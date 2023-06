Compensación por vuelo con retraso: cuándo es posible obtenerla y cuánto se recibe

Una de las más importantes y que lleva a confusión a algunos pasajeros hace referencia al motivo del retraso. Despegar desde Galicia o Portugal, en ocasiones, supone todo un reto para los pilotos. Cuando las condiciones meteorológicas son muy adversas, prefieren no arriesgarse. Es entonces cuando el vuelo se retrasa, esperando a que el temporal amaine para que el trayecto sea realizable de manera más segura. En este caso que acabamos de describir, no te correspondería una indemnización. Es decir, no hace falta que reclames si la circunstancia que ha originado el retraso del vuelo es extraordinaria, como la recientemente mencionada u otra que por desgracia es frecuente en plenas vacaciones veraniegas: una huelga de controladores aéreos, auxiliares de vuelo u otros profesionales imprescindibles para que los trayectos tengan lugar por aire.