CD Lugo: balance de una temporada con mucho que mejorar

El relato que ha protagonizado este año el Lugo en la Segunda División española conduce una y otra vez a la impotencia, a la matemática siniestra. El equipo firmó el pasado 23 de abril, a cinco fechas del final del campeonato, su descenso apresurado de la categoría. Ocurrió en un duelo en el que cayó a domicilio contra el Málaga después de acumular una racha de dieciséis jornadas sin conocer la victoria. Han sido once campañas consecutivas en el fútbol de plata, una marca que convirtió a los gallegos en decanos de La Liga SmartBank y que ahora concluye tras demasiados coqueteos con el naufragio.

La casilla de salida no estuvo precisamente salpicada de suficiencia, y es que un límite salarial de apenas cuatro millones de euros, el más bajo del fútbol profesional español, no puede ensancharse hasta el milagro; el club tuvo pocas opciones económicas para confeccionar una plantilla competitiva, de esas que ofrecen margen para el error. Esto trajo consigo una nómina de fichajes bastante discreta, con jugadores como Neyder Lozano o Bruno Pirri, que llevaban tiempo sin competir al máximo nivel . Tampoco ayudó la marcha de los capitanes, Fernando Seoane, Carlos Pita e Iriome González, que siempre fueron tres pilares imprescindibles.

La inestabilidad defensiva y la falta de gol dejaron una primera vuelta poco favorable para la permanencia; los lucenses cerraron el año alcanzando tan sólo cinco victorias y dejando un balance final de 21 puntos en 21 partidos. La deriva fue tan previsible que la presidencia fulminó a Hernán Pérez antes de que este pudiera completar la mitad de la temporada, con la derrota por 4-0 frente al Andorra, a cinco encuentros del turrón. En su lugar apareció Fran Justo, un entrenador sin experiencia en la categoría que llegaba de dirigir al Arenteiro en la Segunda RFEF.

Este cambio de rumbo trajo algo de oxígeno y un poco de orden táctico que permitieron al Lugo sumar dos triunfos y un empate en la última curva de 2022, culminada con una sufrida victoria ante el Granada. La alegría se evaporó pronto, en el inicio de la segunda vuelta, con cuatro choques perdidos consecutivamente que provocaron la destitución del técnico orensano. El relevo lo tomó Joan Carrillo, un viejo conocido de la bancada rojiblanca que en esta ocasión apenas tuvo un mes de servicio; dos puntos en cinco encuentros colmaron la paciencia de la directiva.

En marzo, tomó los mandos Íñigo Vélez de Mendizábal para tratar de salvar una situación que ya no podía empeorar demasiado. Entró en escena cuando los gallegos eran colistas a doce puntos de la salvación y, desde ese momento, a lo largo de las últimas diez jornadas, ha sellado cinco empates y cinco derrotas, números que no han bastado para obrar el milagro y sacar del pozo y del descenso al cuadro albivermello.

A dos fines de semana de clausurar el torneo liguero, con la vista puesta ya en la Primera Federación, al Lugo le queda exclusivamente el reto de no despedirse agarrado al farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Podrá conseguirlo si logra sumar adecuadamente contra el Huesca y contra el Burgos, siempre y cuando el Ibiza, que le saca dos puntos, no tenga un desenlace acertado. En cualquier caso, vivir de carambolas no consuela a una afición que no ha dejado de mirar inquisitivamente al palco a lo largo del curso; Tino Saqué no tuvo más remedio que comparecer la semana pasada en rueda de prensa para asumir su responsabilidad en todo este asunto.

El estocazo definitivo lo pone la estadística, que no se anda con remilgos: el conjunto lucense tiene en su haber la peor racha de partidos sin ganar que se ha registrado nunca en la Segunda División española. Batió el récord hace tres jornadas, cuando perdió frente al Sporting de Gijón y cuajó su decimosexta derrota seguida. A día de hoy, el contador ya asciende a 19, la totalidad de las que se han disputado en 2023.