Cómo elegir y cuidar la ropa de cama

Cuando se trata de ropa de cama y productos para el hogar, muchos prefieren cambiar las prendas o comprar más, a estarlas cuidando, la verdad para mantenerlas aseadas y bonitas no amerita de mayores esfuerzos, solo basta que tomes en cuenta las consideraciones que te mencionaremos.

¿Qué debes tomar en cuenta para elegir tu ropa de cama?

Sin duda alguna, el primer paso que debes dar para que tu ropa de cama permanezca limpia y cuidada más tiempo, es saberla escoger, por ello, presta atención a estos consejos:

La época del año

Cuando vas a comprar ropa de cama, debes tomar en cuenta la época del año en la cual la vas a utilizar, por ejemplo, si quieres adquirir un edredón este resultaría totalmente innecesario y molestoso durante el verano, más, en épocas de invierno sería la prenda ideal.

Es por ello, que la mayoría de personas recomiendan durante las estaciones de temperaturas bajas utilizar almohadones de plumas, que ayudan a mantener el calor. Y al mismo tiempo, recurrir a sabanas de algodón, el cual proporciona un mejor abrigo.

Sin embargo, cuando se trata de altas temperaturas, las cuales se presentan en el verano y el otoño, se vuelve una necesidad recurrir al uso del lino, una fibra telar suave y transpirable. Además, los modelos de sabanas patentados en este material son muy decorativos.

La persona que va a usar la ropa de cama

Efectivamente, cuando vas a comprar una ropa de este tipo, debes pensar bien a quien va destinada, dado que, hay diferentes tipos de tela que pueden no resultar aptas para los niños. Por tal razón, presta atención a estas recomendaciones:

Ropa de cama infantil

Si tienes niños, lo ideal es que adquieras protectores, estos disminuirán la aparición de machas en el colchón. Por otra parte, recuerda que debes comprar varias mudas, debido a que los pequeños suelen tener accidentes en la cama, mientras aprender a controlar los esfínteres.

Por otra parte, existe una recomendación, desde el punto de vista psicológico, y no meramente estético, la cual reside en los colores de las sabanas para los niños. Lo ideal, es que estos tengan sus personajes favoritos, a fin de que su descanso resulte lo más confortable posible.

La razón de ser de ello, reside en que la mayoría de niños tienen problemas para conciliar el sueño, por lo que, una sábana de princesa o de su superhéroe favorito puede ayudarle a descansar, a disminuir temores e incluso a tener más confianza en si mismo.

Ropa de cama para adultos

Ahora bien, cuando se trata de adultos, existe una serie de consejos importantes que no debes pasar por alto:

• El material ideal a escoger es el algodón, este es suave, lavable y resistente. Ciertamente el poliéster es una fibra más económica, pero resulta menos duradera perdiendo resistencia en cada lavada.

• El clima es primordial, por tal razon, en épocas de calor opta por sabanas de tela de franela. Mientras que, en bajas temperaturas compra aquellas que son de lino o algodón, este último es ideal para las personas que presentan calor excesivo, porque dicha tela es transpirable.

• En caso de ser una persona alérgica, es recomendable que decidas utilizar fibras naturales, las cuales por su composición disminuyen la aparición de ácaros. Por otra parte, considera que las telas sintéticas suelen retener el sudor con mayor frecuencia, los cual ocasiona que las bacterias se multipliquen.

• Selecciona bien los diseños: Toma en cuenta que los colores forman parte del ambiente, el cual puede definir tu estado de ánimo. Por tal razón, considera que lo mejor es escoger tonos pasteles, estampados alegres, que te generen tranquilidad y mucha calma.

Los mejores consejos para cuidar tu ropa de cama

Sin duda alguna, cuando se trata de dormir, lo ideal es conseguir la ropa de cama aseada, ordenada y con muy buen olor. Sin embargo, en ocasiones el paso del tiempo o el poco cuidado puede ocasionar que esta luzca ya vieja, o desarreglada, e incluso percudida.

Es por ello, que si deseas gozar de una ropa de cama, más linda e higiénica por más tiempo, debes tomar en cuenta los siguientes consejos:

• Realiza un inventario, que te permita conocer cuántas sabanas y cubrecamas tienes. Como te indicamos en líneas anteriores, el paso del tiempo crea efectos en la ropa, y muchas veces te hace utilizar la misma ropa de cama, desgastándola y dejando que la otra, se amarille.

• Procura mantener el colchón aseado: Para ello es necesario que lo airees constantemente, al mismo tiempo, que debes higienizarlo, puedes hacerlo con espuma suave, o con un paño humedecido para luego exponerlo al sol. Pero ¿Por qué? Cada vez que duermes sudas, por lo que es recomendable exponer las telas al calor, para que las bacterias no se reproduzcan, especialmente para que los ácaros no salgan.

• Escoge bien el material de la ropa de cama, lo preferible es que optes por tejidos duraderos y bastante resistentes como el algodón y el lino. Al mismo tiempo, te recomendamos que obvies las telas sintéticas, estas suelen dañarse rápidamente con el uso excesivo.

• Aprende a lavarlas bien: Lo ideal es que la ropa de cama se cambie cada semana, para asi evitar la acumulación de bacterias producto del sudor. Por otra parte, podrás asearla con mayor tranquilidad, considera que esta se debe lavar con poco jabón y en varios ciclos. Mientras que el enjuague, debe aplicarse bien, para evitar asi mancharla.

• Lo ideal para almacenar la ropa de cama es que esta sea planchada, para ello, te aconsejamos que las sabanas de lino y algodón sean alisadas a la más alta temperatura, lo cual permitirá que luzcan perfectas en tu cama.

• Considera asearte antes de acostarte: efectivamente, si deseas gozar de una sábana limpia por más tiempo, lo aconsejable es que tú te mantengas limpio, esto implica que te bañes antes de acostarte, no te apliques colonias ni cremas sobre la cama, y tampoco consumas alimentos dentro de la misma.