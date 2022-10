¿Cómo elegir una tarifa de móvil adecuada en la actualidad?

En España, actualmente, las operadoras se pueden contar por encima de la treintena, de tal manera que para encontrar las tarifas de móvil correctas para cada situación, primero se deban establecer comparativas absolutamente respecto a todos los servicios, ya que la mayoría de las operadoras móviles tienen cobertura en todos los lugares de la geografía nacional.

Entonces, ¿qué se puede hacer para comparar y para poder elegir con suma facilidad? Hay muchos consejos al respecto, pero los comparadores online posiblemente sean la mejor alternativa.

Comparadores online, la mejor solución

El papel de los comparadores online es fundamental para poder encontrar el plan de móvil –y consecuentemente la tarifa– que mejor se adecúe al cumplimiento de cada una de las necesidades. Dentro de estos, uno de los más conocidos es tarifasde.com, donde su forma de detallar cada uno de los servicios y la forma de ponderarlos, hace que la decisión se pueda tomar en muy poco tiempo.

Eso lleva directamente a hablar de las ventajas de este tipo de páginas:

Rapidez en la consulta: en lugar de visitar las 30 o más páginas de cada una de las operadoras, en un único lugar se puede establecer la comparativa, y de una vez se pueden ver las opiniones de cada uno de los servicios. En pocos minutos se podrá tener claridad acerca de la decisión que se quiera tomar.

en lugar de visitar las 30 o más páginas de cada una de las operadoras, en un único lugar se puede establecer la comparativa, y de una vez se pueden ver las opiniones de cada uno de los servicios. En pocos minutos se podrá tener claridad acerca de la decisión que se quiera tomar. Lo importante, a un clic: para elegir un plan móvil que convenga, no todos piensan en las mismas cosas. Para algunos usuarios, lo importante será el precio final –para economizar–, pero para otros, será la cantidad de datos para navegación o la cantidad de minutos para llamar. Poder consultar todo esto en un mismo lugar, incluso filtrando por cada uno de estos aspectos, es algo que facilita mucho las cosas para todos los que necesitan contratar un plan móvil.

para elegir un plan móvil que convenga, no todos piensan en las mismas cosas. Para algunos usuarios, lo importante será el precio final –para economizar–, pero para otros, será la cantidad de datos para navegación o la cantidad de minutos para llamar. Poder consultar todo esto en un mismo lugar, incluso filtrando por cada uno de estos aspectos, es algo que facilita mucho las cosas para todos los que necesitan contratar un plan móvil. Elementos extra: algunas operadoras se diferencian del resto por diseñar planes exclusivos para un segmento. Por ejemplo, planes para los que trabajan en movilidad, planes para quienes necesitan hacer muchas llamadas a distintas operadoras; o por otro lado, planes con discriminación horaria o con promociones adicionales –no ligadas al plan mismo–, por lo que todos estos aspectos también se pueden comparar en una misma web.

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir una tarifa móvil?

La mayoría de las personas contrata una tarifa móvil, y si funciona bien, se queda con esa operadora durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos tiempos, la competitividad entre todas las operadoras ha aumentado mucho, por lo que mantenerse atento a los cambios, y a los planes, es algo importante para todos, porque así se puede llegar a ahorrar hasta un 50%, sin perder absolutamente ninguna especificación, de ahí que el papel de los comparadores online se pueda entender en su completa dimensión.

Lo importante, en todo caso, es saber qué aspectos son prioritarios al escoger un plan móvil.

¿Hay permanencia?

El principal enemigo del usuario que busca ahorrar con las tarifas del móvil es el contrato con permanencia. Porque cada mes puede ser totalmente posible que se pueda cambiar de operadora para ahorrar dinero. Y si se tiene un contrato con permanencia, se pagarán multas que pueden hacer que la decisión de cambiar pierda todo su sentido.

Por esa razón, algo que se debe priorizar, es buscar operadoras que dentro del aspecto barato, no tengan contrato de permanencia, para que no haya ningún tipo de penalización por estos cambios.

La triada de todas las comparativas

Al elegir un plan para el móvil, hay al menos tres aspectos que siempre se asocian con una buena decisión, y que sirven en gran medida, para establecer una comparativa objetiva:

Datos de navegación: las conexiones para navegación han mejorado enormemente, y aunque la fibra y las conexiones domésticas son el común denominador, no todos las pueden tener o no todos las pueden utilizar cuando se desplazan fuera del hogar. Por eso, los datos de navegación, su cantidad -mejor si es ilimitada- y la discriminación de velocidad tras cumplir con el máximo consumido, es algo a tener en cuenta para decidir bien.

las conexiones para navegación han mejorado enormemente, y aunque la fibra y las conexiones domésticas son el común denominador, no todos las pueden tener o no todos las pueden utilizar cuando se desplazan fuera del hogar. Por eso, los datos de navegación, su cantidad -mejor si es ilimitada- y la discriminación de velocidad tras cumplir con el máximo consumido, es algo a tener en cuenta para decidir bien. Minutos para llamadas: muchas de las operadoras han optado directamente por eliminar las limitaciones para las llamadas, por lo que los minutos ilimitados comienzan a ser una norma en muchos planes para móvil; si se quiere ahorrar, siempre hay planes con minutos establecidos. Muchas veces, incluso, se pueden configurar planes y, según qué casos, se puede prescindir de este aspecto si prácticamente no se hacen llamadas.

muchas de las operadoras han optado directamente por eliminar las limitaciones para las llamadas, por lo que los minutos ilimitados comienzan a ser una norma en muchos planes para móvil; si se quiere ahorrar, siempre hay planes con minutos establecidos. Muchas veces, incluso, se pueden configurar planes y, según qué casos, se puede prescindir de este aspecto si prácticamente no se hacen llamadas. Precio: después de establecer un equilibrio entre los aspectos anteriores ya reseñados, es momento de elegir el precio más adecuado. Y aunque cueste creerlo, para un plan con la misma cantidad de datos y minutos, puede haber rangos de precios muy amplios, por lo que la comparativa es una labor por la que siempre hay que pasar.

No obstante, la decisión no es tan fácil como eso. En la actualidad, hay que tener en cuenta otras consideraciones, como la cobertura 5G y la velocidad de conexión en ciertos lugares. Por otro lado, las opiniones de otros clientes, algo para lo que los sitios de comparativas online también son de gran utilidad, ya que lo ideal es contratar un plan para móvil con una empresa que tenga buenas referencias de sus clientes satisfechos, pero claro está, no contratar sin más a un proveedor que pueda dar más problemas que soluciones.

Lo ideal, en todos los casos, es elegir basándose en las ventajas que quiera percibir el propio usuario, y a partir de ello, comparar todas las opciones disponibles en el mercado.