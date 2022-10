Amarres de amor para rehacer tu vida sentimental

Los amarres de amor son sumamente útiles y efectivos para ayudarnos a reconstruir nuestra vida sentimental, resurgir de las cenizas e incluso, sanar un corazón roto.

¿Y devolvernos al amor de nuestra vida? ¡También es posible con la ayuda y las estrategias adecuadas!

Al igual que el ave Fénix, y sin importar qué tan difíciles hayan sido las pruebas y situaciones que se han vivido, los amarres de amor y otros hechizos –como los endulzamientos– pueden ayudarnos a rehacer nuestra vida y ser felices.

La felicidad no es un imposible. Ni es una lotería. Todos merecemos experimentar alegría, paz, regocijo y equilibrio en la vida.

Y esto incluye tener la oportunidad de compartir nuestros sentimientos y emociones más profundas en libertad, sin ataduras ni pensamientos tóxicos.

Para quienes buscan rehacer su vida amorosa y generar buenas energías, los amarres pueden ayudar a que todo fluya. Hasta pueden hacer posible el deshacerse de las influencias negativas de terceras personas que solo desean perturbar nuestra felicidad.

¿Cómo rehacer tu vida sentimental? ¿Por dónde empezar?

Primero que todo, debemos interiorizar que aunque nos sintamos con poca suerte en el amor esto no significa que estamos condenadas a la infelicidad. Siempre hay soluciones y la magia blanca es una de ellas.

Con la guía del tarot y los amarres de amor y otros hechizos podemos encontrar la orientación que necesitamos, sobre todo, si contamos con ayuda experta.

Si hay alguien que sabe muy bien esto es Paloma Lafuente. Es una tarotista profesional, muy famosa en España, que desde joven descubrió sus habilidades para leer las relaciones sentimentales de las personas y conectarse mediante las cartas.

Paloma pone sus talentos al servicio de los demás, para ayudarles a superar obstáculos y abrir caminos a través de la magia blanca. Sus herramientas son el tarot de Marsella, los amarres, los hechizos de amor, los endulzamientos y la astrología.

"Todo el mundo tiene derecho a la felicidad" dice Paloma Lafuente quien recibe en sus consultas de tarot online a personas que quieren rehacer su vida amorosa. También ayuda a parejas de novios y matrimonios que quieren fortalecer su relación.

Ella sostiene que para que todo hechizo de amarre funcione, debe hacerse desde la bondad, los sentimientos limpios y las emociones positivas. No se debe buscar forzar, hacer daño ni desear el mal.

Cuando se obra en los términos del amor puro, la sinceridad y la fe, todos los caminos energéticos se abren, dice Paloma Lafuente. Cuando se hace lo contrario, no funciona, se hace insostenible o se causa daño.

El primer paso: ubicar el problema

¿Sabías que el Universo hace que ocurran cosas maravillosas si abres tu corazón y confías? Pues para ello necesitas saber primero qué debes solucionar y luego, cómo puedes reconstruir tu vida sentimental.

Recurrir a una especialista como Paloma Lafuente, especialista en amarres de amor, es clave para comenzar a rehacer tu vida amorosa desde el conocimiento. Ella ayuda a la gente a identificar el problema y da soluciones para sanar los corazones rotos.

Muchas veces nos quejamos de que nuestra vida amorosa es un desastre, pero no sabemos bien las razones. Terminamos dando vueltas en círculo, siendo víctimas de la desesperación, o culpando a otros de nuestra infelicidad o "mala suerte".

Miramos a otro lado cuando, en realidad, las respuestas pueden estar en nosotras mismas o cuando dejamos que se impongan conductas negativas como:

Celar a la pareja, hasta con su sombra.

Sentir envidia por los logros de otros.

No dando importancia a los sueños y avances personales de la pareja.

Sintiéndonos inferiores, con baja autoestima.

Dependiendo afectivamente del otro, hasta de forma patológica.

Permitiendo que una pareja dominante o controladora nos engañe o manipule, porque conoce nuestras inseguridades y aprovecha para hacernos gaslight.

Otra razón de la infelicidad, la derrota o los bloqueos puede ser la interferencia de terceras personas. Son los casos en los que un familiar o amistad cercana se entromete tanto, que nos hace sentir que hemos fracasado.

O es el caso de la amante o una ex que constantemente está revoloteando el nido de amor de otra pareja para destruir la relación. O esas personas que recurren a la magia negra para desencadenar rupturas.

