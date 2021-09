Cómo calcular la medida perfecta de canapé para ti

Son bases acolchadas y duras, donde reposa el colchón y montado sobre cuatro patas. Se puede escoger entre las abatibles y las fijas, además de entre una amplia gama de opciones de tapizados, acabados de madera, tonos de polipiel y mucho más.

Calcular la medida perfecta depende de las necesidades de cada usuario. No obstante, es importante conocer que los canapés de 180x200 son unos de los más vendidos en el mercado porque son del tamaño justo para brindar niveles óptimos de confort. Te invitamos a seguir leyendo para que conozcas todo sobre ellos.

Elementos a considerar cuando escoges un canapé

Hay muchos elementos importantes que debes considerar antes de escoger un canapé. Mucho más allá de la estética, debes pensar realmente en la estructura, ya que debe ser muy resistente y sólida para que no se deforme cuando la uses y no ceda ante el peso.

Es indispensable que sea una estructura firme y robusta, tanto interna como externamente. En la parte interna es necesario que esté reforzado y de esta manera se mantenga intacto mucho más tiempo. Los materiales más recomendados son el aglomerado, la madera resistente y el acero. Lo más importante es que incluya una varilla de sujeción para que el colchón se mantenga y haya mayor seguridad.

Canapés fijos

Suelen ser bases más gruesas que las tradicionales, en el cual se encuentra un armazón tapizado, donde además el grosor puede cambiar dependiendo del modelo. Se usan tableros de madera, láminas, muelles ensacados, etc.

Ejemplo de modelos fijos

Algunos modelos de los canapés fijos son:

Canapé Classic : tiene una doble estructura metálica que tiene acabados anticorrosivos. Cuenta con un sistema basefix patentado con patas que detienen el bastidor evitando el movimiento de la base. Además, su zona central es transpirable gracias a su tejido drycare .

: tiene una doble estructura metálica que tiene acabados anticorrosivos. Cuenta con un sistema basefix patentado con patas que detienen el bastidor evitando el movimiento de la base. Además, su zona central es transpirable gracias a su . Canapé Vanguard: es muy elegante, de estructura metálica con acabados en tela de alta calidad, transpirable gracias a su tejido Drycare y a sus cuatro aireadores.

Canapés abatibles

Son un soporte que funciona muy bien para cualquier tipo de colchón y que además, incluye elementos que permiten que se puedan almacenar muchas cosas en su interior. Adicionalmente, la tapa puede ser tapizada con diversos tejidos.

Ejemplo de modelos abatibles

Algunos ejemplos son:

Canapé abatible curve : cuenta con un perímetro de 2.2 cm y tapa transpirable 3D con un grosor de 6 cm. Este tipo de canapé tiene una alta resistencia.

: cuenta con un perímetro de 2.2 cm y tapa transpirable 3D con un grosor de 6 cm. Este tipo de canapé tiene una alta resistencia. Canapé tapizado abatible Lulú : suele ser un aglomerado de madera que tiene un diseño elegante. Se puede encontrar en una altura de 31 cm y tiene un espacio de almacenamiento de 20 cm.

: suele ser un aglomerado de madera que tiene un diseño elegante. Se puede encontrar en una altura de 31 cm y tiene un espacio de almacenamiento de 20 cm. Canapé global : es de los modelos que tiene tapa tejida con tela drycare, en diversidad de maderas según tus gustos. Cuenta con una capacidad interior de 28 cm.

: es de los modelos que tiene tapa tejida con tela drycare, en diversidad de maderas según tus gustos. Cuenta con una capacidad interior de 28 cm. Canapé abatible Musa 32 : es un aglomerado de madera de 2,2 cm de grosor, con material transpirable y gran almacenaje de hasta 24 cm.

: es un aglomerado de madera de 2,2 cm de grosor, con material transpirable y gran almacenaje de hasta 24 cm. Canapé abatible Musa 38 : es de gran capacidad de 30 cm con una altura de 38 cm con transpirabilidad.

: es de gran capacidad de 30 cm con una altura de 38 cm con transpirabilidad. Canapé tapizado abatible Mamá : aglomerado de madera con capacidad de hasta 30 cm y con altura amplia de 36 cm. Tiene una tapa de estructura metálica, con doble tirador y tela micro 3D.

: aglomerado de madera con capacidad de hasta 30 cm y con altura amplia de 36 cm. Tiene una tapa de estructura metálica, con doble tirador y tela micro 3D. Canapé Line : tiene marco en polipiel, con almacenaje de 28 cm.

: tiene marco en polipiel, con almacenaje de 28 cm. Canapé Solid : tiene tejido 3d drycare que permite que sea transpirable. Su capacidad de almacenaje es de unos 28 cm y posee un espesor de 3 cm.

: tiene tejido 3d drycare que permite que sea transpirable. Su capacidad de almacenaje es de unos 28 cm y posee un espesor de 3 cm. Canapé Milán : sus esquinas son rectas, no tiene patas y se apoya directo en el suelo. Tiene una amplia transpiración de alta calidad y con estructura metálica.

: sus esquinas son rectas, no tiene patas y se apoya directo en el suelo. Tiene una amplia transpiración de alta calidad y con estructura metálica. Canapé Max: con marco de polipiel posee gran capacidad de almacenaje.

Acabados de los canapés

La ventaja que presentan los canapés es que los acabados pueden ser variados y dependiendo del diseño de la habitación, se puede lograr una combinación excelente. Puedes obtener acabados luxe que suelen ser más elegantes y funcionales. Existen acabados más tradicionales en madera, metalizados y hasta naturales.

Ventajas de los Canapés

Entre las principales ventajas de los canapés encontramos: