El colapso de JuicyFields: ¿Cómo la aristocracia alemana saqueó los fondos de los inversores de la mayor start-up de cannabis del mundo?

En abril, la Europol informó sobre la detención de varios inmigrantes de Rusia, que son sospechosos de malversación de fondos de los inversores de la plataforma JuicyFields.

Se les imputa la cantidad astronómica de 645 millones de euros que estos programadores y comercializadores supuestamente se apropiaron durante el trabajo en el proyecto. Tratamos de entender la situación y comprender lo que realmente sucedió y quién está detrás del colapso del startup de cannabis más grande del mundo.

Uberización del cannabis medicinal

JuicyFields se creó a finales de 2019 y, en su alcance, afirmaba ser una importante fuerza impulsora en la industria del cannabis medicinal, en rápido crecimiento. El proyecto se ha comparado con Uber, Amazon, Blablacar y Airbnb, porque conectaba directamente a inversores privados con productores de cannabis medicinal, y juntos podían beneficiarse de la producción y venta del producto.

Con la legalización de la marihuana en varios países, el mercado creció rápidamente y, a pesar de que esto imposibilitó a los inversores privados hacerse millonarios al instante, como ocurrió en los primeros años de crecimiento de las criptomonedas, la plataforma mostró un nivel decente de rentabilidad.

En poco tiempo, JuicyFields se ha convertido en una herramienta reconocida en el mercado del cannabis, con representantes de la empresa entre los principales ponentes en conferencias y foros temáticos, y las perspectivas de un mayor crecimiento están fuera de toda duda, tanto entre los entusiastas de la marihuana, como entre los profesionales del mercado.

No sólo cientos de miles de personas de todo el mundo, sino también productores con sus propias plantaciones y licencias de distintos países se convirtieron en participantes del sistema descentralizado de inversión en la producción de marihuana.

Uno de estos proveedores de productos fue Willem Van Der Merwe, de Sudáfrica, que desempeñó un papel importante en el colapso de JuicyFields.Hablaremos de él un poco más adelante.

Los condes alemanes acuden al rescate... Y los estrangulan en un abrazo depredador

Como suele ocurrir, no todos los vendedores pudieron cumplir sus compromisos tras recibir las inversiones. Tras cultivar la cosecha, algunos productores nunca pudieron venderla en el mercado, lo que un día empezó a provocar retrasos técnicos en la plataforma.

Los directivos que trabajaban en JuicyFields afirman que la preocupada dirección empezó a buscar formas de modernizar el mecanismo para evitar nuevas interrupciones en las ventas de cannabis y en los pagos a los inversores. Fue entonces cuando aparecieron en el horizonte los representantes de la aristocracia germano-suiza, los condes Friedrich y Stefan von Luxburg y el príncipe Jörg de Sajonia.

Su empresa LCmed, que había estado atrayendo inversiones en cannabis a través de la plataforma JuicyFields, se ofreció voluntaria para intensificar su papel en la puesta en marcha de JuicyFields y asumir la responsabilidad de la parte financiera de las operaciones.

Los creadores de JuicyFields, que se autodenominan entusiastas del cannabis, cedieron el control de la empresa a destacados socios europeos y les confiaron la gestión continua de operaciones. Y a partir de ese momento, la plataforma empezó a entrar en un pronunciado declive.

La noticia de que los condes alemanes tomaron las riendas de JuicyFields fue recibida positivamente por los inversores: en los foros especializados, los participantes de la plataforma irradiaron optimismo e hicieron planes para el futuro. Igual de felices reaccionaron los inversores cuando los condes nombraron como director de JuicyFields al mencionado Willem van Der Merwe, un productor sudafricano de cannabis (también entre los beneficiarios de la inversión a través de JuicyFields).

Pero muy pronto las gafas de color de rosa se desvanecieron: cientos de millones de dólares invertidos en el cultivo de marihuana comenzaron a desaparecer rápidamente de las cuentas de la compañía. El director creativo de JuicyFields, Sergey Berezin, en su testimonio detalla cómo Friedrich von Luxburg y su equipo vaciaron las billeteras criptográficas y las cuentas bancarias de JuicyFields en cuestión de meses, separando completamente al equipo de creadores de la plataforma de la gestión financiera.

Prometió inflar un salvavidas, pero “engañó” a los que se ahogaban. El clavo africano en el ataúd de Juicy Fields.

Cuando se congelaron las operaciones de la plataforma, Willem Van Der Merwe, el director nombrado por los condes, se contó entre las víctimas. Los von Luxburg y Jorg de Sajonia lo utilizaban "en la oscuridad" y sacaban dinero de la empresa a sus espaldas.