Razones hay muchas y es necesario descubrirlas. Esto incluye saber cuáles son los sentimientos reales de tu pareja, novio o ex hacia ti. Con estas bases, una experta como Paloma Lafuente puede ayudarte a rehacer tu vida.

El tarot: cómo ayuda a hallar el amarre adecuado

Para empezar todo proceso sanador y establecer las acciones para rehacer tu vida amorosa, se necesita descubrir el origen de todo. Precisar qué es lo que está pasando o qué desató el caos en nuestras vidas es la clave. Pero ¿cómo saberlo?

Paloma Lafuente refiere que hay muchas maneras de descubrirlo. Una de las más efectivas, porque mueve las fuerzas místicas, son los diagnósticos espirituales mediante las cartas del tarot de Marsella.

A partir de allí, una experta en cartomancia como Paloma puede aclarar todo el panorama y saber qué es lo que ocurre exactamente con la persona amada y contigo.

Con esta información, se puede saber qué amarres de amorfuncionarán en cada caso y qué pasos seguir para tomar el control y rehacer la vida amorosa.

No hay que olvidar que la interpretación de las cartas del tarot es una poderosa técnica muy antigua que ayuda al autodescubrimiento personal.

Una tirada de cartas puede revelar los misterios y todo lo que está escondido ante nuestros ojos. Y esto lo hace porque son potentes canales de visualización y de autocomprensión que alguien como Paloma Lafuente domina muy bien.

3 amarres de amor que te ayudarán a resurgir de las cenizas

Hasta aquí hemos visto cómo la magia blanca y la guía de personas expertas nos ayudan a saber qué hacer y qué tipos de amarres, hechizos o endulzamientos son los más adecuados para cambiar nuestra vida sentimental para bien.

Ahora, vamos a profundizar en 3 hechizos de amarre que de la mano de Paloma Lafuente te ayudarán a rehacer tu vida sentimental. Son estrategias esotéricas que abonan el camino para la llegada de un nuevo amor o para reconciliarnos con nuestra pareja o un ex.

Si queremos recuperar una gran pasión del pasado o si solo necesitemos sentirnos en paz, reconciliándonos con nuestro ser, un amarre de amor puede potenciar esa reconstrucción personal y sentimental, incluso, desde las cenizas.

Amarre para recuperar tu relación sentimental con tu ex

Las rupturas y bloqueos en la energía del amor se pueden superar con magia blanca y la guía de una tarotista profesional como Paloma Lafuente.

Entre los amarres de amor más sencillos se encuentran los amarres con miel. Estos son muy efectivos para endulzar la relación con un ex y hacer que vuelva. Puede usarse el mismo amarre para buscar una reconciliación o paz en el matrimonio.

Para hacer este amarre poderoso, Paloma Lafuente recomienda hacerlo con mucha fe, concentración y actitud meditativa.

Para este amarre de amor necesitamos:

Miel de abeja

Un par de velas rojas

Dos cucharadas soperas de canela

30 cm de una cinta de color blanco

Cerillas de madera

Un alfiler

Un plato de vidrio

Para preparar este amarre, seguiremos estas indicaciones:

Con un alfiler, tallaremos en una vela roja el nombre de nuestro ex. Haremos lo mismo en la otra vela, pero ahora poniendo nuestro nombre. Tomaremos la cinta blanca para atar muy fuerte y con varios nudos las dos velas rojas. Deben quedar bien fijas. En un plato, colocaremos las velas y las bañaremos en miel. Mientras hace esto, debe visualizarse perfectamente cómo será el reencuentro con la expareja. Tenemos que poner todas las energías y fe en este pensamiento. Es el turno de la canela que se debe espolvorear sobre las dos velas. Solo con las cerillas de madera, y nunca con un mechero o encendedor, prenderemos las velas. Con este paso activaremos las energías y enviaremos al Universo nuestros deseos y propósitos más dulces. Lo siguiente es rezar una oración con absoluta concentración y voz fuerte. Paloma Lafuente recomienda la siguiente oración fuerte en voz alta y con las velas encendidas:

"Por el poder del amor verdadero, invoco la energía de la tierra y el fuego. Que su energía creadora y renovadora haga florecer de nuevo el amor en el corazón de (pronuncia el nombre de tu expareja) y el fuego funda nuestros corazones como si fuera uno. Que esta fuerza creadora nos acompañe cada día y fortalezca nuestra unión para que perdure a través del tiempo sin menguar. Que así sea" Lo siguiente es aguardar hasta que las velas se quemen completamente. En este punto, el amarre con miel está concluido.

Al apagarse la llama, toma todos los residuos y entiérralos en una maceta. Se aconseja esperar con paciencia y olvidarse del amarre, para que las cosas fluyan.

Amarre de amor para conquistar un nuevo amor

Existen muchas maneras de atraer un nuevo amor con ayuda de la magia blanca. Para este amarre se necesita una foto de esa persona especial que inunda nuestros pensamientos y que queremos conquistar.

Los ingredientes de este hechizo de amarre son:

1 fotografía de la persona deseada. De preferencia, una foto tamaño carnet

3 cucharadas de miel

3 cucharadas de canela en polvo

Una cinta roja larga

Un envase de cristal con tapa

Para ejecutar este hechizo, haremos lo siguiente:

Colocaremos las cucharadas de miel y las de canela dentro del tarro de cristal. Se cierra con la tapa. Ahora, tomaremos la foto de la persona deseada y la colocaremos debajo del frasco, procurando que el envase cubra completamente la fotografía y que no sobresalga. Visualizaremos a la persona especial, imaginando las alegrías que podremos vivir a su lado. Podemos imaginarnos el estar tomados de la mano, compartiendo, cenando en un lindo restaurante, en fin. Lo importante es tomarse el tiempo para hacer este ejercicio mental y expresarlo claramente ante el Universo ¡Mientras más claro sea el mensaje, mejor! Rezaremos una oración con muchas ganas. La oración que nos indica Paloma Lafuente dice así:

"Tú, (debemos decir el nombre de esa persona deseada), caerás por este ritual y la fuerza del amor, enamorado de mí, porque yo te amo realmente y estoy locamente enamorada de ti. Quiero y deseo que tú sientas lo mismo por mí" Con la cinta roja, anudaremos el tarro que tiene la miel y la canela. Haremos cinco nudos muy fuertes y cerraremos con un bonito lazo. Llevaremos el tarro y la foto a la parte de abajo de la cama. Cuidaremos que no le llegue la luz solar directa y que se mantenga protegido.

Amarre con piedras mágicas para rehacer tu vida amorosa en paz

Si no has encontrado a esa persona correcta o si estás superando una ruptura o una traición, no tienes que condenarte a vivir en soledad si no es lo que quieres.

La soledad puede ser muy buena consejera y ser un tiempo ideal para sanar las emociones, fortalecer el espíritu y sentir paz y equilibrio. Si queremos rehacer nuestra vida sentimental, un amarre de amor con piedras mágicas puede ayudarnos.

Paloma Lafuente recomienda activar el chakra del corazón con una gema jade. Esta piedra es un imán para las emociones estables y las relaciones duraderas.

De hecho, en las civilizaciones antiguas de Mesoamérica, al jade se le consideraba una piedra sagrada y de más valor que el oro.

¿Qué se debe hacer con el jade? Debemos usarlo para hacer este amarre con ayuda de la meditación:

Se toma la piedra y se comparten los deseos con el Universo. Es importante que la piedra esté limpia y activada. Esto se hace sumergiendo la piedra en un envase con agua de mar o un chorro de agua con dos cucharadas de sal marina. Se deja sumergida por tres horas en una noche de luna llena y al sereno. Luego se lava con agua corriente y se seca. Ahora, se toma el jade y en un lugar tranquilo y cómodo, comenzamos a visualizar el amor que queremos. Es sumamente importante colocar la piedra en el pecho mientras se visualiza y se medita.

Podemos cerrar el amarre con una oración libre que salga del corazón o alguna que hayamos escrito previamente.

Además del jade, Paloma Lafuente emplea otras piedras mágicas para los amarres de amor que buscan potenciar la paz interna y el amor propio. Estas piedras son:

Cuarzo rosa: esta piedra es tan poderosa como el jade para exaltar el amor, la armonía entre las parejas y potenciar el amor propio.

Cuarzo blanco: muy eficaz para limpiar las influencias negativas y despojarse de cargas emocionales pesadas.

Amatista: es una piedra que tranquiliza la mente y nos protege de las influencias negativas y la maldad. Ayuda a ver todo con más claridad.

Para que los amarres de amor con piedras mágicas sean efectivos y nos ayuden a rehacer nuestra vida sentimental, es recomendable recurrir a una profesional como Paloma Lafuente, con demostrada experiencia en técnicas esotéricas.

El caso es que hay muchas imitaciones de estas piedras en el mercado y solo alguien profesional puede tener las piedras correctas y activadas para su uso.