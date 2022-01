Aplicaciones del 5G y como este cambiara el mundo que conoces

Alta velocidad y baja latencia: el 5G cambiará el mundo tal y como lo conocemos

Seguramente ya has escuchado mucho del 5G y cómo esta tecnología mejorará nuestra vida, aunque probablemente también has escuchado teorías bastante locas, las cuales no son ciertas, pero suele pasar cuando algo es nuevo y desconocido. Aquí hablaremos de la tecnología 5G ventajas y desventajas, pero, para empezar, una de las ventajas principales es que será una conexión mucho más rápida donde la latencia será casi nula o muy baja.

Te preguntaras ¿Es peligroso? La realidad es que ya está entre nosotros esta tecnología, si de momento no te ha pasado nada, entonces estás bien. Bueno, por otro lado, recalcar que no es peligroso, las aplicaciones del 5G en el mundo nos llevarán un paso más allá.

Estamos conectados todos los días y la rapidez ahora es una necesidad, la gente cada vez quiere esperar menos con su conexión y quieren poder tener buena conexión en cualquier lugar, bueno, el 5G solucionará esta parte.

Además de conectarte con tu móvil, hay otras ventajas y desventajas del 5G muy poderosas que te las mencionaremos aquí.

Aplicaciones del 5G en la industria

El 5G no solo maximizará la conexión para que puedas conectarte a tu móvil desde cualquier parte, en realidad, afectará positivamente a muchísimas industrias y por supuesto llevará a la población un paso adelante hacia un futuro prometedor. Los límites todavía no se pueden imaginar, ya que desplegará muchas oportunidades.

El 5G permitirá enviar datos y comunicación en tiempo real, permite automatizar y mejorar el rendimiento en la mayoría de los sectores.

Los bancos mejorarán su rendimiento, la asistencia sanitaria crecerá, los juegos online cambiarán por completo, la educación, los vehículos eléctricos y muchos otros.

Agricultura

No es un secreto que en el campo la conexión es mala, sin embargo, es uno de los sectores más importantes en el mundo actual, básicamente es necesario que este pueda avanzar y apalancarse de la tecnología.

Con las características de la red 5G los agricultores podrán usar dispositivos que les permita mantenerse al tanto de los suelos, los contaminantes, la humedad y obtener datos desde la computadora.

Los drones también se podrán usar para hacer escaneos del cultivo o aplicar plaguicidas, estas cosas entre otras.

Industria automovilística

Los automóviles autónomos ya son una realidad y el 5G ya está en esta industria, no solo se aplicarán a automóviles, también se podrá ver en camiones que podrán ir detrás de un conductor que los dirija.

Definitivamente es uno de los sectores más apasionantes, dado que, aunque ha sido muy atacado, esto reducirá en gran medida accidentes, también ayudará con los ingresos y el desarrollo a nivel mundial.

Educación

Ya sabes cómo es la situación en la actualidad, en donde muchas industrias se han adaptado a internet y básicamente los miembros de instituciones pueden operar desde casa.

El sector de la educación no se queda atrás y podemos ver que se han adaptado a aulas inteligentes, portátiles, dispositivos electrónicos y tecnología que sirve para la educación de las personas.

También se sabe que hay generaciones que ya se educan con YouTube y plataformas similares donde pueden obtener conocimientos específicos, el 5G ayudaría no solo a ver contenido educativo por internet con mayor fluidez sino interactuar con otros compañeros a mayor velocidad.

Videojuegos

Entre las aplicaciones de la tecnología 5G, los videojuegos se verán verdaderamente beneficiados y por supuesto todos los amantes de estos.

El 5G promete el streaming de videojuegos, en donde no tendrás que tener el juego físico o una consola, sino que este estará en la nube y podrá ser jugado con unos pocos clics. Cabe recalcar que estos pueden ser desde el juego más sencillo hasta el más complicado.

Es así como la realidad virtual también se ve beneficiada, el streaming de video en la más alta definición, etc.

¿Representa algún peligro la tecnología 5G?

Aunque es cierto que el 5G ha llegado sin que se hicieran estudios sobre el impacto que puede tener en la salud. La Organización Mundial de la Salud o “OMS”, afirmó que los estudios que se llevan realizando arrojan que no hay ningún tipo de riesgo estar expuesto a la radiofrecuencia, no despierta ninguna enfermedad o cáncer.

Así que de momento el 5G trae más beneficios para la humanidad que perjuicios, por lo que todo seguirá avanzado según lo planeado.

Tecnología 5G ventajas y desventajas

Después de leer un poco el artículo, seguro que ya entiendes muchas de las ventajas, sin embargo, es bueno aclararlas y listarlas así tienes más claro el panorama. Estas son las ventajas y desventajas del 5G:

La velocidad del 5G es superior a cualquier otra, con una velocidad de hasta 20 Gigabytes cada segundo.

Como dice el título de este post, una mejor latencia asegurada, la inmediatez será alcanzable con el 5G.

La seguridad aumentará, ya que cualquier acceso indebido a la red genera alertas en tiempo real.

El uso de la robótica aumentará y será más eficiente, ya que la conexión será más rápida y esto favorece la automatización.

La conexión de dispositivos múltiples no será un problema, alta velocidad de conexión y mayor alcance.

Mayor ancho de banda que permitirá recibir y enviar información al instante.

Las ventas aumentarán, ya que al ser un internet tan rápido las webs serán más fáciles de navegar, los pagos más rápidos y se venderá más.

El consumo de energía bajará al 90%, una de las ventajas más grandes.

¿Qué desventajas puede haber?

En si no hay desventajas, más bien son algunas consideraciones que puede que no hayas tenido en cuenta.

La llegada del 5G no será inmediata, será progresiva, esto se debe a que hay que adaptarse a ella.

Otra consideración es que el 5G no es una alternativa, básicamente será una obligación ya que la misma industria lo exigirá cuando todos estén disfrutando de sus ventajas. Será necesario adaptarse.

Básicamente estas son algunas de las desventajas que se pueden encontrar, no son tan alarmantes, pero es bueno mencionarlo por si buscabas alguna.