Para entonces, el antiguo director creativo de JuicyFields, Sergei Berezin, que fue una de las víctimas de la estafa, había creado un comité de inversores afectados de DAO para restablecer las operaciones de la plataforma y reanudar los pagos a los inversores. Willem Van Der Merwe sugirió que el comité invirtiera los fondos recaudados en su producción sudafricana de cannabis: los miembros de la DAO afirman que el ex director les prometió al menos 30 millones de euros de ingresos anuales, de los que el 30% serían sus honorarios.

Los fondos se proporcionaron al administrador autorizado, transcurrieron ocho meses, pero no se devolvió ni un céntimo de euro de Sudáfrica a los inversores. Los miembros de la DAO recuerdan que: "Willem Van Der Merwe desapareció con el dinero, y quedó claro que nos había estafado por segunda vez.

Desapareció ¿Y quién lo vendió?

Los inversores, el equipo de fundadore y los periodistas en general, todos exceptp los investigadores están preocupados por la pregunta obvia. ¿A dónde desaparecieron los cultivos obtenidos con el dinero recaudado a través de JuicyFields?

Después de todo, hay productores concretos que recibieron la financiación y cultivaron una cantidad comprensible de producto. Digamos que no pudieron venderlo a tiempo, y eso llevó a una congelación de los pagos - pero se suponía que el cannabis cultivado no iría a ninguna parte, ¿verdad? Y dados los altos márgenes de esta producción, los ingresos de la venta de la cosecha habrían sido más que suficientes para estabilizar la situación, aunque con cierto retraso.

Pero tras la quiebra de JuicyFields, los socios de este startup intentaron no pensar en sus cultivos. No dan respuestas a preguntas sobre el paradero de los productos cultivados, incluso porque la investigación no les hace las preguntas pertinentes..

Conseguimos averiguar una lista detallada de las empresas en cuyos almacenes se guardaba (¿o disolvía?) el dinero de los inversores de la plataforma colapsada: Upper Growing AG, Formula Swiss AG, Sabores Púrpura, Lda, Cannabis-international ApS, 5 Letters, alephSana GmbH, KannaByte SAS, Terra Cann Colombia SAS, SDR Corporation Limited, Green Farma AG (LC MED), Executive Corp. Security Solutions (Pty) Ltd, Canna Yeza trade mark, PERTAKI SOCIEDAD ANONIMA, Dutch Pharmaceutical Solutions BV.

Después de nuestra publicación, la investigación seguramente tendrá un interés en la historia de la cosecha perdida, y es posible que la historia reciba un giro inesperado.

Caos mediático y la “caza de brujas”

El intento fallido de resucitar JuicyFields ha desatado la indignación de los inversores que perdieron su dinero. Se han presentado miles de reclamos por fraude ante la policía en la Unión Europea, donde reside la mayoría de los inversores de la plataforma.

¿Qué hizo la investigación ante la presión pública? Se decidió declarar en busca y captura a todas las personas cuyos nombres hubieran estado alguna vez relacionados con JuicyFields. Se metió en el mismo saco a programadores, vendedores e incluso a quienes habían sufrido el colapso del proyecto. La táctica de "detener, extraditar y luego ocuparse" condujo a la detención de más de 60 personas en todo el mundo, muchas de ellas plantean serias dudas.

En algunos casos, los investigadores han reconocido inmediatamente la aparente inocencia de los detenidos, y varias personas ya han sido excarceladas en España a los pocos días de su extradición. Pero también hay quienes tienen que demostrar su inocencia en las terribles condiciones de las cárceles latinoamericanas: por ejemplo, Sergei Berezin, antiguo director creativo de la empresa, detenido en la República Dominicana, espera su extradición a España bajo el calor de cuarenta grados de las lúgubres casamatas de la prisión de la isla tropical. Aunque es a él a quien los inversores de JuicyFields llaman como uno de los que intentaron mantener la empresa a flote tras la redada de los condes sin escrúpulos.

¿O tal vez todo no sea así?

Numerosas publicaciones en Internet ofrecen una imagen ambigua de lo ocurrido. Y como al principio el campo informativo se formó en torno a las personalidades de los primeros detenidos, daba la impresión de que el dinero lo habían robado realmente programadores y especialistas en marketing.

Pero ahora se ha sabido que el Conde von Luxburg ya ha sido detenido en Alemania, y Willem Van Der Merwe en Italia, y ambos están acusados de malversar fondos de JuicyFields. Así que las afirmaciones de Berezin y otros entusiastas detenidos han resultado ser ciertas, y la investigación podría centrar pronto los cargos en los asaltantes aristocráticos. Pero, ¿cuánto tiempo "por si acaso" tardarán en pasar en la cárcel los empleados detenidos?