Las averías de coche más peligrosas y frecuentes

Incluso el conductor más tranquilo puede perder fácilmente el equilibrio por un problema repentino con el coche. Una mañana fría no arranca, las escobillas no limpian bien, un neumático pinchado, la guirnalda del salpicadero se enciende, el aire acondicionado no enfría, la calefacción no calienta, la caja no cambia bien de marcha y te pone a cien. ¿Qué averías de automóvil son especialmente peligrosas? Los especialistas de nuestro mercado https://avtopro.es/ han intentado hacer una lista de las averías más frecuentes.

Frenos defectuosos

Usted mismo puede comprobar el desgaste del disco de freno. Si el disco presenta un reborde de más de 1 mm debido al desgaste, pronto tendrá que comprar frenos nuevos. Para mayor claridad: 1 mm puede palparse y recogerse con una uña. Si el coche tira hacia un lado con un chirrido durante la marcha, compruebe los cilindros hidráulicos del sistema de frenos. También hay que cambiar el líquido de frenos.

Fluctuaciones en los niveles de líquido de servicio

El aceite del motor y de la caja de cambios, el anticongelante y el líquido de frenos deben comprobarse periódicamente. Comprueba el aceite del motor. Suele estar bajo en motores antiguos a los que les gusta "consumirse". Es importante darse cuenta a tiempo para evitar que el motor funcione "en seco". Si el nivel de anticongelante no es suficientemente alto, el motor puede sobrecalentarse peligrosamente, lo que provocará la deformación y fusión de sus elementos. El líquido de frenos debe cambiarse profilácticamente, ya que pierde sus propiedades en pocos años. Cambiar el líquido de trabajo de la caja de cambios es poco frecuente, pero obligatorio. No crea en la palabra "sin mantenimiento", con la que los fabricantes de automóviles denominan a las transmisiones modernas. En ellas también hay que cambiar el aceite.

Luces que no funcionan

Los coches con equipos de iluminación que no funcionan son invitados frecuentes en la carretera. Muchos conductores consideran insignificante esta avería y siguen conduciendo coches "tuertos". Mientras tanto, los agentes de policía tienen derecho a multar a un automovilista así. Un coche cegado tiene dificultades para fijarse en los demás usuarios de la carretera: las consecuencias son evidentes. Lo mismo se aplica a los coches con los faros mal ajustados, con bombillas que no son de origen o simplemente viejas. Esté atento, compruebe cuidadosamente el estado de sus luces antes de viajar, especialmente con mal tiempo o de noche

Iconos en el salpicadero

El mantenimiento de un coche moderno se simplifica enormemente gracias a las luces indicadoras especiales que informan al propietario de las averías. Asegúrese de estudiar el significado de cada pictograma para reconocer a tiempo las averías. Cuando se pone en marcha el sistema de encendido, todas las luces indicadoras se encienden al mismo tiempo. Asegúrese de que todas están activas. En caso contrario, póngase en contacto con un centro de servicio. El principal "secreto" de un coche fiable es el mantenimiento regular. Si las averías del coche se hacen notar, ponte en contacto con los centros de servicio. El concesionario oficial de una docena de marcas conocidas siempre tiene en stock recambios originales y consumibles de calidad. Todos los trabajos se realizan de acuerdo con las normas de los fabricantes de coches y con el uso de equipos modernos.