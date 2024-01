Comienza el año con estilo: aprovecha las rebajas de La Valenciana Calzados

La llegada de las rebajas de invierno supone la mejor oportunidad para adquirir un nuevo par de zapatillas, zapatos o botas. Y no hay mejor lugar para hacerlo que en la tienda online de los que son la referencia a día de hoy en cuanto a la venta online de calzado de primera calidad.

La compra de calzado a través de tiendas online ha ido creciendo con el paso de los años. Al igual que ocurre en el sector de la moda, la ventaja que supone para el consumidor adquirir su nuevo par de zapatillas sin moverse de casa se compagina con el compromiso de las zapaterías online de poner más facilidades a la hora de hacer cambios de talla o devoluciones, teniendo en cuenta las particularidades de cada tipo de pie y su adecuación a las tallas.

Potentes descuentos en la principal zapatería online del momento

Por número de colecciones, valoraciones de los usuarios, precios de venta, calidad y variedad de sus colecciones, La Valenciana Calzados se ha convertido en la referencia para muchos consumidores que han optado por disfrutar de la comodidad de hacer sus pedidos online a través de un ordenador, smartphone o tablet.

Como es tradición, tras la celebración del día de Reyes, que marca el fin de las fiestas navideñas, dan comienzo las rebajas de enero. Y La Valenciana Calzados no es ajena a esa tendencia, que pone a disposición de sus clientes la mejor oportunidad para renovar el zapatero y adquirir ese par de zapatillas, zapatos, botas de montaña, zapatillas de casa o sandalias al mejor precio.

"En La Valenciana Calzados tenemos un amplio catálogo de marcas y modelos de calzado, y en cada campaña aplicamos un descuento específico para asegurarnos de seguir ofreciendo el mejor precio de venta también en rebajas", comentan desde La Valenciana Calzados. "Por ejemplo, en botas Bestard aplicamos hasta un 15% de descuento, en las botas Postigo la rebaja es de hasta un 25%, y en el caso de Chiruca aplicamos hasta un 40% de descuento en sus modelos de botas. Una oportunidad única para comprar el mejor calzado y de mejores prestaciones al precio más bajo del año".

Otros fabricantes, como Skechers, también tienen un descuento de hasta el 15%, y en los casos de Morrison y Panama Jack, la rebaja puede llegar a ser del 30%. "Las mejores marcas de calzado, ahora al mejor precio de venta en nuestra zapatería online. La mejor ocasión para disfrutar de las mejores sensaciones en el pie en todo momento y en cualquier lugar: en casa, en el trabajo, en la calle, en la montaña o en la playa", añaden.

El mejor momento para regalar calzado de calidad premium

Aunque las fiestas navideñas hayan llegado a su fin, regalar zapatos para un cumpleaños, un santo o un aniversario sigue siendo una idea excelente, y gracias a los descuentos de las rebajas de La Valenciana Calzados, este es el mejor momento.

"Al contrario de lo que muchos creen, regalar zapatos no da mala suerte. Es más, es un regalo estupendo con el que siempre se queda bien. Un regalo práctico, bonito, de calidad, y que puede cambiarse sin complicación si se adquiere en la zapatería online de La Valenciana Calzados si no se ha acertado con el número", explica su equipo. “Incluso es una opción genial en caso de que los Reyes Magos no hayan acertado y quiera cada uno darse un capricho por su cuenta”, añaden.

Una idea que va en la línea de lo que piensan otros profesionales del sector del calzado. Regalar zapatos es una idea espléndida para cualquiera: amigos, parejas, familiares… Así lo explica el equipo del portal Regalos10.top, que, además, pone de relieve la calidad que ofrece La Valenciana Calzados en todos sus modelos y el valor que tiene su experiencia en el sector de la venta de calzado premium.

La importancia de recurrir a especialistas en calzado

Aunque la oferta de portales para comprar zapatos online es muy extensa, es importante, sobre todo en época de rebajas, no dejarse guiar por quien ofrece el precio más bajo, y compaginar la elección por el criterio basado en la experiencia y la trayectoria.

Y ahí entran en juego los especialistas con años de experiencia en la venta de calzado de primera calidad que de verdad entienden las necesidades del consumidor y saben ofrecer un calzado de calidad premium a un precio ajustado y competitivo.

"Aunque para el consumidor es muy atractivo acudir siempre donde el descuento sea más agresivo, en realidad no es la mejor idea porque hay otros factores a tener en cuenta para que la experiencia de compra sea perfecta: facilidades en cuanto a cambios de talla y devoluciones, plazos de envío, variedad del catálogo, autenticidad de modelos, experiencia, seguridad en el pago… son muchos aspectos a tener en cuenta, y para garantizar todo esto hay que recurrir a zapaterías especializadas con años de experiencia, y todo ello lo ofrece La Valenciana Calzados, que mantiene a su equipo de expertos en calzado para seguir ofreciendo calzado de la más alta calidad al mejor precio de venta", comentan.

La Valenciana Calzados ofrece un cambio de talla sin coste adicional, plazos de devolución de hasta 365 días, tiempos de expedición que no superan las 24-48 horas, un servicio de atención telefónica personalizada siempre disponible y el compromiso de ofrecer únicamente modelos de los mejores fabricantes del mercado, concentrando la mejor oferta de calzados apostando por la variedad, la excelencia en el diseño y fabricación de cada modelo y en los precios más bajos del mercado.