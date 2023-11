"Hay conceptos que se pueden reclamar al declararse abusivos"

¿Han crecido las prácticas abusivas por el uso de internet?

La vorágine en que se ha convertido la vida de los consumidores, unido a la política bancaria y de muchos otros organismos de priorizar lo online al contacto directo con un agente o gestor incide más en prácticas abusivas, sobre todo, para la gente que no se maneja con las nuevas tecnologías. Cuando reclamas, te lo devuelven, pero ¿cuánto dinero puede llegar a desaparecer si no lo haces?

¿Afecta a todo tipo de clientes?

Sí, desde un jubilado que tiene su pensión domiciliada a una pareja joven que acaba de firmar la hipoteca. Los consumidores desconocen que existen muchos conceptos reclamables que los tribunales han declarado abusivos, como la comisión de apertura, el seguro de vida hipotecario de Prima Única, hipotecas comercializadas con aplicación del IRPH, tarjetas de crédito con intereses usureros o los seguros que te venden con los contratos de luz y gas, o al financiar la compra de un electrodoméstico.

¿Qué se encuadra dentro de los gastos hipotecarios?

Son los gastos que se generan a la hora de suscribir un préstamo hipotecario: notario, tasación, gestoría y registro, que eran impuestos por el banco y se pueden reclamar a través del mismo. Estamos hablando de que se pueden recuperar entre 1.000 y 1.500 euros de media. Las entidades saben que tienen que restituir los gastos a los clientes y la devolución de los intereses generados. Estamos viendo que la dinámica habitual es restituirlos solo parcialmente, de manera amistosa en la reclamación extrajudicial, por lo que el consumidor tiene la creencia de que no se puede reclamar más cuando no es así, pues los intereses nunca los devuelven en la reclamación extrajudicial. Otra práctica socorrida por las entidades es una oferta, a cambio de que no se acuda a los tribunales, que siempre es la última alternativa, aunque para el consumidor no supone gasto, pues en la mayoría de los casos los tribunales condenan a los bancos en costas.

¿Qué se puede reclamar?

Todas las hipotecas suscritas antes del 16 de junio de 2019 y aunque ya esté cancelada. Lo que se está cuestionando es si el plazo para reclamar finaliza el 23 de enero del año próximo, porque no hay uniformidad en los criterios entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el peor de los escenarios, el plazo finalizaría en enero de 2024.

¿Y para el resto de trámites?

En principio no hay plazo, aunque nos encontramos con criterios dispares en los pronunciamientos de las Audiencias Provinciales, al igual que ocurre en las tarjetas de crédito ‘revolving’, con tipos de interés considerado usura, que es otro de los caballos de batalla de mi despacho.

¿Y cuál es la solución?

Yo recomendaría, por un lado, lo que defino como la ‘abogacía preventiva’; esto es, antes de firmar consultar con un abogado especializado y, por otro, que quien tenga un contrato financiero activo o lo haya cancelado recientemente, revise el condicionado.

¿Es mucho el dinero en juego?

El modus operandi es paga o contrata y después, reclama. Es preferible pagar 40 euros por el equipaje a no irte de vacaciones. Mucha gente por 20 euros de comisión en la tarjeta o 30 del seguro de móvil no reclama y se olvida. Hay mucho dinero en juego que se esfuma.