.

Más de 0,30 mg/l supone perder 6 puntos y 1,000 euros de multa Los puntos al inicio del carné de conducir son 8 y al pasar 2 años sin multas, recibes 4. A partir de aquí si estás otros 3 años sin multas sumarán otros 2 puntos. Finalmente, después de tres años más, aumentará un punto más, hasta llegar a 15 puntos que es el máximo. Si pierdes puntos durante tus primeros dos años, podrás recuperarlos siempre que hagas los cursos estipulados para ello. En el caso de perder todos los puntos en los primeros dos años, el permiso de conducir será suspendido y lo podrás recuperar de igual manera, haciendo los cursos específicos. Límites de velocidad igual para todos los conductores, sean noveles o no, a partir del 2011 cambió la normativa. Hay que tomar en cuenta que los límites de velocidad difieren, por tipo de vía o de vehículo. Actualmente en la ciudad, los genéricos son de 20, 30 o 50 km/h tras la entrada en vigor en el 2021.

Responsabilidades del conductor Novel

Ser conductor novel significa que no tienes experiencia al volante, en el caso que hayas conducido coche con anterioridad, si tus datos no estaban registrados en la DGT, simplemente para el sistema eres un conductor Novel, ya que es a partir de la autorización y obtención del carné de conducir, que empiezan a contar tus años de experiencia al volante.

Es muy importante contar con un seguro adecuado para tu condición de conductor Novel. Aunque hay algunas compañías aseguradoras que tienen seguros adaptados para conductores noveles es muy conveniente comparar todas las opciones posibles. Aquí tienes una buena opción para comparar entre las mejores compañías aseguradoras, ya sea para coche, moto o cualquier tipo de vehículo, https://www.arpem.com/.

Los elementos que influyen en el valor del seguro

Características del tomador del seguro, ejemplos:

La edad del conductor. Entre los 18 y los 24 años es el rango de edad que paga las primas más altas por el seguro de coche, un aproximado de 1,200 a 1,500 euros o más por un seguro a todo riesgo sin franquicia. Mientras que entre los 36 y los 50 se encuentran los conductores que tienen las cuotas más favorables, entre los 300 a 650 euros, desde luego con excepciones y matices que determinan particularmente las condiciones en cada conductor.

La experiencia. A medida que un conductor suma años de antigüedad en su carné de conducir y genera un historial de pocas o nulas infracciones a las normas de tráfico, y una experiencia a partir de 15 años como conductor, se garantiza las mejores cuotas y bonificaciones en la prima del seguro de coche.

Antigüedad del coche. Aunque pareciera que mientras más antiguo es el automóvil, menos se paga por el seguro, en realidad es todo lo contrario, ya que el aumento de la siniestralidad grave en este tipo de vehículos es un punto que las aseguradoras toman en cuenta.

Código postal. Es importante saber cómo influye la comunidad autónoma donde resides, los precios de la póliza pueden variar mucho, esto se debe a varios factores como por ejemplo los niveles de siniestralidad.

El empleo del conductor. Las compañías aseguradoras clasifican algunos empleos más peligrosos que otros, por lo que es un factor apremiante para calcular el precio de la póliza. Por ejemplo, no es lo mismo un administrativo que conduce para desplazarse a su lugar de trabajo, que un comercial que visita diferentes lugares en el mismo día.

Por supuesto que hay muchos más factores que influyen en el precio de la póliza de seguro, pero tomando en cuenta que estas en tus inicios como conductor, merece la pena valorar tantas opciones como te sean posibles y contar con asesoramiento profesional es lo más recomendable, para que no te pierdas ninguna ventaja que pueda mejorar el valor de tu seguro, o tus beneficios a corto plazo, como las que puedes encontrar a un clic https://www.arpem.com/seguros-coche/articulos/ahorro-seguro-conductor-principal/.

Consejos para un conductor Novel