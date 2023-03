Cómo establecer el precio adecuado para tu apartamento turístico

Si tienes una propiedad inmobiliaria en alquiler, sabrás bien lo beneficioso que es en términos económicos. Estamos ante una de las acciones más recurrentes a la hora de rentabilizar el dinero que acumulamos en el banco, evitando así que pierda su valor. No obstante, es importante concretar que no todos los alquileres valen lo mismo. Si tienes un inquilino de forma anual, puede que te dé tranquilidad y estabilidad; sin embargo, las cuotas que se pagan no tienen nada que ver con las del alquiler turístico. Un sistema mucho más beneficioso que hoy vamos a analizar en detalle; indicándote así a qué precio lo deberías poner.

Ventajas de la gestión de tu alojamiento turístico con una gestora profesional

Antes de hablar de precios del alquiler, es importante comentar lo satisfactorio que resulta poner su gestión en manos de profesionales. De la mano de agencias como HOMEnFUN, puedes olvidarte por completo de cualquier tarea relativa a la organización de los huéspedes de tu casa. Ellos lo harán por ti para que simplemente disfrutes de los altos ingresos que se suelen obtener en temporada alta.

Desde dicha gestora profesional se encargan de los check-in y los check-out, llevando a cabo un calendario perfectamente medido para que los inquilinos no se solapen entre sí. Cuando uno sale y otro va a entrar, ponen en marcha un servicio de limpieza, garantizando que la casa queda impoluta entre huésped y huésped.

De igual forma, cabe comentar que en HOMEnFUN disponen de todas las herramientas online pertinentes para gestionar las reservas de forma telemática. De este modo, los clientes pueden reservar su alojamiento cómodamente, mientras que ellos optimizan la eficiencia en lo que respecta a la agenda. Como puedes observar, es un servicio con un gran abanico de ventajas que te ayudará a obtener el máximo rendimiento de tus propiedades.

Factores que repercuten en el precio

Como punto de partida, deberías saber que el alquiler turístico es siempre mucho más elevado que el mensual regular. Hablamos de apartamentos situados en puntos clave del país, donde un gran volumen de personas decide pasar las vacaciones. Como tal, el margen de gasto de estos inquilinos es superior al que tienen en su día a día y, por ende, también lo serán tus beneficios económicos.

Ahora bien, ¿cuáles son los principales factores que repercuten en este coste?

Zona de tu apartamento

A rasgos generales, el incremento en comparación al alquiler mensual es de más del 60%, al menos si se pone el apartamento en manos de agencias como HOMEnFUN. Sin embargo, deberías tener en cuenta que no todas las viviendas valen lo mismo.

Pongamos el supuesto de que la propiedad está en primera línea de playa de una zona altamente concurrida. El precio semanal podría rondar fácilmente los 500€. ¿Y si tiene una urbanización con piscina? ¿Y si es un chalet? Suma y sigue atributos. Hay alquileres vacacionales que rondan los 2.000€ y nadie se lleva las manos a la cabeza.

El público objetivo

Es importante que la agencia gestora a la que acudas sepa llevar a cabo un análisis detallado de los aspirantes a la reserva del apartamento. Esto no solo va a elevar la cuota de mercado, aplicando ciertas exigencias económicas para destacar mediante la exclusividad, sino que también repercute en el mantenimiento del inmueble.

Evitar grupos problemáticos es crucial y en HOMEnFUN son enteramente conscientes de ello. Por consiguiente, llevan a cabo un trabajo de investigación antes de aceptar a cualquiera. Definir los huéspedes ideales ayuda a aumentar el precio, dándoles la experiencia que esperan en forma de una casa perfectamente cuidada.

La temporada del año

Terminamos con algo evidente, pero que igualmente debes tener en cuenta. No es lo mismo alquilar la propiedad en verano que en invierno. Según la zona en la que esté la casa (si es más de nieve o de playa) deberás subir los precios en cuanto el turismo se masifique.

La buena noticia es que el resto del año puedes tener libre una casa que se paga por sí sola. Así es: con las ganancias de la temporada alta es posible amortizar la hipoteca del resto de los meses.