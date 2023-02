Cómo elegir la caseta de jardín o el armario exterior adecuado para tus necesidades de almacenamiento

En jardines, patios y otros ambientes similares se requieren de ciertos mobiliarios o estructuras. No pueden faltar aquellos sitios donde se almacenan herramientas, utensilios de jardinería, semillas, carretas, etc. Para este tipo de cuestiones, existen tanto las casetas de jardín como los armarios exteriores. Son elementos diferentes: una caseta suele ser aislada, con una puerta de entrada; mientras que el armario es un mueble a la intemperie, que se puede adosar a una pared. Una caseta es para “estar dentro de ella” y un armario es solo para guardar cosas.

Las ventajas de las casetas de jardín y cómo escogerlas

Las casetas de jardín suelen usarse en jardines, patios e incluso en parques. Son estructuras para espacios de mayor tamaño. Su principal ventaja es que almacenan, pero también son un espacio para quienes se dedican al mantenimiento. Además, se caracterizan por su versatilidad. No solo sirven para guardar cosas de jardinería y cuidados de áreas verdes. También, son perfectas para almacenar cosas como: bicicletas, patines, carros de juguete, pelotas, cañas de pescar, etc.

Una caseta es un espacio de soporte para un área abierta. No solo atañe lo referente al cuidado y mantenimiento, sino el uso en general. Algunos consejos para elegir una caseta de jardín son los siguientes:

Tener en cuenta las necesidades de almacenamiento actuales y las posibles en el futuro . Es preferible comprar una caseta con espacio extra, que no se quede corta en el devenir.

. Es preferible comprar una caseta con espacio extra, que no se quede corta en el devenir. Hay casetas "sin ventanas" y casetas "con ventanas". Las que no tienen ventanas suelen ser más pequeñas y no permiten ventilar su interior. Es preferible una caseta con ventanas , sobre todo porque se supone que se estará dentro de la misma y es mejor esa ventilación.

, sobre todo porque se supone que se estará dentro de la misma y es mejor esa ventilación. Tener en cuenta el sitio donde se colocará la caseta : tanto el espacio (m2) disponible, como el suelo donde se apoyará esta estructura. Suele ser mejor que la caseta tenga su propio piso o tarima.

: tanto el espacio (m2) disponible, como el suelo donde se apoyará esta estructura. Suele ser mejor que la caseta tenga su propio piso o tarima. Cuidado con la puerta : si se guardan cosas de tamaño grande, es mejor una puerta doble de entrada. Además, estas deben siempre abrir hacia afuera; pues de esa manera no se pierde espacio interno con el barrido de las puertas.

: si se guardan cosas de tamaño grande, es mejor una puerta doble de entrada. Además, estas deben siempre abrir hacia afuera; pues de esa manera no se pierde espacio interno con el barrido de las puertas. Definir la utilidad de la caseta : si es solo para almacenar, si también se harán reparaciones en su interior, si se guardarán objetos de uso constante o de tipo ocasional, etc.

: si es solo para almacenar, si también se harán reparaciones en su interior, si se guardarán objetos de uso constante o de tipo ocasional, etc. Resulta importante el techo de la caseta. Lo mejor es que sea a dos aguas, a la vez que tenga impermeabilización. Otro detalle es que se requiere un techo de al menos 2,2 cm de alto.

Un último consejo. Es mejor una caseta que el propio comprador pueda armar y desarmar. De ese modo, puede moverla de sitio cuando lo prefiera. No es una estructura fija, sino que su ubicación puede cambiar en caso de una reforma del jardín, patio o lugar en que se emplace.

Consejos para escoger un armario exterior

Un armario exterior es muy similar a los usados dentro de los hogares. No obstante, suelen ser más grandes y pueden ser colocados a la intemperie. Por ende, están hechos con materiales resistentes y se localizan en sitios específicos. La misión de estos armarios es bien definida: son para almacenar. Cuentan con cerraduras y sistemas de seguridad muy fuertes. Son perfectos para jardines, o patios, de poco espacio. Suelen adosarse a una pared, o bien en un corredor o sitio cercano al espacio verde. También, se emplean mucho en las inmediaciones de cuartos de bombeo o almacenamientos de conserjería.

Evaluar cuánto espacio de almacenaje se necesita, ya que hay varias opciones: un armario grande o varios de menor tamaño.

El tipo de objetos a guardar: un armario es para cuestiones como herramientas, jardinería, macetas, etc. Las cosas grandes como carretillas o maquinarias, es mejor disponerlas en una caseta de jardín.

Es muy importante el sitio donde se instalará este armario. Lo mejor es adosarse a una pared, ya que no es un elemento suelto (una caseta si es un elemento suelto).

Los armarios de exterior pueden colocarse en terrazas. Una de sus ventajas es que tienen menos peso y ocupan un espacio acotado.

Es mejor que las divisiones internas se puedan ajustar, no que sean fijas. De ese modo, el espacio interno se acomoda a las necesidades del usuario. Finalmente, no se puede obviar lo estético: estos muebles forman parte de un espacio verde. No son armarios ocultos, por lo que deben escogerse para que tengan una linda presencia en el sitio donde se localizan.