Comer en Lugo durante San Froilán: mucho más que pulpo

E para comer, Lugo, ¿verdad? Aunque siempre es un buen plan salir a comer fuera y disfrutar de la amplia variedad gastronómica que ofrece nuestra ciudad, si tenemos que decantarnos por una fecha en concreto, San Froilán es una de las mejores ocasiones para ello. Las fiestas patronales son el momento idóneo para esa comida o cena especial con la familia o los amigos que tanto anhelamos.

A pesar de que hay un plato que no puede faltar en las mesas, el archiconocido "pulpo á feira", la cocina lucense contempla un sinfín de especialidades para cada gusto. Por eso, pensando en los comensales que quieran ir más allá, traemos diez estupendas alternativas al pulpo más tradicional con las que poder deleitar nuestro paladar en estas fiestas.

Diez alternativas al "pulpo á feira" en San Froilán

Arrocería Cachivaches

Os Cachivaches. EP

Recomendado desde 2021 por la Guía Michelín, Arrocería Cachivaches es sinónimo de excelencia gastronómica. Famoso por sus arroces y mariscos, este restaurante destaca por su dedicación a la calidad y la frescura. Todos los platos son elaborados con productos de proximidad, cuidadosamente seleccionados de comercios locales para garantizar una experiencia culinaria única.

La amplia variedad de platos, desde los más tradicionales hasta los más elaborados, se complementa con postres caseros irresistibles y una completa selección de vinos con sus respectivas denominaciones de origen. En un espacio acogedor, con un trato cercano y atento, Cachivaches se ha convertido en un lugar de referencia para los amantes de la buena cocina.

Bajo el lema Cocina con pasión, este restaurante invita a disfrutar de cada bocado en un ambiente cálido y familiar, donde el servicio y la calidad son prioridad.

Descubre lo mejor de la gastronomía de Lugo en Arrocería O Cachivaches, donde cada plato cuenta una historia de dedicación y sabor.

Ubicación y contacto:

Dirección: Rúa Campos Novos, 26, 27002, Lugo

Teléfonos: 982 22 00 99 / 616 30 68 44

Horario:

De lunes a domingo: 13.00 - 16.00 y 20.00 - 23.59

Página web:

Campos

Restaurante Campos. EP

Situado en un enclave único como es la histórica Muralla de Lugo y en pleno corazón de la ciudad se encuentra el Restaurante Campos, un referente en Lugo desde 1952. Este establecimiento combina a la perfección la tradición culinaria con los mejores productos de la región, creando el escenario ideal para una velada inolvidable.

Conocido como el restaurante más antiguo de Lugo, el edificio que lo alberga tiene una rica historia. Desde el siglo XIX ya funcionaba como taberna y casa de comidas, y en 1952, la familia Vázquez Yáñez tomó las riendas del negocio, manteniendo viva su esencia hasta el día de hoy.

Actualmente, el restaurante es dirigido por Manuel y Nicolás Vázquez, representantes de la segunda y tercera generación familiar. Sin embargo, para comprender la trayectoria del Restaurante Campos, es imprescindible mencionar a Amparo Yáñez. Su habilidad en la cocina, su esfuerzo y dedicación marcaron los cimientos del éxito de este lugar, y su legado continúa inspirando a quienes hoy llevan adelante el negocio. Muchas de las recetas de Amparo aún permanecen en el menú, como la Perdiz a la cazadora o la Lamprea a la Bordelesa, deleitando a los comensales más exigentes.

Ubicación y contacto:

Dirección: Rúa Nova, 2, 4, 27001, Lugo

Teléfono: 982 22 97 43

Email: [email protected]

Horario:

De martes a sábado: 12.30 - 15.30 y 20.00 - 23.30

Domingos: 12.30 - 15.30

Redes sociales:

Página web:

Dotmas Bar

"Perrito de pulpo" del Dotmas Bar. EP

Situado en el barrio de A Milagrosa, el Dotmas Bar es uno de los referentes de la gastronomía en Lugo. Aunque su plato estrella sigue siendo el cachopo, por el que recibieron el premio al mejor de España, el gerente del Dotmas Bar, Javier Serén, apuesta por renovar la carta con distintas sugerencias semanales, que se definen como "los orgasmos culinarios de hoy".

Si hablamos de San Froilán, en el Dotmas Bar tienen una particular alternativa canalla al tradicional "pulpo á feira": el "perrito de pulpo". Un pan brioche en el que, primero, se monta una base de canónigos y después se incorpora el pulpo previamente cocido y rebozado en una fina capa. Seguidamente, se baña con una crema de sabroso queso Arzúa-Ulloa y se corona con cebolla crujiente y un toque picante de sriracha.

