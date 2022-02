Comienzan a vencer los plazos para reclamar por el cártel de coches

Este año 2022 termina el plazo para reclamar el incremento del coste en la compra de determinados vehículos entre los años 2006 y 2013, que puede alcanzar hasta el 10 o el 15% del precio pagado.

Más de una veintena de marcas de conocidos fabricantes se vieron afectadas por esta Sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar a los afectados.

Entre abril y diciembre comienza a prescribir el plazo para reclamar por el sobrecoste de la adquisición de numerosos vehículos y quienes no hayan reclamado en tiempo y forma no podrán recibir la indemnización correspondiente.

El cártel de coches y la condena del Tribunal Supremo

Entre los años 2006 y 2013 se vendieron millones de vehículos de marcas muy conocidas y utilizadas por gran parte de los propietarios de vehículos en España (entre las que se incluyen las populares Renault, Citroën, Seat o Peugeot, las marcas con más matriculaciones).

El origen del problema es el acuerdo ilícito, conocido como el cártel de vehículos, al que llegaron múltiples fabricantes de automóviles y por el que pactaron fijar los precios de los vehículos, práctica prohibida al ser contraria al libre mercado y la competencia.

Estos acuerdos ilícitos supusieron un perjuicio económico para los consumidores que adquirieron un vehículo en esos años que se estima entre el 10 y el 15% del precio de adquisición.

Dicha práctica fue sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y se ratificó en el año 2015 por el Tribunal Supremo.

Esta importante Sentencia sirve de base para poder reclamar los sobrecostes en la adquisición de estos vehículos y puede suponer una compensación por el daño sufrido para quienes cumplan con los requisitos.

Requisitos para reclamar

Existen varios requisitos para entablar la reclamación que permita recuperar parte del precio del vehículo adquirido, pero ante cualquier duda el mejor consejo es acudir a un profesional que ofrezca su asesoramiento y evitar sorpresas y gastos judiciales.

Entre los requisitos exigidos se encuentran:

1. Haber adquirido un vehículo entre los años 2006 y 2013 de alguno de estos fabricantes: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota o Volvo.



2. Presentar una demanda en el Juzgado de lo Mercantil correspondiente. Para ello necesitaremos asistencia de un Letrado y contar con la documentación necesaria: contrato de adquisición (compra, leasing o renting), informe pericial, factura justificativa del pago o equivalente y la ficha técnica o permiso de circulación del vehículo.



3. Reclamar dentro del plazo: en abril de este 2022 comienza a vencer el plazo para reclamar en las primeras marcas (Citroën y Peugeot) y entre mayo y diciembre comienza a finalizar el plazo para el resto de las marcas. Para entrar dentro del plazo valdría con mandar una carta extrajudicial que avisa de la intención de demandar si no se llega a acuerdo. De no presentarse ésta en plazo, no se recibiría indemnización alguna.

Hay que tener en cuenta que la reclamación puede realizarse siendo particular, autónomo o empresa y que es posible reclamar el sobrecoste del precio de adquisición, aunque hayamos vendido posteriormente el vehículo.

De esta forma, quienes puedan acreditar el perjuicio causado por adquirir un vehículo entre los años en los que operaba el cártel de vehículos podrán ver compensado el daño sufrido en la adquisición y recibir una indemnización por la compra.

El plazo para reclamar vence en unos meses dependiendo de la marca por lo que no hay que esperar para presentar la demanda y ver compensado el perjuicio. Este dato es desconocido por muchos compradores, quienes no deben dejar pasar el plazo para reclamar.