¿Cómo elegir el mejor colchón? 2022

Tener un buen colchón es clave para disfrutar de una buena calidad de vida, tener más energía y no sufrir ningún tipo de dolor. Durante el sueño, el cuerpo recupera sus funciones vitales, se regula la frecuencia de la respiración, mejora el estado de ánimo y el equilibrio de la salud mental, cardiovascular y metabólica depende de ello.

De allí que más que una compra, se trate de una importante inversión en pro de nuestro bienestar general y también es la razón por la que se debe analizar y comparar de forma minuciosa todas las opciones disponibles del mercado.

Si del presupuesto se trata, tenemos otra razón para meditar bien la decisión. El colchón es una pieza sobre la que reposará nuestro cuerpo una cantidad de tiempo que puede superar los 10 años, por lo que lo ideal es no escatimar al momento de comprar.

Es, justamente por lo anterior, que el primer sitio de comparación de colchones multimarca, Pruebadecolchones.es, se posiciona como una de las mejores plataformas para gestionar de una forma mucho más eficiente este tipo de compras. A diferencia de otras opciones, Prueba de Colchones utiliza 15 criterios relevantes al momento de evaluar un colchón, para que cada usuario pueda encontrar la opción que mejor se adapte a sus necesidades, requerimientos y presupuesto.

Y es que en el mercado actual hay una gran cantidad de ofertas de colchones con características sumamente diferentes entre sí. Existe el colchón de muelles, el de muelles ensacados, los colchones viscoelásticos, los de alta densidad … En fin, que la oferta es por demás variada.

De allí que lo que resulte ideal para una persona, puede no serlo para otra. Entonces, es casi un alivio contar con un sitio como Prueba de Colchones, el unico comparador de colchones en linea, que procese toda la información necesaria al momento de elegir colchón.

Claves para elegir mejor colchón

Como comentamos anteriormente, la elección de un buen colchón es clave para nuestro bienestar general porque el mismo repercute de forma directa en nuestro descanso, reduce dolencias asociadas a las articulaciones, músculos y demás.

A continuación, compartimos contigo algunas de las claves más destacadas para elegir colchón de manera adecuada:

Usar un buen comparador

Dada la gran cantidad de marcas y modelos, hacer uso de un buen comparador de colchones es el primer paso para conocer con un poco más de profundidad las características específicas y reputación de cada una de las opciones disponibles del mercado.

Sí, por ejemplo, sufres de dolor de espalda o alguna afección en específico, puedes probar con un colchón de firmeza alta o uno de espuma viscoelástica de alta densidad para ponerlo sobre un somier articulado.

Aunque siempre es recomendable preguntar a tu médico cuál es la opción más conveniente para ti, puedes recurrir a estos comparadores para hacerte una idea de los precios, calidad y características que más convienen para tu caso.

¿Duermes solo o acompañado?

Un elemento que debes considerar antes de optar por cualquier tipo de colchón es si duermes solo o acompañado. En caso de dormir solo, es importante que el mismo se adapte a tu complexión y forma de dormir.

Sí, por el contrario, duermes acompañado, es fundamental que más allá de la suavidad o firmeza de colchón, optes por alternativas que se destaquen por tener un buen nivel de independencia de lechos.

Firmeza del colchón

Ante la pregunta de como elegir el mejor colchón para ti, uno de los aspectos claves que debes considerar es tu complexión. Lo recomendable es que mientras sea más fuerte sea la complexión, más firme sea el colchón y viceversa.

Por otro lado, la postura predominante que también adoptas al momento de dormir, también está estrechamente relacionada con el nivel de firmeza. En este sentido, si sueles dormir boca arriba, lo más recomendable es que el nivel de firmeza sea alto, mientras que, si duermes de lado, lo ideal es una firmeza media y boca abajo, un nivel de firmeza suave.

Adicionalmente, mientras más joven la persona, más recomendable un alto nivel de firmeza. De igual forma, también es recomendable que tomes en consideración otras características, como por ejemplo, la sensación térmica, además de la garantía del fabricante.

El presupuesto

Si bien ya te recomendamos no escatimar en este gasto y te dimos una serie de razones por las cuales no deberías hacerlo, también queremos puntualizar que no es necesario gastar una gran suma de dinero en tu colchón.

Una de las más recientes apuestas de las marcas y fabricantes de colchones, ha sido justamente elaborar colchones de alta calidad, con buenos resultados y a precios accesibles. Así que elaborar un presupuesto económico y ajustado a tus necesidades de descanso, es posible y, por lo tanto, también lo es conseguir tu colchón al mejor precio.

Otra de las ventajas de revisar el comparador de colchones, es justamente evaluar el costo. Con el comparador puedes entender cuál es el colchón más adecuado para ti según tus gustos y necesidades en cuanto a materiales, pero también te permitirá fijar el precio que tienes presupuestado para la compra.

¿Qué hacer en caso de necesidades especiales?

Existen situaciones especiales que nos obligan a pensar en otros aspectos, además de la firmeza o los materiales a la hora de elegir colchón. Qué pasa, por ejemplo, si existen problema de circulación o alergias ¿Cómo elegir colchón en esos casos?

Nuevamente, la recomendación será investigar tanto como sea posible acerca de los materiales y características de un colchón antes de comprarlo. Te damos acá algunos casos prácticos que han resultado los más comunes:

Alergias: para estos casos existen, en el mercado, una gran variedad colchones hipoalergénicos que aseguran, entre otras cosas, que no aparecerán o se reproducirán ácaros en su superficie. Por otro lado, también es posible encontrar colchones antibacterianos elaborados en látex natural. Sí, este es tu caso, recuerda evaluar esta opción en los comparadores como Prueba de Colchones antes de dirigirte a comprarlo.

para estos casos existen, en el mercado, una gran variedad colchones hipoalergénicos que aseguran, entre otras cosas, que no aparecerán o se reproducirán ácaros en su superficie. Por otro lado, también es posible encontrar colchones antibacterianos elaborados en látex natural. Sí, este es tu caso, recuerda evaluar esta opción en los comparadores como Prueba de Colchones antes de dirigirte a comprarlo. Calor: puede que sufras de calor corporal o que vivas en una zona cálida donde es importante prestar atención a la transpirabilidad del colchón. Esta es una condición que debes y puedes controlar al momento de descansar, con el colchón adecuado. Además de consultar al vendedor y recurrir a los comparadores en internet, podemos recomendarte que elijas colchones de muelles ensacados. Estos permiten que circule mejor el aire dentro del colchón, reduciendo bastante este problema.

puede que sufras de calor corporal o que vivas en una zona cálida donde es importante prestar atención a la transpirabilidad del colchón. Esta es una condición que debes y puedes controlar al momento de descansar, con el colchón adecuado. Además de consultar al vendedor y recurrir a los comparadores en internet, podemos recomendarte que elijas colchones de muelles ensacados. Estos permiten que circule mejor el aire dentro del colchón, reduciendo bastante este problema. Movilidad o circulación: estas situaciones en las que debes mantener una parte del cuerpo en una posición diferente al resto, son más comunes de lo que podemos pensar. Aunque nuevamente podemos recomendar consultar al médico, sabemos que existen colchones viscoelásticos que se amoldarán bastante bien cualquier superficie donde se coloque y tomará la forma que necesites sin deformarse.

Sin lugar a dudas, no se debe tomar a la ligera la decisión de compra de un colchón porque de ello depende nuestra calidad de vida, sentirnos llenos de energía, sin ningún tipo de molestia y tener un descanso profundo. De allí la recomendación de no decantarse por la primera opción disponible, sino tomarse el tiempo de comparar entre las diferentes opciones y hacer uso de herramientas tan valiosas como el comparador Pruebadecolchones.es para optar por la alternativa más conveniente.