Este es ya uno de sus platos estrella para estas fechas y otros momentos en los que al público le apetece comer este producto, pero de una forma original, lleno de matices y texturas. El frescor, la cremosidad y el toque crujiente de sus ingredientes sirven para realzar el sabor inconfundible del rey en todas las mesas en nuestras fiestas de San Froilán.

No te pierdas este #OrgasmoCulinario entre el resto de sus originales propuestas. Hay tantos días de fiesta como maneras de disfrutar en la mesa.

Ubicación y contacto:

Dirección: Rúa Divina Pastora, 4, 27004, Lugo

Teléfono: 982 21 75 02

Email: [email protected]

Horario:

De miércoles a domingo: 13.00 - 16.30 y 20.00 - 23.59

Redes sociales:

Página web:

España

Restaurante España. EP

Los hermanos López han dado un nuevo impulso generacional al Restaurante España, ya reconocido por la tradición familiar instaurada por su padre. Héctor López ha logrado equilibrar la herencia culinaria tradicional con una evolución cuidadosa pero bien definida, basada en una sólida despensa rural que combina productos de montaña y del litoral.

Este cambio en la propuesta gastronómica fue acompañado por una renovación de las instalaciones y servicios del restaurante. Fundado originalmente como una cafetería, el establecimiento ha cumplido más de cincuenta años, manteniendo una trayectoria ascendente que refleja su éxito continuo. A esta evolución también se ha sumado Francisco López, hermano de Héctor, quien se encarga de la gestión de la sala.

En 2014, el Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) otorgó al restaurante la prestigiosa distinción "Q" de Calidad Turística, un reconocimiento que han logrado revalidar anualmente. Este galardón pone en valor el esfuerzo y la superación constante que caracteriza a la cocina de los hermanos López.

Ubicación y contacto:

Dirección: Rúa do Teatro, 10, 27001, Lugo

Teléfono: 982 24 27 17

Email: [email protected]

Horario:

De martes a sábado: 07.30 - 23.59

Lunes: 07:30 - 17.30

Redes sociales:

Página web:

Hotel Méndez Núñez

Terraza del Hotel Méndez Núñez. EP

Desde 1880, el Hotel Méndez Núñez de Lugo ofrece un servicio y atención excepcionales en pleno corazón del casco histórico. Es la opción ideal tanto para viajes de negocios, turismo, celebraciones, bodas, como para relajarse en su food bar y disfrutar de un merecido descanso.

Situado en la sexta planta, su espacio gastronómico, la Terraza del Méndez, dispone de zonas tanto cubiertas como al aire libre, permitiendo disfrutar del entorno en cualquier época del año. Ofrecemos servicio de desayunos, aperitivos, comidas y cenas.

Ubicado en el centro de Lugo, el hotel brinda la oportunidad de disfrutar de unas vistas incomparables del skyline de la ciudad amurallada. No es necesario ser huésped para degustar un buen almuerzo, compartir una comida con amigos, una cena romántica o celebrar momentos especiales en un ambiente inmejorable.

Durante las fiestas de San Froilán, podrá deleitarse con la mejor gastronomía de Lugo en un espacio único, ya sea en nuestra terraza cubierta y climatizada, o en el acogedor comedor con acceso directo a la terraza.

Los clientes tienen a su disposición diferentes menús adaptados a sus gustos y preferencias.

Ubicación y contacto:

Dirección: C. de la Reina, 1, 27001, Lugo

Teléfono: 982 23 07 11

Horario:

De domingo a jueves: 07.00 - 01.00

Viernes y sábados: 07.00 - 02.00

Redes sociales:

Página web:

La Oca

Restaurante La Oca. EP

El restaurante La Oca lleva más de 30 años sirviendo menús de primera calidad en la ciudad de Lugo. Su cocina internacional cuenta con productos de primera calidad. Cuentan con un menú semanal los mediodías de lunes a viernes (excepto festivos) por 19 euros.

Ubicación y contacto:

Dirección: Av. Ramón Ferreiro, 21, 27003, Lugo

Teléfono: 982 22 44 12 / 982 24 47 21

Horario:

De martes a sábado: 13.30 - 15.30 y 21.00 - 23.30

Domingos: 13.00 - 15.30

Redes sociales:

Página web:

Mesón Colón

Restaurante Mesón Colón. FOTOCASTRO

El Mesón Colón abrió sus puertas el 17 de mayo del año 2000, bajo la dirección de Santi Almuiña Casas, un chef autodidacta que dio sus primeros pasos en la cocina mientras trabajaba en los barcos de pesca de Burela, donde adquirió un profundo conocimiento sobre la preparación de pescados. Durante estos años, Santi se ha enfocado en ofrecer productos de la más alta calidad, transformándolos en platos innovadores que han destacado dentro del panorama gastronómico de la provincia.

