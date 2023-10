Apuestas en Fórmula 1: cómo hacer un pronóstico sobre la carrera

Los apostantes de deportes de motor no están muy interesados en las apuestas de deportes de motor. Los resultados de las carreras se vuelven o bien previsibles hasta una precisión inaceptable, o bien tan inesperados que arruinan cualquier estrategia. Las cuotas se convierten en una ventaja. Algunas casas de apuestas ofrecen adivinar, por ejemplo, cuál de los pilotos subirá al último escalón del podio. En tales resultados, incluso en los operadores de casas de apuestas pre-partido dan cotizaciones récord.

¿Por qué no apostar por el ganador del Gran Premio?

En los últimos 10 años, incluso quienes acudían por primera vez a la retransmisión del Gran Premio podían adivinar el ganador de la carrera de Fórmula 1. Bastaba con echar un vistazo al historial de las últimas rondas. La situación en el campeonato es tal que sólo gana un piloto y un equipo. Después de 4-5 años, los líderes cambian, pero el principio sigue siendo el mismo.

En años anteriores, los jugadores tenían más posibilidades de ganar dinero con el triunfo de los pilotos. Los coches no eran tan fiables. Puedes recordar el Gran Premio de España de 2001. Entonces Mika Hakkinen perdió la carrera literalmente en la última curva. En McLaren Finn unos segundos antes de la meta se quemó el motor.

Por supuesto, usted puede apostar por los favoritos y ganar en las probabilidades de 1,1, pero no va a traer un gran beneficio. Es mucho más rentable intentar adivinar quién acabará segundo o tercero. En este caso, la situación no está tan clara: al podio suelen llegar representantes del grupo medio de equipos.

¿Cómo adivinar el resultado de la carrera?

Hacer un pronóstico sobre la Fórmula 1 es diferente de otros deportes. El apostante tiene que tener en cuenta muchos factores especializados y seguir la agenda de noticias. Como ejemplo, podemos tomar el Gran Premio de Italia. Esta pista ha estado en el calendario del Campeonato del Mundo durante décadas, y los resultados aquí pueden realmente sorprender.

Antes de hacer una apuesta, el cliente de la casa de apuestas debe prestar atención a los siguientes detalles:

Fuerza aerodinámica de los coches. El favorito de la temporada no será necesariamente fuerte en Monza para todos los 100. La mayoría de las veces, los equipos construyen bólidos teniendo en cuenta los circuitos revirados, y en Italia las curvas son mínimas. Por ejemplo, Red Bull, que ganó todas las demás etapas, puede estar en Monza en el segundo papel. Los primeros puestos serán para los pilotos de Ferrari o Mercedes, cuya aerodinámica sufre, pero la potencia del motor da ventaja.

La potencia de cada piloto Aunque Monza no es la pista más difícil, los clientes de las casas de apuestas no pueden descartar las habilidades de los pilotos. Por ejemplo, Max Verstappen, que seguramente batirá todos los récords de Michael Schumacher y Lewis Hamilton, en Italia siempre se ha mostrado fuerte, pero en las estrechas calles de Mónaco comete errores con regularidad. Las casas de apuestas españolas siempre dan apuestas altas sobre los resultados de las carreras en Montecarlo.

siempre dan apuestas altas sobre los resultados de las carreras en Montecarlo. Condiciones meteorológicas. Las carreras en Monza son comunes. En la lluvia en la pista comienza una lotería. Otro factor que se tiene en cuenta es la estrategia. Los aficionados a la Fórmula 1 saben desde hace tiempo que los estrategas de Ferrari no funcionan bien en condiciones extremas y a menudo privan a sus pilotos de una victoria clara.

Penalizaciones y problemas técnicos. El Gran Premio de Italia se celebra tradicionalmente en la segunda mitad de la temporada. Llegados a este punto, es seguro que 2-3 equipos recibirán penalizaciones por sustituir el motor y otras unidades técnicas clave. Empezar desde el último lugar de la parrilla de salida no augura nada bueno.

No hay que olvidar la situación en el campeonato. Si hay una lucha clara por el título, los contendientes no se arriesgarán demasiado. Según tales principios corrió, por ejemplo, el cuatro veces campeón del mundo Alain Prost. El francés prefirió no luchar por ganar hasta la última gota de gasolina, y acabar 3-4 y ganar puntos. Esto le ayudó a crear una ventaja tangible sobre sus rivales al final de la temporada.

¿Por qué prestar atención a los acontecimientos entre bastidores?

La agenda informativa debería estar al alcance del apostante 24 horas al día, 7 días a la semana. La Fórmula 1 no es sólo deporte. Dentro del Gran Circo se libra una feroz batalla política. Todo ello puede afectar a la motivación de los pilotos, a la fortaleza del equipo y a los mecánicos.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, suele estropear las carreras a sus pilotos. El austriaco, por ejemplo, ha criticado repetidamente a Daniil Kvyat, Nick de Vries, Sergio Pérez. Esto aumenta la presión. El piloto comienza a cometer más errores en los intentos de saltar por encima de su cabeza.

No hay que olvidar la enemistad de los pilotos. Por ejemplo, podemos recordar el enfrentamiento desesperado entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. Cuando estos dos pilotos estaban en la misma trayectoria, podía pasar cualquier cosa.

Lo mismo se puede decir de la pelea entre Rosberg y Hamilton. Cuando los dos compañeros de equipo se eliminaron mutuamente, fue Max Verstappen quien ganó inesperadamente. Era el Gran Premio de debut en Red Bull para el holandés. Las apuestas por su victoria eran prohibitivas. Quien se arriesgó y previó la probable colisión de los pilotos de Mercedes, ganó mucho dinero.

¿Cuándo se puede apostar por outsiders?

Apostar por outsiders en la Fórmula 1 es cada año menos relevante. Si en la década de 2000 los pilotos de equipos débiles aún tenían posibilidades de subir al podio o al menos entrar entre los seis primeros, hoy estos corredores no cuentan con nada. Los coches se han vuelto demasiado fiables y, por tanto, ya no existe la posibilidad de dejar atrás a rivales más rápidos a costa de la desorganización.

Es posible correr riesgos cuando cae un aguacero sobre la pista. Aquí es donde el nivel de habilidad pasa a primer plano. Nico Hulkenberg, que durante más de 10 años de carrera nunca consiguió ponerse al volante de un coche rápido, a menudo mostró milagros en tales condiciones meteorológicas.