Aviso legal plantilla: Modelo para web 2022

¿Existe un sitio web para tu organización o empresa? Lo más probable es que sí. Hoy en día, casi todas las empresas, asociaciones u organizaciones tienen un sitio web, por muy sencillo que sea.

Los sitios web son una importante herramienta de marketing y promoción para las empresas y los profesionales de hoy en día, ya que constituyen la primera impresión que muchos clientes se llevan de tu empresa. Por ello, es fundamental que el sitio web se ajuste a las normas legales exigidas por la legislación, tal y como nos indica la web de lubenda, la cual te recomendamos usar para conseguir textos legales personalizados

¿Quieres saber por qué es tan importante cumplir legalmente la normativa vigente en nuestra web? ¡Sigue leyendo!

Los requisitos de cumplimiento crecen junto con tu empresa

En el mundo de los negocios, el "cumplimiento" se refiere a que una empresa cumpla con sus obligaciones legales, que con frecuencia son para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los demás. La obtención de una licencia comercial en tu ciudad y el pago de tus impuestos son dos simples ejemplos de cumplimiento.

La importancia del cumplimiento aumenta a medida que los retos se vuelven más complejos o cuando tu empresa crece. Tendrás más obligaciones con tus empleados, como la contratación, el despido, la discriminación, el acoso, la seguridad, los salarios, las nóminas y las prestaciones. La forma de fabricar y vender tu producto o servicio puede estar regida por una entidad gubernamental, como un restaurante que debe cumplir las normas del departamento de salud.

Se reducen los problemas legales

La ventaja más obvia del cumplimiento de la normativa es que reduce el riesgo de multas, sanciones, paros laborales, demandas judiciales o el cierre de la empresa. Cuando no satisfaces ciertos criterios de cumplimiento, como mostrar un anuncio de empleo en la ubicación incorrecta de tu negocio, puedes recibir una advertencia y tener la oportunidad de arreglar la situación. En otros casos, puede incurrir en costosas sanciones.

El incumplimiento de tus obligaciones legales, como en las prácticas de fabricación o las estrategias de publicidad, también podría ayudar a que alguien te demande a reforzar tu caso.

Puedes usar la plantilla términos y condiciones de Lubenda. De esta forma te será más fácil realizar el aviso legal en tu web.

Mejora de las relaciones públicas

Una de las ventajas de cumplir con tus responsabilidades legales es poder promocionarlas en tu sitio web y en tus materiales de marketing. Incluye la información de que eres un empleador con igualdad de oportunidades, por ejemplo, en tus anuncios de empleo. Si pones la declaración de tu misión en tu sitio web, dejas claro que no discriminas por motivos de raza, género, credo u orientación sexual.

Cuando contrates a nuevos empleados, haz hincapié en el compromiso de tu empresa con la salud física y emocional mencionando las principales políticas y beneficios dedicados a la atención sanitaria y el bienestar proactivos, como permisos de maternidad y paternidad más prolongados o inscripciones gratuitas en gimnasios.

Aumento de la retención de los empleados

Muchas cuestiones de cumplimiento empresarial tienen que ver con la seguridad de los empleados. Es más probable que los empleados se queden contigo si creen que trabajan en un ambiente justo, profesional y seguro.

Aunque no acoses ni discrimines a ninguno de tus empleados, si no tomas medidas para asegurarte de que ninguno de ellos lo haga, puedes perder personal valioso. Incluye en tu manual del empleado normas y procesos que se correspondan con tus obligaciones de cumplimiento legal. Recuerda que una política sólo es eficaz si se aplica. Tu política no sólo debe establecer las normas, sino también el mecanismo para tratar las infracciones, como una reprimenda y formación adicional para la primera infracción y la suspensión o el despido para la segunda.