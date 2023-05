La Casa de las Carcasas presenta su nueva colección de lanyards para el verano

La Casa de las carcasas, empresa líder en el sector de las fundas para móviles, ha lanzado una nueva colección de lanyards o cintas para colgar el móvil para este verano. Se trata de una propuesta original y divertida que combina la protección del dispositivo con el estilo personal de cada usuario.

Los nuevos modelos están disponibles en las tiendas online y físicas de La Casa de las Carcasas, donde el consumidor podrá elegir entre una amplia variedad de colores, estampados, formas y materiales a precios asequibles.

Los lanyards no son solo un complemento de moda, sino también un accesorio práctico y cómodo para llevar el móvil siempre a mano. Gracias a su diseño fino y ligero, se adaptan perfectamente al dispositivo y no molestan al usarlo. Además, permiten hacer el match perfecto con el colgante favorito de cada uno y crear así un look único y personalizado.

Los estampados de La Casa de las Carcasas: una tendencia que arrasa

La Casa de las Carcasas continúa innovando y sorprendiendo a sus clientes con sus propuestas de fundas para móviles, que se caracterizan por su calidad, originalidad y variedad. La empresa demuestra una vez más su capacidad para adaptarse a las tendencias y gustos del mercado con la nueva colección de colgantes para el móvil con estampados étnicos. Una opción muy atractiva para los que usan collares y adornos étnicos.

También hay alternativas más atrevidas, como el color amarillo, que aporta un toque de alegría y luminosidad al conjunto, o los de estampado floral.

Las últimas novedades en bordados de La Casa de las Carcasas

El hilo y el bordado no solo sirven para crear prendas únicas, sino también para darle un nuevo toque al móvil. Además, es un material ligero, resistente y muy fácil de limpiar.

Por ello, La Casa de las Carcasas ha sacado a la venta colgantes para el móvil de hilo bordado. Disponen de diseños elegantes y originales con dos opciones de color, azul y rosa, perfectos para acompañar los looks más frescos y divertidos del verano. Estampados de estilo boho como el colgante de móvil étnico, disponible en varios colores. E incluso lanyards de print animal.

Otro tipo de colgante que fue top ventas en 2023 es el de macramé, un tejido elaborado a partir de nudos decorativos que está a la venta en la web y establecimientos de La Casa de las Carcasas en malva, rosa, beige y con estampados florales.