Aunque los pescados y mariscos son su especialidad, su pasión por viajar y descubrir nuevas culturas culinarias lo ha llevado a crear propuestas que sorprenden a los paladares más exigentes. Estas creaciones son presentadas en sala por Fabiana Almuiña, quien guía a los comensales en la elección de los platos y los vinos más adecuados.

El Mesón Colón se ha consolidado como un lugar acogedor, donde la calidad y la creatividad se unen para brindar una experiencia gastronómica única, siempre orientada a satisfacer a sus clientes.

Cuenta con un menú degustación disponible de lunes a jueves entre las 13.30 y las 15.30 horas por 21 € (sin contar bebida). Además, los fines de semana entre el 13 de septiembre y el 27 ofrecen una jornadas gastronómicas por 58 € (bebida aparte).

Ubicación y contacto:

Dirección: Meson Colón, Nadela, 38, 27160, Lugo

Teléfono: 982 304 541 / 679 572 715

Horario:

Martes, miércoles, jueves y domingos: 13.30 - 15.30

Viernes y sábados: 13.30 - 15.30 y 21.30 - 22.30

Redes sociales:

Página web:

O Figón

Restaurante O Figón. EP

El restaurante O Figón es un referente en el corazón histórico de Lugo. Situado en el casco histórico de Lugo, se ha consolidado como un referente de la restauración en la ciudad. Su cocina, elaborada con productos frescos de primera calidad, garantiza una experiencia culinaria inigualable. La exquisita selección de vinos de su cava, cuidadosamente escogidos de las mejores denominaciones de origen, complementa a la perfección cada plato.

En O Figón, el trato personalizado y el servicio atento forman parte esencial de su filosofía, creando un ambiente acogedor en el que cada detalle está pensado para tu comodidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un espacio que combina lo mejor de la tradición y la modernidad.

Ubicación y contacto:

Dirección: Praza do Campo Castelo, 47, 27001, Lugo

Teléfono: 982 25 30 72

Redes sociales:

Página web:

Orixe do Campo

José Luis Pardo, de Orixe do Campo. VICTORIA RODRÍGUEZ

El Orixe do Campo, situado en el local del histórico Costa Brava en la Praza do Campo lucense, funciona como un gastrobar, no como un restaurante tradicional. Sus platos responden a una cocina de autor hecha con materias primas de primera calidad y de temporada, todo ello a un precio asequible.

José Luis Pardo, conocido como Boni por ser el nombre del otro negocio hostelero que regenta en el barrio de San Antonio, fundamenta su apuesta con productos de cercanía como las carnes de ternera cachena, porco celta y gallo de Mos, así como los huevos de gallinas de esta parroquia de Castro de Rei.

Menú especial para San Froilán:

Primero: Calamares, Croquetas caseras, Salpicón de marisco

Segundo a elegir: Ternera Cachena asada, Codillo a baja temperatura, Lubina a la espalda

Postre café

Precio: 20€ (No incluye bebida)

Ubicación y contacto:

Dirección: Praza do Campo, 8, 27001, Lugo

Teléfono: 982 19 85 48

Horario:

De martes a viernes: 12.30 - 17.00 y 19.30 - 23.30

Sábados: 12.30 - 01.30

Redes sociales:

Paprica

Restaurante Paprica. EP

El otoño es la temporada predilecta del restaurante Paprica de Lugo. Para celebrarlo, entre sus especialidades traen:

Tocino fresco de cerdo celta asado al momento con las primeras alubias tiernas de Lourenzá y cantarelas

Atún patudo como si fuera un sashimi rústico aliñado a la andaluza

Boletus a la sartén con huevo, liscos y trufa

Gyozas de pollo campero

Requesón casero, miel helada, malvasía y rosas

Paprica combina la tradición y la actualidad de la gastronomía gallega; platos internacionales con los mejores productos de aquí. Su filosofía pasa por la ecología, el reciclaje y el aprovechamiento de los recursos.

Ubicación y contacto:

Dirección: Rúa das Nóreas, 10, 27001, Lugo

Teléfono: 982 25 58 24

Email: [email protected]

Horario:

De martes a jueves: 13.30 - 15.30 y 21.00 - 22.45

Viernes y sábado: 13.30 - 15.30 y 21.00 - 23.30

Redes sociales: