Artículos espía que solucionan problemas: Ofertasmultimedia.es a la vanguardia

El sector multimedia, y en concreto el de los dispositivos espía, ha mejorado considerablemente en los últimos años. Las cámaras espía de todo tipo se han abierto paso en el mercado para poner solución a una serie de necesidades que hasta hace poco no estaban cubiertas, tanto de particulares como de empresas y detectives privados. Son muchos los dispositivos espía y modelos de cámaras que existen. Estos productos varían dependiendo de las necesidades de cada usuario. Los expertos de Ofertasmultimedia.es, la tienda referente y a la vanguardia en el sector, explican cuáles son y para qué se pueden usar.

OfertasMultimedia.es es la tienda espía número uno en España, este e-Commerce se especializa en la comercialización de todo tipo de artículos espía de máxima calidad, además de trabajar con su propia marca bautizada como UNMASK. Una de las características que más les hace destacar entre la competencia es el asesoramiento personalizado que ofrecen a sus clientes, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de artículos que hay y que cada uno se adapta a unas necesidades específicas, detallan. “Nuestros clientes suelen ser personas que quieren solucionar un problema específico y muy concreto y encuentran en nuestro asesoramiento (telefónico, por WhatsApp o por email) un punto de acercamiento en el que resolver las múltiples dudas que surgen antes de comprar un artículo de estas características”, expresan y aclaran que muchas veces esta es su primera aproximación a este tipo de productos.

Ejemplo de ello son las cámaras espía, las grabadoras de voz, los micrófonos, los localizadores e, incluso, los detectores anti espía. Tal como comentan, los artículos espía están pensados para solucionar una gran cantidad de problemas como, por ejemplo, para cubrir las necesidades del sector profesional con productos a la vanguardia, diminutos o para camuflar fácilmente. También están los artículos pensados para las personas que se enfrentan a problemas y confrontaciones con otras personas, como rayones en su coche o conflictos con algún vecino, y que necesitan pruebas específicas y de calidad para poder efectuar cualquier tipo de denuncia. Incluso, hay clientes que tienen sospechas de estar siendo espiados tanto en casa como en su puesto de trabajo y desean comprobarlo con artículos antiespía.

Las cámaras espía en OfertasMultimedia.es están pensadas para poner solución a todo ello. Estas cámaras pueden cubrir cualquier necesidad, explican, en función de su diseño y para qué están pensadas. En cualquier caso, resaltan, se trata de cámaras que garantizan el uso de tarjetas de memoria de gran capacidad, para poder grabar durante un largo periodo de tiempo –al igual que sus baterías– e, incluso, con efecto infrarrojo indetectable en la oscuridad.

¿Qué necesidades cubren los artículos espía y por qué se han vuelto tan populares?

A pesar de lo que uno puede pensar en un primer momento, explican desde el sector, las cámaras espía no solamente están destinadas a detectar infidelidades. De hecho, resaltan, sus usos van mucho más allá y esto es solo una parte del conjunto, pero no la más importante (incluso a nivel de usuario particular). Los clientes particulares, explican desde la tienda referente en cámaras espía y otros artículos con el mismo fin, son personas con necesidades muy variadas. Una de las más repetidas, aclaran, tiene que ver con el tema de las denuncias. En estos casos lo que se busca son pruebas de audio o vídeo para poder obtener pruebas. "Son personas que tienen que obtener pruebas de audio o video para poder denunciar temas de acoso laboral, maltrato o bullying”, detallan y añaden que en estos casos se recomiendan “las grabadoras de voz espía y cámaras camufladas en objetos que no llamen la atención como un boli, un llavero o unas gafas".

A nivel particular, continúan desde la tienda espía número uno en el país, las necesidades pueden incluir a personas que necesitan averiguar quién le está rayando o destrozando el coche. En estos casos, especifican, la solución está en "proporcionar una cámara con una serie de características muy concretas, como que tenga mucha duración, que admita tarjetas de memoria de mucha capacidad, que tenga detector de movimiento que atraviese cristales y que cuente con infrarrojos invisibles al ojo humano para tener visión nocturna", describen. También están los casos de personas que quieren comprobar si les están espiando en su casa o negocio usando detectores antiespía o las personas que quieren vigilar a cuidadores para asegurarse de que sus allegados están recibiendo un buen trato. En estos casos recomiendan recurrir a grabadoras de voz fáciles de ocultar y también a cámaras de las que graban en tarjeta y que retransmiten por wifi directo al móvil. Por último, matizan, está el caso de las personas que necesitan ver qué trayecto realiza un coche. "En este caso se ofrecen localizadores GPS", puntualizan.

A nivel profesional o empresa, las necesidades que cubren estos productos son claras, añaden. Destacan los detectives privados que necesitan equiparse con dispositivos de calidad y que ofrezcan pruebas concluyentes, pero también los vigilantes de seguridad y policías. Estos últimos se interesan más por las cámaras policiales que van en el pecho para grabar sus intervenciones. Por último, están las empresas que suelen necesitar los dispositivos espía para varios fines. “Por lo general están interesadas en comprar localizadores GPS para sus vehículos, cámaras espía y grabadoras espía profesionales para grabar reuniones y también para vigilar los negocios sin ser descubiertos”, matizan.

La calidad de las cámaras de OfertasMultimedia y su marca propia

La tienda ofertasmultimedia.es cuenta con más de 12 años de experiencia dedicándose a la venta de artículos espía para profesionales y particulares. La diferencia con otras tiendas, explican, está en que todos sus productos son de máxima calidad. A diferencia de las réplicas de cámaras espía baratas, que no suelen admitir tarjetas de larga duración o cuentan con baterías muy deficientes, las cámaras de calidad que ellos comercializan están fabricadas con materiales de última generación. Suelen tener componentes del fabricante Rockchip y garantizar, entre otras cosas, el poder utilizar tarjetas de memoria de hasta 512GB, disponer de una batería de larga duración, infrarrojos indetectables para ver en la oscuridad, grabadoras con elevada calidad de sonido, cámaras que estampan fecha y hora para tener validez como prueba y mucho más. Su marca UNMASK reúne estas cualidades, declaran. Sus artículos se fabrican con componentes importados directamente de la fábrica Rockchip y son sometidos, previo a su comercialización, a un testeo exhaustivo, concluyen.