Beneficios de tener más seguidores en Instagram

Con Instagram, no solo promocionas productos y servicios, también puedes ganar dinero a través de patrocinadores y empresas grandes que desean que hagas publicidad a su marca. Pero para poder conseguir este tipo de contratos, es necesario que tengas muchos seguidores. Esto es lo primero que ven las grandes empresas cuando buscan influencers que atraigan potenciales clientes a sus tiendas. Por eso, conoce aquí como aumentar tus seguidores en poco tiempo.

Ventajas de tener seguidores en Instagram

La cantidad se seguidores que tienes en Instagram es tan importante e incluso más, que el contenido que publicas. Por supuesto, tu feed debe estar lleno de publicaciones, sean videos o fotos, donde se explique bien lo que promocionas. Y en el caso de que te dediques a hacer contenido de entretenimiento, este debe estar enfocado en un público específico.

A través de los seguidores, será posible que más personas se sientan interesadas en lo que publicas. Y si eres una marca, será más sencillo convertir a los consumidores en potenciales clientes. Además, los seguidores demuestran que tienes un público fiel que interactúa y comparte tu contenido. Por eso, empresas grandes estarán interesadas en hacer contrato publicitario contigo, con lo que no solo ganarás dinero, sino unos cuantos regalos que puedes sortear entre tus seguidores.

Si no tienes suficientes seguidores, será difícil que llegues a tener una buena reputación en el mercado. No quiere decir que lo que tengas para ofrecer sea de mala calidad, pero será casi imposible que otros no lo vean así. Por eso, lo primero que tienes que hacer al abrir tu perfil de Instagram, es conseguir suficientes seguidores.

¿Cómo conseguir seguidores rápido?

A menos que publiques un contenido que se haga viral, es difícil que tengas más de 1.000 seguidores en poco tiempo. Por eso, algunos optan por comprar seguidores Instagram con el fin de ganar relevancia en la plataforma. Con esto, logran que más personas se sientan interesadas en el perfil y le den al botón de seguir.

No obstante, tienes que saber que el crecimiento de un perfil en red social debe ser orgánico y natural. Esto quiere decir que conforme vas subiendo en seguidores, también las interacciones deberían aumentar. A esto nos referimos con la cantidad de likes y comentarios en tus publicaciones. Por supuesto, si los seguidores son comprados, estas acciones no estarán presentes.

¿Te penalizan por comprar likes Instagram? Si no lo sabes hacer, claro que sí. Lo más importante a la hora de comprar likes es que vaya de conformidad con la cantidad de seguidores y comentarios que tengas. Y lo mismo ocurre cuando se compran seguidores. Por ejemplo, si vas a comprar 10.000 seguidores Instagram tienes que pensar que no puedes tener solo 100 likes o unos cuantos comentarios, pues se darán cuenta de lo que has hecho, y es allí donde vienen las penalizaciones e incluso, pueden cerrar tu cuenta de Instagram.

Estrategias para aumentar tus seguidores de forma natural

Para aumentar tus seguidores, debes garantizarles a los usuarios de esta red social que puedes ofrecer un contenido valioso para ellos. Bien sea de entretenimiento, informativo o publicitario, debes saber manejar a tu público, enfocándote en la comunidad interesada en tu nicho. En tal sentido, si promocionas la venta de maquillaje, no es bueno que publiques contenido sobre economía, pues puede resultar aburrido para los usuarios.

Si vas a publicitar el turismo, debes saber qué sitios son los favoritos para los viajeros. Así que, tener una red social implica también estudiar bien el mercado, y lo que hace que más usuarios lleguen a tu perfil y se unan a tu comunidad. Con el tiempo, que ya tengas suficientes seguidores, puedes bajar la cantidad de tu compra, o bien, optar por otros servicios.

Una de las cosas que suceden en muchos perfiles es que los seguidores no interactúan en las publicaciones, más que todo comentando. Así que puedes variar el servicio al comprar comentarios o likes. De esa forma, habrá un equilibrio entre la cantidad de seguidores que tienes y los comentarios y likes. Es una buena forma de demostrar que tienes algo bueno que ofrecer a los nuevos. Siempre que seas estratega, todo te saldrá bien.